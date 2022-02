L’exposition «Traversées d’Europe» célèbre l’utopie européenne

Académie navale hellénique (Grèce), série « Cadets ». © Paolo Verzone – Agence VU’

Texte par : Sébastien Jédor Suivre 3 mn

Comment rendre l’Europe concrète ? Alors que la France occupe la présidence du Conseil de l’Union européenne, une exposition répond magistralement à cette question. « Traversées d’Europe » rassemble six photographes de différentes générations et célèbre la libre circulation des Hommes et des idées. Installées en plein air, sur les grilles du jardin du Luxembourg, siège du Sénat français à Paris, les photographies rencontrent un succès populaire.