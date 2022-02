Ouverture de la Berlinale 2022: «Le risque zéro n’existe pas»

La 72e Berlinale ouvre ce jeudi 10 février ses portes avec fierté et une certaine fébrilité. Les festivaliers, même vaccinés, seront testés toutes les 24 heures. « C’était important de revenir à un festival en présentiel », affirme Carlo Chatrian, le directeur artistique du Festival international du film de Berlin. Dix-huit longs métrages, dont quatre français, sont en lice pour l’Ours d’or. Quant à la présence de films africains, il assure : « Nous avons fait des pas en avant. » Entretien.

RFI : Peter von Kant, une adaptation libre de Rainer Werner Fassbinder réalisé par François Ozon, avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani et Hanna Schygulla, ouvre ce soir le bal de cette 72 édition. La Berlinale est cette année le premier grand festival de cinéma au monde en mode présentiel. Un courage salué par l’industrie cinématographique, mais d’autres craignent déjà un « Festival d’Omicron ». Quelle est la particularité de votre concept permettant à la Berlinale à se dérouler en présentiel ?

Carlo Chatrian : Dans ce temps de pandémie, il y a très peu de certitudes. Nous avons mis en place un protocole qui vise à minimiser les risques, mais le risque zéro n’existe pas. De l’autre côté, pour nous, c’était important de revenir à un festival en présentiel. Pas seulement, parce que cela fait partie de l’ADN de la Berlinale et de son rapport très fort avec la ville et ses habitants, mais aussi, parce que l’expérience de la salle est quelque chose qui est en train de se perdre. D’un point de vue culturel, mais aussi artistique et social, la salle de cinéma – c’est-à-dire partager une expérience émotionnelle et culturelle ensemble – a une valeur incontournable.

18 films sont en lice pour l’Ours d’or, dont douze longs métrages d'Europe, mais un seul des États-Unis (Call Jane, de Phyllis Nagy) et très peu d’Asie, dont le film chinois Return to Dust, de Li Ruijun. L'épidémie de Covid a-t-elle modifié voire rétréci la carte du cinéma mondial ?

Je ne dirais pas. Après, au XXIe siècle, un film, comme celui de Rithy Panh, peut parfois avoir, du point de vue de la production, la nationalité française, mais du point de vue de la création, il est totalement cambodgien, donc d’Asie. Il y a aussi le film indonésien Nana, de Kamila Andini, et The Novelist’s Film, du réalisateur sud-coréen Hong Sangsoo. Bien sûr, cette année, la présence européenne est plus forte, même si elle était toujours très forte. C’est un peu la conséquence de la pandémie, mais c’est aussi la conséquence d’une évolution de la production annuelle.

Parmi les stars des films en compétitions très attendues figurent Hanna Schygula, Sigourney Weaver, Kate Mara, Charlotte Gainsbourg… Seront-elles sur le tapis rouge de la Berlinale ?

Certaines d’elles le seront sans doute. Certaines d’autres non, à cause des difficultés de voyages longs dans ce temps de pandémie. En général, la Berlinale 2022 sera un festival avec pas mal de comédiens, comédiennes, réalisateur et réalisatrices qui accompagnent leur film. Dans la compétition, on a eu la confirmation de tous les réalisateurs, sauf la production chinoise qui a eu des problèmes pas vraiment liés au Covid, mais un problème de voyage. Il devrait rester un mois en Allemagne avant de pouvoir retourner. Donc, c’était trop compliqué pour eux. Sinon, tous les films seront accompagnés. Peut-être un peu moins que d’habitude, mais c’est compréhensible.

Quatre films de la compétition principale viennent de France (Claire Denis, Rithy Panh, Mikhaël Hers, François Ozon). La France, est-elle actuellement le pays de référence pour le cinéma d'auteur dans le monde ?

Le cinéma français a toujours occupé une place très importante dans le contexte du cinéma indépendant. C’est peut-être le pays qui fait le plus de coproductions au monde. Elle a une industrie très forte. Après, cela dépend aussi des années. L’année dernière, nous avons eu cinq films allemands et deux films français. Cette année, nous avons quatre films français et deux allemands. Lors de ma première année en tant que directeur artistique, il y avait trois films italiens. Mais je me réjouis d’avoir pu inviter des films aussi puissants et émotionnellement forts comme celui de Mikhaël Hers, de Claire Denis et de bien d’autres, parce qu’il y a quatre films français, mais aussi pas mal de coproductions, par exemple le film Un año, una noche (Espagne, France), d’Isaki LaCuesta, ou La Ligne (Suisse, France, Belgique), d’Ursula Meier. Ce sont des films avec un côté francophone.

« Yin Ru Chen Yan » (Return to Dust) (Chine), de Li Ruijun, en compétition pour l’Ours d’or à la Berlinale 2022. © Hucheng No.7 Films Ltd.

Les films africains sont présentés dans les compétitions et sections parallèles, mais ne concourent pas pour l'Ours d'or. Quelle est pour vous l'importance du cinéma africain pour cette Berlinale 2022 ?

Si l’on compare la présence africaine de cette année avec celle de l’année avant et celle il y a deux ans, nous avons fait des pas en avant. C’est vrai, il n’y a pas encore un film africain en compétition internationale. En revanche, il y en a un dans la compétition « Encounter » et il y en a trois dans la section « Panorama ». Surtout, ce qui me plaît, ce sont des productions qui arrivent de pays dont on ne connaît pas trop les filmographies : le Rwanda, le Centrafrique, le Soudan du Sud, le Kenya… Donc, la carte mondiale s’élargit, ce qui est bien. Espérons qu’il y ait un retour du cinéma africain, parce que c’est quelque chose qui nous manque.

Au Festival de Cannes, il y a chaque année une grande polémique autour des raisons pour lesquelles les films Netflix ne sont pas admis pour la compétition pour la Palme d'or. Quel est le point de vue de la Berlinale ? Considérez-vous Netflix et les autres plateformes de streaming comme des partenaires ou plutôt comme des concurrents voire un danger pour le cinéma ?

Je pense que Cannes aussi les considère comme des partenaires. Après, chaque festival a des règles et un règlement. L’année dernière, nous avons passé un film Netflix en compétition, A Cop Movie, du réalisateur mexicain Alonso Ruizpalazios. [En 2019, encore sous la direction artistique de Dieter Kosslick, Elisa y Marcela, d’Isabel Coixet, était le premier film financé par Netflix en lice pour l’Ours d’or. La Mostra de Venise avait décerné le Lion d’or 2018 à Roma, NDLR]. Pour nous, c’est important. La question est la suivante : qu’est-ce qu’on peut faire pour aider le film dans sa trajectoire ? Si un film a besoin du festival pour faire retentir sa voix ou pour faire connaître la voix du cinéaste, pour trouver des marchés, alors on lui donne la place. Nous avons un échange plutôt vif avec Netflix, comme avec Amazon ou Apple. Après, on ne peut pas nier que ces plateformes utilisent les salles de cinéma et les formes cinématographiques de manière secondaire. Elles visent plutôt une autre sorte d’expérience. Peut-être pour cela, elles sont moins présentes dans les festivals que dans l’imaginaire collectif.

Au-delà de l'épidémie de Covid, l'industrie cinématographique doit actuellement également faire face au défi du changement climatique. A l’avenir, les films devraient-ils être produits différemment et les festivals organisés autrement ? Par exemple, avec un bilan carbone obligatoire pour chaque film et chaque festival ?

Je pense qu’on a fait pas mal de pas en avant dans cette direction. Nous, à Berlin, comme dans d’autres festivals, nous mesurons les émissions CO2 qu’on produit et nous essayons de les compenser. Nous faisons attention et c’est essentiel pour la planète sur laquelle on vit et sur laquelle nous faisons des films et des festivals. On ne veut pas la détruire. En même temps, je pense que faire un événement comme à Berlin engage des émissions de carbone, engage un certain nombre de ressources humaines et économiques. Le but est d’utiliser toutes ces ressources pour créer différentes sensibilités. Je pense que les films aident les citoyens à comprendre mieux les enjeux du monde dans lequel on vit, dont le changement climatique qui est sous nos yeux.

► 72e Berlinale, du 10 au 20 février 2022

