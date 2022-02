Musique: disparition de la comète Betty Davis

Elle fut l'éphémère épousé de Miles Davis. L'Américaine Betty Davis s'est éteint la nuit dernière, dans sa 77e année. Chanteuse à la carrière éclair, c'est elle qui convertit son mari au psychédélisme et aux sons saturés de Jimi Hendrix, à la fin des années 60. Son caractère, ses textes et ses poses provocantes auront fait sa signature. Retour sur le parcours d'une des héroïnes de l'ombre des musiques afro-américaines.

« Je suis allée chez lui, j’ai sonné à sa porte, j’ai chassé la pauvre fille qui était là et je l’ai épousé ! ». Voilà comment Betty Mabry, mannequin et modeste chanteuse, racontait sa rencontre avec Miles Davis, dont elle deviendra la muse incandescente.

Celle que l'on voit sur les pochettes de ses disques et qui lui inspire un titre, Mademoiselle Mabry, lui fait quitter ses costumes pour la panoplie psychédélique de l'époque. Et va surtout brancher le trompettiste sur l'électricité. Celle de ses amis Jimi Hendrix et Sly Stone.

« Elle était trop jeune et trop dingue », jugera Miles. Ils se quittent un an plus tard.

On trouve ensuite trace de la comète dans les studios d'enregistrement où elle va graver 3 albums au début des années 70, devenus cultes.

Samplés par les rappeurs US mais « invendables » pour les producteurs de l'époque, effrayés par une artiste trop provocante, trop sexy, trop sulfureuse.

« Madonna avant l'heure. Prince avant Prince », jugeait son illustre ex-mari.

Betty Davis disparaîtra par la suite des scènes, comme l'étoile filante qu'elle était. Envoyant balader ceux qui tentaient de la faire revenir.

«They Say I'm Different » affichait-elle sur son deuxième album. « On dit que je ne suis pas comme les autres ».

