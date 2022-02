Berlinale 2022: Claire Denis caresse la déflagration d’un couple amoureux

« Avec amour et acharnement » (Both Sides of the Blade) (France), de Claire Denis, en lice pour l’Ours d’or à la Berlinale 2022.

Le défilé des stars venues de France continue à la Berlinale en Allemagne. Après le film d’ouverture de François Ozon, le Festival international de Berlin a déroulé le tapis rouge pour le long métrage de Claire Denis, Avec amour et acharnement, également en lice pour l’Ours d’or.

De notre envoyé spécial à Berlin,

Avec amour et acharnement commence sans aucun avertissement. On est au bord de la mer. Le soleil transforme le sable sous l’eau en un paradis mouvant. Vincent Lindon tient délicatement Juliette Binoche dans ses bras. Elle se lâche. Il sourit. Ils s’embrassent. On est gêné.

Est-ce une carte postale, un clip vidéo pour promouvoir un voyage au bonheur ? Jusque-là, nous ignorons tout de leur vie, même leurs noms. Le spectateur ne voit que la vedette Juliette Binoche et l’acteur multiprimé Vincent Lindon, pas encore Sara et Jean. Cela prendra du temps d'entrer dans l’histoire, cela semble évident.

Mais non. Avec un merveilleux ralenti d’un métro entrant dans un tunnel et un sublime travelling sur les toits gris de Paris, le génie cinématographique de Claire Denis nous transporte en une minute au cœur de cette histoire d’un couple parfait qui ignore son point faible.

Comment « déjouer les clichés » ?

Avec amour et acharnement est une adaptation du roman Un tournant de la vie, de Christine Angot. L’écrivaine à succès a également coécrit pendant le confinement le scénario avec Claire Denis. Étonnamment, le récit, tout en affichant son ambition de « déjouer les clichés », s’avère très politiquement correct et truffé de rôles assez convenus, à l’image des personnages féminins pétris d’empathie et de compassion.

Bulle Ogier incarne Nelly, une grand-mère courage élevant seul son petit-fils métis. Mati Diop donne vie à Gabrielle, une pharmacienne d’origine africaine pleine de sagesse. Et même le rôle de Sara (Juliette Binoche), qui trahit son homme et fait exploser leurs dix merveilleuses années de vie en couple, reste magnifié par sa beauté, sa volonté de s’épanouir et se débarrasser de ses blocages intérieurs.

Côté homme, au contraire, les personnages penchent vers l’échec. Vincent Lindon fait naître Jean, l’homme viril qui aime le rayon bricolage du supermarché et chasse à bord de sa Mercedes adulée les bons prix à la station-service. Mais, d'abord et surtout, il reste l’ancien taulard qui flirte toujours avec la violence. En revanche, on ignore justement « la bêtise » qu’il a commise, tout en déployant l’étendue de son échec vis-à-vis de la relation avec son ex-femme martiniquaise et l’éducation de leur fils métissé, Marcus, 15 ans. Défini uniquement par son origine, ce dernier, joué par Issa Perica (connu pour Les Misérables), a le sentiment d'être naturellement condamné à être totalement perdu et désorienté, aussi bien à l’école et dans sa vie.

Sans oublier le rôle de François (Grégoire Colin), l’ancien grand amour de Sara et jadis grand ami de François qui, après dix ans d’absence, rentre par hasard dans leur vie. C’est l’homme souriant qui marche sur les pieds des autres trouvant normal de reprendre possession de la femme jadis follement aimée et de détruire ainsi et un couple et un homme.

Les caresses cinématographiques à travers les grains de l'image

Néanmoins, à l’intérieur du périmètre de leurs rôles taillés par le scénario, Juliette Binoche et Vincent Lindon excellent dans leurs interprétations. Ils fusionnent, charnellement, avec la caméra. Claire Denis enchaîne les très grands plans dans la pénombre pour éclaircir la vie intérieure de Sara, de Jean, et du couple. Chaque grain de l’image semble caresser les deux corps pour faire jaillir une infinité d’émotions.

Ce trop-plein de sentiments risque de se transformer en un piège qui se referme, de faire basculer l’amour vers la haine en une fraction de seconde. « Quand on a aimé quelqu'un, ce sentiment ne disparaît jamais totalement. » En effet, il est plus difficile d’effacer le passé d’un homme ou d’une femme que la mémoire d'un smartphone.

La réalisatrice et scénariste Claire Denis, réalisatricce et scénariste française du film « Avec amour et acharnement », en lice pour l’Ours d’or de la Berlinale 2022. © Reuters/Hannibal Hanschke

