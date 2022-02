Berlinale 2022: qui gagnera l’Ours d’or 2022?

L’Ours d’or et l’Ours d’argent de la Berlinale comptent parmi les distinctions les plus convoitées du cinéma mondial.

À partir de ce jeudi 10 février, 18 films seront en lice pour la prestigieuse récompense du Festival international du film de Berlin. L’Ours d’or figure parmi les distinctions les plus convoitées du cinéma au monde. Le réalisateur américain d’origine indienne M. Night Shyamalan, président du jury de la Berlinale 2022, remettra le prix le 16 février.

Publicité Lire la suite

Présidé par M. Night Shyamalan, réalisateur de Sixième Sens et producteur de la série Servant, le jury international de la Berlinale 2022 est composé de six autres membres : le réalisateur, scénariste et artiste visuel Karim Aïnouz (Brésil / Algérie), la réalisatrice et scénariste Anne Zohra Berrached (Allemagne), la cinéaste et écrivaine Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), le réalisateur et scénariste Ryûsuke Hamaguchi (Japon), l'actrice et productrice Connie Nielsen (Danemark) et le producteur de cinéma Saïd Ben Saïd (France / Tunisie).

Quant à Isabelle Huppert, elle sera distinguée le 15 février avec un Ours d’or honorifique et une rétrospective avec sept de ses 150 films, téléfilms et séries télévisées dans lesquels a joué. Après Catherine Deneuve, Jeanne Moreau et Anouk Aimée, l’actrice fétiche de Claude Chabrol, Benoît Jacquot et Michael Haneke entrera dans l’histoire de la Berlinale en tant que quatrième actrice française félicitée avec un Ours d’or d’honneur.

Voici la liste des 18 films en compétition pour l’Ours d’or 2022 :

A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe (A E I O U - A Quick Alphabet of Love) (Allemagne, France), de Nicolette Krebitz

Alcarràs (Spanien, Italien), de Carla Simón

Avec amour et acharnement (Both Sides of the Blade) (France), de Claire Denis

Call Jane (USA), de Phyllis Nagy

Drii Winter (A Piece of Sky), (Suisse, Allemagne), de Michael Koch

Everything Will Be Ok (France, Cambodge), de Rithy Panh

La ligne (The Line) (Suisse, France, Belgique), de Ursula Meier

Leonora addio (Italie), de Paolo Taviani

Les passagers de la nuit (The Passengers of the Night) (France), de Mikhaël Hers

Nana (Before, Now & Then) (Indonésie), de Kamila Andini

Peter von Kant (France), de François Ozon

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush) (Allemagne, France), de Andreas Dresen

Rimini (Autriche, France, Allemagne), de Ulrich Seidl

Robe of Gems (Mexique, Argentine, États-Unis), de Natalia López Gallardo

So-seol-ga-ui Yeong-hwa (The Novelist's Film) (Corée du Sud), de Hong Sangsoo

Un año, una noche (One Year, One Night) (Espagne, France), de Isaki Lacuesta

Un été comme ça (That Kind of Summer) (Canada), de Denis Côté

Yin Ru Chen Yan (Return to Dust) (Chine), de Li Ruijun

Les films en lice pour l'Ours d'or de la Berlinale 2022 {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

► La 72e Berlinale aura lieu du 10 au 20 février 2022

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne