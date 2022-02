Berlinale 2022: Andreas Dresen, «la force des faibles» et le scandale du «taliban de Brême»

Avec Rabiye Kurnaz contre George W. Bush, en lice pour l'Ours d'or, l'Allemand Andreas Dresen signe un film sensible et divertissant dans une 72e édition marquée par les œuvres dystopiques. Entretien.

Publicité Lire la suite

Andreas Dresen réussit sa comédie avec un sujet grave basé sur un drame réel. Rabiye Kurnaz contre George W. Bush raconte le combat victorieux d’une mère d’origine turque à Brême pour faire libérer son fils emprisonné dans le camp américain de Guantanamo, à Cuba. Murat, 19 ans, est innocent, mais il a eu l’imprudence de partir en Afghanistan après les attentats du 11 septembre 2001. Il restera détenu pendant cinq ans.

RFI : 20 ans après ces événements historiques, le temps était-il venu de faire un film divertissant et sensible sur tout ce qui n'a pas fonctionné en Allemagne concernant le camp militaire américain de détention à Guantanamo ?

Andreas Dresen : D'une certaine manière, oui. Sachant que pour nous, ce n'est pas tant un film sur ces dysfonctionnements politiques, mais un film sur la force des faibles. Que même les gens simples peuvent réussir à se défendre contre les conditions politiques dans le monde. Donc, c’est une histoire sur le cas concret de Murat Kurnaz en Allemagne, mais c'est aussi une histoire universelle sur le fait que nous ne devons pas toujours subir ce que la politique nous impose. Nous pouvons nous lever contre cela, chacun d'entre nous.

► À lire aussi : Berlinale: qui gagnera l’Ours d’or 2022 ?

Quand rien ne va plus, il nous reste quand même l’humour. Est-ce pour cette raison que vous avez mis en scène cette injustice terrible concernant un détenu de Guantanamo sous forme de comédie ?

Cette idée est venue de la vraie Rabiye. Au début, je n'aurais pas osé faire une comédie avec Guantanamo en toile de fond. Cela semblait absurde. Mais ensuite, j'ai fait la connaissance de Rabiye, la mère de Murat, et elle est comme ça ! Elle a cet humour ! Quand on la rencontre, on remarque d'abord son rire chaleureux. Quand on parle d'elle, on ne peut pas parler sans humour, cela fait partie de sa vie.

Et puis, petit à petit, nous avons pensé que cela pourrait peut-être être utile de donner cet aspect, parce que le sujet lui-même est suffisamment lourd, il a une gravité incroyable et fait mal. C'est aussi un drame, alors c'est libérateur de pouvoir rire de temps en temps. Je me suis beaucoup réjoui lors de la première au Palais de la Berlinale, parce que je n'avais jamais vu cela avec des spectateurs et j'ai remarqué combien on riait. Et d'un autre côté, on pleurait aussi beaucoup. C’est un va-et-vient. C’était notre but, mais on ne sait toujours qu'après si cela fonctionne vraiment.

« Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush » (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush) (Allemagne/France), de Andreas Dresen, en lice pour l’Ours d’or à la Berlinale 2022. © Andreas Hoefer / Pandora Film

Le héros du film n'est pas Murat, le prisonnier de Guantanamo, mais sa mère, Rabiye, qui est aux fourneaux, fait la cuisine et le repassage, quand elle ne sillonne pas la région au volant de la Mercedes de son mari. Avez-vous trouvé avec Meltem Kaptan votre Marianne Sägebrecht, la star allemande qui nous a brisé le cœur et fait rire en même temps ?

[Rires] Je serais ravi si Meltem Kaptan pouvait faire une telle carrière. Ce serait génial pour elle. C'est une grande actrice. Une femme très bien, très intelligente. Pour moi, c'est un coup de chance d'avoir trouvé Meltem. Son métier principal est en effet – jusqu'à présent en tout cas – celui d'humoriste. On le remarque quand on travaille avec elle. Elle a un timing incroyable. On le voit dans ses spectacles de stand-up, lorsqu'elle interagit avec le public. On le remarque aussi quand elle joue des scènes. Mais elle n'a pas que cette facette. Elle peut également être très tendre et très perméable. Parfois, tout à coup, elle montre un visage d'enfant où l’on voit directement son âme à travers ses yeux. C'est un très grand cadeau.

► À lire aussi : Berlinale 2022: «Le risque zéro n’existe pas»

Un thème important de votre film est le danger d’accepter en temps de crise un recul par rapport à l'État de droit. Un autre thème principal est l'intégration. Vous vous demandez s’il y a véritablement les mêmes droits pour les personnes venant d'autres pays, comme ici de la Turquie. L’absence de nationalité est aussi évoquée. D'un autre côté, vous faites surgir aussi une approche détendue dans leur relation avec l'Allemagne, par exemple lorsque Rabiye roule en Mercedes ou déclare solennellement à ses enfants : « La patrie est là où l'on mange à sa faim ». En tant que cinéaste, qu'avez-vous retenu de la recette secrète de l'héroïne du film, à savoir : « Le mieux, c'est de commencer en turc et de finir en allemand ».

On peut apprendre beaucoup de choses de la Rabiye originale. C'est une femme qui se redresse toujours. Elle ne se laisse pas abattre. On peut apprendre d'elle qu'il ne faut pas se laisser décourager, qu'il faut parfois voir les choses sous un autre angle. C'est tout simplement une personne qui ne cesse de nous surprendre, comme son approche de la religion. Un jour, elle m’a dit : « Tu sais, Andy, Dieu nous facilite la vie ! » Quelle phrase ! Dieu n'est pas là pour nous imposer des règles, mais il doit nous aider à bien traverser la vie.

Puis je trouve aussi très agréable de sentir que cette culture turque, que je peux vivre dans cette famille turque, est au cœur de la société allemande. Elle est là, elle est arrivée. Ces gens en font partie de la manière la plus naturelle qui soit. Ils changent de langue comme de chemise, parfois au milieu d'une phrase. C'est pourquoi il est si honteux que la politique allemande, lorsqu'il s'agit d'aider une telle personne, demande en premier lieu sa nationalité. Cela me fait honte.

Rabiye Kurnaz vs George W. Bush" raconte l'histoire vraie d'une mère qui s'est battue pour ramener son fils de Guantanamo, interprétée avec chaleur et humour par l'actrice Meltem Kaptan. Stefanie LOOS AFP

Murat est aujourd'hui travailleur social à Brême. Vingt ans après le début de ce scandale de Guantanamo, la société allemande est-elle désormais prête à regarder cette histoire en face, à reconnaître l'innocence de ce jeune homme de 19 ans, dénigré à l'époque comme « Le taliban de Brême », une innocence qui a été prouvée depuis longtemps, mais longtemps tenue secrète ?

Personnellement, j'aimerais beaucoup que Murat soit lui aussi libéré de ces préjugés. À l’époque, lorsque j'ai lu les gros titres : « Bremer Taliban », je ne sais plus exactement ce que j'ai pensé, mais en tout cas, je n'ai pas été assez méfiant. On est vite tenté de se faire avoir par de tels clichés : il y a quelqu'un avec une longue barbe... et on tombe dans ce piège. Nous devons tous nous méfier de ce genre d’information.

Les politiques de l'époque étaient aussi guidées par la peur. Ils se sont dits : si nous ramenons ce Murat en Allemagne, que se passera-t-il si quelque chose arrive ? Cela a conduit à une grande injustice. Je pense que la majorité des gens en Allemagne est tout à fait prête à réviser enfin le jugement de Murat. Je souhaiterais juste que la politique le fasse aussi. De graves erreurs politiques ont été commises à l'époque, et elles sont réellement prouvées. La politique allemande n'a pas seulement été inactive pour ramener Murat Kurnaz de Guantanamo en Allemagne, elle l'a activement empêché ! C'est une grande différence. C'est un grand scandale. Et c'est prouvé. Je trouve cela vraiment honteux que personne n'ait dit jusqu'à aujourd'hui : « nous sommes désolés ». Cela aurait dû être fait depuis longtemps.

► À lire aussi : Berlinale 2022: avec «Father’s Day», Kivu Ruhorahoza interroge la paternité absente au Rwanda

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne