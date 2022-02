Nino Haratischwili: «Ce que la guerre fait aux hommes»

« Le Chat, le Général et la Corneille » est le troisième roman à paraître en France de Nino Haratischwili, écrivaine allemande à succès, originaire de Tbilissi.

Ce thriller psychologique montre l'impact de la guerre en Tchétchénie sur le sort de plusieurs générations, non seulement en Russie. Le roman est déjà disponible en traduction dans de nombreuses langues. La maison d'édition parisienne Belfond, qui publie Le Chat, le Général et la Corneille, qualifie Nino Haratischwili de « phénomène » dans la littérature. Les caractères forts, la narration riche en retournements et rebondissements sont relayés avec succès par la traduction de l’allemand signée par Rose Labourie. L'écrivaine a parlé du roman et d'elle-même à RFI, à l’occasion de la Fête du livre à Toulon, fin novembre 2021.

RFI : Ce n'est évidemment pas votre première visite à Paris, vu que c’est déjà votre troisième roman traduit en France.

Nino Haratischwili : Oui, mon dernier livre, La huitième vie, est sorti en France en 2017. C’était mon troisième roman. Puis l'épidémie du coronavirus a démarré et il y a eu le confinement dans toute l’Europe. Je suis donc très heureuse qu'il y ait eu une nouvelle opportunité pour visiter Paris grâce à cette nouvelle parution. Mais, bien sûr, j’ai déjà visité Paris auparavant !

Les lecteurs français vous ont découverte en 2015, lorsque la maison d’édition Buchet Chastel a publié votre roman Mon doux jumeau, récompensé par le Prix des éditeurs indépendants. Votre roman La huitième vie a été réédité en 2021 en poche, devenant l'un des best-sellers de l'été. Votre nouveau livre, Le Chat, le Général et la Corneille (Belfont, 589 pages), un « thriller géopolitique », a été à nouveau chaleureusement accueilli par la critique française. Le roman raconte comment un soldat, un ancien adolescent romantique de Moscou, se retrouve mêlé à un viol et puis le meurtre d'une jeune Tchétchène pendant la première guerre en Tchétchénie. Des années plus tard, il en vient à la nécessité d'expier ce crime resté impuni. Pendant cette guerre en Tchétchénie, vous aviez onze ans. Pourquoi vous, Géorgienne d’origine, avez-vous eu envie de parler de nouveau de cette guerre ?

À l'époque, j'ai vécu en Géorgie, à Tbilissi. En réalité, la Géorgie et la Tchétchénie ne sont pas si loin que ça. De Tbilissi à Grozny, il y a environ 300 kilomètres. Mais il s'est avéré que je ne connaissais pas grand-chose de la Tchétchénie. Bien sûr, je me souviens qu'il y avait une guerre, on apprenait toutes ces choses horribles dans les actualités. En Géorgie, nous avions aussi des réfugiés de la guerre, je m'en souviens. Mais je ne savais pas plus. Quant à l’histoire du colonel, je l’ai lue, il y a quatre ou cinq ans, dans un livre d'Anna Politkovskaïa, une journaliste russe. Elle est toujours connue, elle n’est pas oubliée.

Anna Politkovskaïa, chroniqueuse pour le journal Novaya Gazeta, a beaucoup écrit sur le conflit armé en Tchétchénie. Elle a été tuée à Moscou, le 7 octobre 2006.

Oui, elle était très active, elle a écrit sur cette guerre cauchemardesque. Il y a beaucoup d’articles sur de nombreux sujets - effrayants et tristes. Mais je me souviens surtout d'une histoire, celle du colonel Boudanov. Impossible de l'oublier.

Vous parlez de l'ancien colonel Yuri Boudanov, un participant à l'opération militaire en Tchétchénie. En 2003, il a été condamné en Russie à 10 ans de prison pour l'enlèvement et le meurtre d'Elza Koungaeva, une Tchétchène de 18 ans.

Oui, cette histoire est un véritable drame antique. Il est difficile de s’imaginer que cela est réellement arrivé il y a seulement vingt ans. Une sorte de saga effrayante et sanglante. Ce qui m’a le plus frappé, c’est l’impact de la guerre. Les soldats et leur colonel ont tout d’abord connu l’enfer des combats de Grozny et tous y ont survécu. Puis ils ont été transférés dans une zone hors combats, dans les montagnes, dans un petit village. Il n’y avait plus du tout d’hostilités, mais ils ne pouvaient plus s'arrêter. La guerre continuait dans leurs têtes, restait dans leurs corps. Le colonel buvait, bien sûr. Et sa paranoïa a grandi sans cesse, jusqu’à ce crime monstrueux. À mon avis, cet aspect est important. J’ai déjà écrit sur la guerre. Pour moi, en tant que Géorgienne, ce sujet est malheureusement loin d’être abstrait. Mais ce drame semblait m’offrir une nouvelle approche. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai donc commencé à lire tout ce que je pouvais sur la Tchétchénie, puis j'y suis allé en 2017.

Couverture du livre « Le Chat, le Général et la Corneille », publié aux éditions Belfond. © Éditions Belfond

Avez-vous trouvé des traces de cette guerre en Tchétchénie, en 2017 ?

Ça a été très, très étrange pour moi. Je suis très contente d’y être allée. Mais non, je n'y ai rien vu. Et c'est la chose la plus étrange. Quand je préparais le voyage, je savais que les événements n'étaient pas si lointains. J’espérais recueillir des témoignages, voir les vestiges. Mais il n'y a plus rien du tout. Tout est reconstruit. Toute trace de la guerre est effacée. À un tel point, qu’il y a comme deux réalités. Il y a une sorte de vérité officielle, on vous dit : « Nous sommes tous heureux et reconnaissants envers le président Poutine et le président Kadyrov ». On ne parle pas de la guerre. Même au musée, la dernière guerre dont ils parlent, c’est la Seconde Guerre mondiale.

Et pas de la deuxième guerre en Tchétchénie ?

Non. Mais lorsque vous parlez longuement avec les habitants, à un moment donné, ils vous parlent tous de cette guerre. Parce qu’elle les a touchés tous, d’une façon ou d’une autre. C’est ça qui est terrible, les Tchétchènes ont, pour ainsi dire, deux vérités – une officielle et une non officielle. Et cette peur, cet interdit d’évoquer la guerre toute récente m'a fait une impression terrible. La peur était partout. Et tout autour il y avait la ville toute neuve. J’avais le sentiment que ce n’était pas réel, que c’était un monde artificiel.

Comme des décors de théâtre ?

Oui, comme des décors de cinéma ou des accessoires de théâtre. C'était très étrange. Mais je suis toujours reconnaissante pour cette opportunité d’avoir pu y aller. Je m'attendais tout à fait à autre chose, mais j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus important - ce ressenti particulier. Je n’aurais jamais pu m’imaginer quel genre d’impact la guerre laisse sur les gens. C’est ce qu’ils ne veulent pas montrer qui est précisément la chose la plus importante. Oui, c'était un voyage très important pour moi !

Expliquez-nous le choix du titre. En France, votre roman s'appelle Le Chat, le Général et la Corneille. Dans les versions polonaise et allemande, la Corneille, qui est un journaliste d’investigation, est oubliée. En même temps, le titre mentionne le Chat (Kochka), une actrice géorgienne vivant en Allemagne des années après le meurtre de la jeune Tchétchène Noura. On dirait que Noura, avec ces rêves de liberté, est le personnage central. Le roman aurait pu porter aussi le nom de Natalia Ivanovna, cette professeur russe qui a encouragé Noura, vivant dans un village du Caucase aux coutumes anciennes, à cet élan de liberté personnelle et culturelle.

Oui, c'est intéressant. Le titre allemand ne contient que le Chat et le Général. Les éditeurs français ont décidé d'ajouter la Corneille. Bien sûr, je suis d'accord que toutes ces femmes sont importantes. Mais je ne pouvais pas me concentrer uniquement sur ces femmes. Parce que l'histoire la plus importante est celle d’Orlov (alias Malich) et tout ce qui se passe autour de lui. Il était donc logique pour moi qu'il soit dans le titre.

L’écrivaine Nino Haratischwili dans les studios de RFI. © Nina Desesquelle / RFI

Il y a toute une galerie de personnages féminins dans le roman. Les femmes transmettent l'histoire de leur famille à leurs enfants, tentent de façonner leur vision du monde, transmettre les traditions et les mythes de la famille. Les femmes structurent littéralement l'espace et le temps du récit. Grâce à cela, le roman réunit la Russie centrale, le Caucase et l'Europe occidentale en un seul espace turbulent et en même temps rigide. Attribuez-vous un rôle particulier aux femmes ?

Je ne sais même pas. Quand, en Allemagne, ils l’écrivent - et c’est bien sûr un compliment – et qu’ils soulignent que je décris des « femmes fortes », parfois cela m’agace presque. J'ai eu peut-être la chance d’en rencontrer beaucoup. Mais je ne sais pas ce qui voudrait dire « une femme pas forte ». Peut-être, parce que j'ai grandi dans les années 1990, avec la pérestroïka, le chaos général. On vivait dans une « maison de fous » généralisée. Les femmes n’avaient pas d’autre choix que de surmonter toutes ces difficultés. Et elles improvisaient. Parce que le monde qui existait avant s’était complètement effondré. Toutes les constructions sociales s’étaient désarticulées, les rapports homme-femme et entre les générations. C’était ainsi et en Géorgie aussi, bien sûr. Il a fallu commencer la vie à zéro. Beaucoup d'hommes ont également essayé d’agir, mais n'ont pas pu. Parce qu'il y a eu beaucoup de traumatismes psychologiques dus aux guerres et à la violence. Beaucoup d'entre eux sont restés « dans le passé ».

Quant aux femmes, je m'en souviens bien, et je crois cela reste ainsi encore aujourd’hui : n'ayant pas d'autre choix, elles sont parties travailler dans d'autres villes et pays étrangers. Elles ont commencé à travailler pour envoyer de l'argent aux enfants et aux parents âgés restés à la maison. Pour moi, les femmes combatives, c’est la norme. Mes grands-mères étaient ainsi, ma mère était comme ça. Moi-même, j’ai dû vivre comme ça, peut-être que les temps étaient différents. Mais pour moi c’est ainsi.

Si on souligne que je parle de « femmes fortes », qu'est-ce que cela signifie ? Qu'en général elles sont faibles ? Pour moi, la force chez les femmes c'est la norme. Et ce livre parle d'une époque très difficile, de la guerre. Après tout, la guerre, ce n'est pas seulement quelqu'un qui prend un fusil d'assaut Kalachnikov et tire une fois. La guerre dure. Elle touche tout le monde. Et, bien sûr, les femmes. Jusqu'à présent, à mon avis, en Tchétchénie, où tant de personnes ont été portées disparues pendant la guerre, les femmes - les mères, les sœurs, les filles - continuent de chercher, elles se battent pour retrouver leurs proches. Il était aussi important pour moi de montrer que les guerres ne touchent pas que des hommes. Ce n’est pas seulement leur tragédie.

Les critiques français, en parlant de vous, évoquent Crime et Châtiment de Dostoïevski, les tragédies de Sophocle. L’influence de quels écrivains a été déterminante pour vous ?

C’est difficile à dire. J'ai toujours beaucoup lu. Aussi loin que je me souvienne, il y a eu de différents écrivains à de différentes étapes de ma vie. Ma grand-mère parlait russe. Nous avions beaucoup de livres en russe, car elle aimait beaucoup la littérature russe. Donc, les auteurs russes étaient vraiment très importants pour moi. J’aime Dostoïevski, j'aime beaucoup Tchekhov et la poésie russe. Ma grand-mère adorait les poètes russes de l’« âge d’argent », elle connaissait des centaines de poèmes par cœur [Alexandre Blok, Anna Akhmatova, Boris Pasternak, Marina Tsvetaeva - voici quelques noms de l’« âge d’argent » de la poésie russe au tournant du XXe siècle, NDLR]. Malheureusement, je ne peux pas lire par cœur comme elle. Et, bien sûr, j’aime les auteurs de la Grèce antique. Oui, c'est vrai ! Je viens du théâtre, je suis metteure en scène, c’est aussi mon métier. Enfant, j'adorais la mythologie grecque. Et jusqu'à présent, tous les drames anciens que j'ai lus m'ont beaucoup influencé. J'aime beaucoup leur vision du monde. J'aime l'échelle mondiale de la mythologie et du monde antique en général.

Bien sûr, quand je commence à écrire, je ne pense pas à un auteur ou à un livre en particulier, par exemple Crime et Châtiment. Après tout, Dostoïevski est comme un Dieu pour moi. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse s'asseoir et commencer à écrire « comme lui ». Ce n’est juste pas possible ! Bien sûr, je suis très heureuse que Dostoïevski ait été mentionné dans les articles de presse sur ce roman en Allemagne. Mais ils ne parlaient pas de moi. Tout est dans le sujet. Mon livre aborde également le poids de la culpabilité, des remords et de la punition. Ou plutôt, dans notre cas, de l'absence de punition. Personne ne punit les meurtriers - ni Dieu ni leurs pays.

La culpabilité ne s’efface pas et Ie désir de l'expier se précise avec le temps. Mais la rédemption ne vient pas. Et le roman montre justement comment cela affecte, comment cela façonne l’homme. C’est le thème central de ce roman pour moi.

La difficulté de se racheter ?

Oui, c’est très bien formulé.

Le roman a été traduit dans de nombreuses langues. A-t-il été traduit en russe ?

Non. Et je ne suis pas sûr que ce roman sera traduit en russe.

Pourquoi ? Il n'y a pas de « mauvais » ou de « bons » personnages. Les Russes ne sont pas négatifs, ils sont complexes, comme Orlov. Mais il y a aussi de véritables porteurs de valeurs humanistes et culturelles mondiales, comme l'enseignante de Noura, Natalia Ivanovna.

Merci, oui ! Je fais toujours tout pour cela. La nationalité n’y a aucun rapport, sinon c'est juste de l'idiotie. Bien sûr, il y a des conflits politiques. Mais il y a de gens bons et de mauvais partout - en Russie comme en Géorgie, partout dans ce monde. Et tout dépend de ce que la personne décide et fait exactement de sa vie. Alors j'ai vraiment essayé de ne pas rester dans le registre du noir et du blanc.

À présent, ce livre n’est pas traduit en russe, mais je suis très heureuse que mon troisième roman, La huitième vie, soit actuellement traduit en russe par la maison d'édition russe Ast. C'est une importante maison d'édition. L'offre m'a agréablement surprise et m'a fait très plaisir. Le roman raconte l'histoire d'une famille géorgienne tout au long du XXe siècle. Il couvre toute la période d'existence de l'Union soviétique. L'action commence avant la révolution de 1917 et se termine en 2014. De nombreux événements ont lieu à la fois en Russie et en Géorgie. J'étais très content quand j'ai appris qu’il y aura une traduction en russe. Parce qu'il s’agit d’un roman en quelque sorte politique. Je serai très intéressée de voir la version russe. J'aime vraiment cette langue. Par conséquent, je me réjouis. Par contre, Le Chat, le Général et la Corneille - je ne sais pas, j’en doute.

Partagez avec nous votre vision de la France. Avez-vous un écrivain français préféré ?

J'aime beaucoup la littérature française, beaucoup d’écrivains. J’aime Marguerite Duras, j'aime Simone de Beauvoir. En général, j'aime les existentialistes - et Sartre, et Camus. J'aime le théâtre. J'aime beaucoup Antonin Artaud, sa vision du théâtre. C’est, en fait, une utopie, je ne pense pas qu'il soit possible de créer un tel théâtre. Mais il a eu une grande influence sur moi quand j'ai étudié la mise en scène à l’université.

À Hambourg ?

Oui, à Hambourg. J'aime beaucoup d'auteurs, Flaubert, Balzac et même Romain Rolland. Je ne sais pas pourquoi Romain Rolland était si populaire en Union soviétique. En Géorgie, tout le monde avait dans sa bibliothèque un ou plusieurs de ses livres.

Votre liste d’écrivains français préférés est longue ! Y a-t-il un livre fondamental pour vous ?

Un livre français ?

Oui.

C’est le livre le plus important de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Je l'ai lu quand j'avais 22 ou 23 ans. Cela a eu une très forte influence sur moi et a changé dans une certaine mesure mon attitude envers les femmes en général et surtout par rapport à moi-même. J'avais beaucoup de questions, et elles restent à ce jour. Ce livre était très, très important pour moi.

Merci beaucoup pour cette interview et pour avoir répondu à nos questions en russe.

Merci.

En Allemagne, où vit Nino Haratischwili, 38 ans, originaire de Tbilissi, son talent littéraire et la langue allemande qu’elle manie avec une grande virtuosité dans ses œuvres, ont été récompensés par le prix littéraire Friedrich Schiller (2019).

Sa renommée a traversé l’Atlantique. La grande maison d'édition américaine Harper Collins a acquis les droits d'auteur du dernier roman encore inédit de Nino Haratischwili, The Lack of Light (« Une tâche de lumière »). Les livres de Nino Haratischwili sont déjà traduits dans une dizaine de pays.

