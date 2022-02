Roberto Saviano ou le prix de la liberté

© 2021, Roberto Saviano and Asaf Hanuka. All rights reserved

Depuis 2006 et la sortie de son livre « Gomorra », Roberto Saviano vit sous protection policière. Malgré les nombreuses menaces de mort venues de la Camorra, nom donné à la criminalité organisée napolitaine, il continue d’écrire romans, scénarios, articles et reportages. Une autobiographie dessinée par Asaf Hanuka, tout juste traduit en français, raconte son quotidien.

Il a 27 ans et, s’en souvient-il, une immense inconscience, qui l’amène à tout dire sans se protéger. Le livre qu’il vient de publier, premier d’une longue liste, s’appelle Gomorra, il est écrit comme un roman, à ce détail près : pour raconter l’emprise de la Camorra sur la ville de Naples et sur ses environs, Saviano a choisi la vérité contre le vraisemblable, la mécanique des faits et non les ficelles d’une fiction qui n’aurait fait que montrer ce que chacun sait déjà.

Surtout, il n’a pas pris le soin de changer les noms, et alors qu’il est invité dans l’un des fiefs des familles camorristes, Casal di Principe – à 25 km au nord de Naples – il distingue dans la foule les visages des boss : « Vous n’appartenez pas à cette terre, lance-t-il. Vous l’exploitez, la violez. Allez-vous-en. » Son destin est scellé. Un mois plus tard, alors qu’il rentre à Naples après une présentation en librairie, deux carabiniers l’attendent. Il vivra désormais sous protection.

Ne jamais se taire, quel qu’en soit le prix

Au fil des ans, des bruits circulent autour de plusieurs « contrats » qui projettent sa mise à mort, et au sommet des organisations mafieuses on cherche à savoir qui, de ses écrits ou de son martyr, feraient le plus de tort aux juteux business de l’illégalité. Des projets d’homicide à son encontre sont abandonnés parce qu’un repenti craint pour son fils, recruté parmi les tueurs, ou parce qu’une femme, qui a peur d’être complice, transmet des informations entendues en prison.

« C’est comme si le mal, explique Roberto Saviano, n’était jamais une catastrophe pour les autres, mais seulement pour soi-même. Donc, si je suis sain et sauf, ce n’est pas grâce à des personnes courageuses ou altruistes, mais à des gens qui ont essayé de se sauver, eux. » L’injustice est d’autant plus grande que ce sont les meurtres de deux personnes loin de son entourage immédiat qui ont décidé très jeune de son engagement.

Le premier a eu lieu dans la rue. Il en est témoin à l’âge de 12 ans. Un homme abat un autre homme réfugié sous une voiture. Terrorisé, ce dernier a trahi sa présence en urinant sous lui. L’autre est l’assassinat deux ans plus tard de Don Peppe Diana, un prêtre de Casal de Principe, qui a recouvert sa ville d’affiches où l’on peut lire cette phrase : « Pour l’amour de mon peuple, je ne me tairai jamais. »

Détail d’une planche de l’autobiographie dessinée « Je suis toujours vivant », de Roberto Saviano et Asaf Hanuka. © 2022, Gallimard et Steinkis, pour la présente traduction

Des milliers d’homicides

Nous sommes dans les années les plus meurtrières de la criminalité organisée, celles de la mort des juges antimafia Giuseppe Falcone et Paolo Borsellino, assassinés respectivement en mai et juillet 1992. Entre 1988 et 1992, on estime que près de 3 000 personnes sont mortes des mains de la Mafia (Sicile), de la ‘Ndranghetta (Calabre), de la Camorra (Campanie) ou de la Santa Corona Unita (Pouilles). C’est entre 5 et 10 fois plus que le terrorisme des Années de Plomb (de 1969 à 1980), toutes tendances confondues.

Si cette violence systémique relève en partie du passé – l’Italie détient aujourd’hui un taux de meurtres parmi les plus bas de l’Union européenne - l’emprise de la criminalité organisée est plus que jamais tentaculaire, touchant aussi bien aux secteurs classiques de la drogue et de la prostitution, qu’à ceux très lucratifs du trafic de déchets ou de l’exploitation éhontée des migrants. Elle étend son emprise sur plusieurs continents, ce que Roberto Saviano est parvenu à montrer en 2015 dans son livre Extra pure, autour des réseaux liés à la cocaïne.

En 2018, il s’attaque à Roberto Salvini (Ligue du Nord, parti d’extrême droite), alors à l’Intérieur dans le premier gouvernement Giuseppe Conte. Il le décrit comme le « ministre de la pègre », une expression utilisée en 1908 par le socialiste Gaetano Salvemini pour définir le président du Conseil Giovanni Giolitti. Roberto Salvini menace alors de lui ôter sa protection policière.

Les menaces mortifères de Matteo Salvini

« Cela s’apparente à une condamnation à mort », explique Roberto Saviano. En effet, il arrive qu’on enlève une protection policière à une personne menacée après plusieurs années, mais on ne fait alors aucune publicité, puisqu’on compte précisément sur l’oubli des criminels. Matteo Salvini quitte ses fonctions l’année suivante. Il a été depuis poursuivi à trois reprises par la justice de son pays.

De Dante à Antonio Gramsci, en passant par Silvio Pellico ou Cesare Pavese, bien des monuments de la littérature italienne ont été édifiés en prison ou en exil. Depuis 16 ans désormais, la situation vécue par Roberto Saviano tient un peu des deux, à ceci près qu’elle est le fruit d’un accord entre l’auteur et les autorités d’un État démocratique.

Et c’est au nom d’une démocratie trop faible pour assurer une vie normale à l’un de ses plus grands défenseurs, mais suffisamment forte pour le protéger, que Roberto Saviano accepte cette vie recluse. On en arrive à ce paradoxe : pour Roberto Saviano, la privation de la liberté est devenue le prix d’une plus grande liberté : celle d’écrire les vérités qui dérangent.

► Roberto Saviano, Asaf Hanuka, Je suis toujours vivant, Gallimard / Steinkis, traduit de l’italien par Vincent Raynaud, 20 euros.

