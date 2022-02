Royaume-Uni: le British Museum célèbre Stonehenge avec une exposition

La plus grande exposition sur l’histoire de Stonehenge vient d’ouvrir ses portes au British Museum à Londres. Des œuvres rapatriées du monde entier pour raconter l’histoire de ce cercle de pierres construit il y a 4 500 ans et encore si mystérieux.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Gilly a réservé sa place le premier jour, à la première heure. « C'était merveilleux, absolument merveilleux, terriblement excitant, raconte-t-elle. Les objets sont fascinants, ils ont réussi à regrouper tout ça au même endroit. Il y avait une énorme boucle de ceinture en or, dieu seul sait combien ça devait peser. »

Au milieu de l’exposition, des pieux en bois disposés en cercle. On l’appelle Seahenge : cette structure a été découverte il y a vingt-quatre ans sur une plage isolée à l’est de l’Angleterre. Sa disposition ressemble étrangement à celle de Stonehenge avec à l'intérieur du cercle, un arbre renversé avec les racines vers le ciel. C’est la première fois que ces vestiges sont prêtés à un musée.

La cathédrale et l'église du village

« Seahenge était conservé dans la mer salée à côté de la côte, l’eau a préservé le monument, précise Jennifer Wexler, la conservatrice de l’exposition. C’est essentiellement un sanctuaire familial. On peut dire que Stonehenge est la cathédrale où tout le monde se rassemblait et que Seahenge était l’église du village. »

Quelques mètres plus loin, un cercle en bronze de couleur bleue attire le regard. C’est le disque céleste de Nebra, la plus ancienne carte des étoiles au monde avec la lune, le soleil et les étoiles parsemés d’or. Il a été découvert en Allemagne, mais une partie des matériaux utilisés vient d’Angleterre. Selon Jennifer Wexler, cette exposition relate, avant tout, les liens qui existaient déjà entre les différents peuples à travers toute l’Europe il y a 4 000 ans.

