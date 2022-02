La (re)découverte du Petit Prince, une bouleversante leçon de vie

Pour la première fois est présentée à Paris une grande exposition muséale consacrée au Petit Prince, chef-d’œuvre intemporel de la littérature. En plus des quelque 600 pièces sur les multiples facettes d’Antoine de Saint-Exupéry, le manuscrit original du célèbre ouvrage est présenté au public français pour la première fois dans l'Hexagone.

« S'il vous plaît... dessine-moi un mouton. » Cette phrase a fait le tour de la planète, jusqu'aux fins fonds de l'Amazonie. Près de quatre-vingts ans après sa parution, Le Petit Prince, et son message d'espoir humaniste, n'a pas pris une ride.

Vendu à plus de 200 millions d'exemplaires à travers le monde, l'œuvre mythique d'Antoine de Saint-Exupéry, écrite et publiée aux États-Unis en 1943, est le livre qui a été le plus traduit de l'Histoire, en plus de 500 langues et dialectes (la Bible étant un texte religieux). Chaque année encore, Le Petit Prince se vend à 5 millions d'exemplaires aux quatre coins du globe.

Une œuvre philosophique universelle sous des airs de conte pour enfants

Le Petit Prince, c'est l'histoire d'un aviateur - le narrateur -, Saint-Exupéry, qui à la suite d'une panne de moteur doit se poser en catastrophe dans le désert du Sahara. Dans la vie réelle de l'aviateur, il a confondu un nuage avec une dune... Il fait alors la connaissance d'un jeune garçon mélancolique aux cheveux d'or, le petit prince, venu d'une autre planète à la faveur « d'une migration d'oiseaux sauvages ». Chaque chapitre raconte l'une de ses rencontres avec des « grandes personnes ».

« Je n'ai jamais écrit d'histoire plus vraie », note l'écrivain sur l'un des manuscrits. Le renard, ce sont les fennecs croisés dans le désert, la rose dont le petit prince est éperdument amoureux, c'est Consuelo, son épouse avec qui il entretient une relation chaotique mais dont il ne peut se passer, brindille à la « vanité un peu ombrageuse » et aux épines comme des « griffes ». « Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su, par ma faute. »

Antoine de Saint-Exupéry entend, en contant de manière allégorique ses histoires personnelles, sensibiliser ses contemporains - enfants comme adultes -, comme les générations futures à la menace qui pèse sur une humanité trop oublieuse d’elle-même, devenue incapable de saisir l’essentiel et la beauté de sa condition. La lecture du Petit Prince est une ode à la fraternité, à l'universalité, à l'amour et à ses désillusions, une « Bible laïque », selon les termes de l'écrivain Michel Bussi, spécialiste de l'œuvre. Et l'écriture dépouillée n'efface en rien la portée du message de Saint-Exupéry, de sa conception symbolique de la vie.

Quant aux aquarelles, elles sont indissociables du texte; le père du Petit Prince ne peut écrire sans griffonner, que ce soit dans ses correspondances ou ses manuscrits. Dessiner représente pour lui une manière d’être en lien avec son enfance. « C'est l'une des grandes singularités de ce livre, analyse Alban Cerisier, spécialiste du Petit Prince et commissaire de l’exposition. Car très peu d'auteurs du XXe siècle ont illustré eux-mêmes leurs livres. »

L’histoire intemporelle et l’écriture parsemée d’illustrations poétiques ont fait la renommée de ce livre, incontournable de la littérature jeunesse dont la portée philosophique est considérable. Un livre consolateur de la vie. « Ce qui embellit le désert c'est qu'il cache un puits quelque part... »

Saint-Exupéry, un homme porté par un idéal humaniste

Antoine de Saint-Exupéry n'est pas seulement un écrivain, c'est aussi un poète, aviateur, explorateur, journaliste, inventeur, philosophe, porté toute sa vie par cet idéal humaniste, véritable moteur de son œuvre. Ainsi, à côté du manuscrit original, conservé à la Morgan Library & Museum à New York et jusqu’alors jamais présenté au public français, sont aussi présentés au Musée des arts décoratifs des aquarelles, esquisses et dessins – pour la plupart inédits – mais également des photographies, poèmes, coupures de journaux et extraits de correspondances.

Le visiteur découvre, dans la pénombre et sous un ciel étoilé, comment travaillait Saint-Exupéry, sur quels supports, d'où venait son inspiration, qui étaient ses amis etc. Nombre de ses lettres sont parsemées de la « fleur-étoile » qu'on retrouve aussi dans Le Petit Prince, symbole de cosmologie des plus poétiques : « Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux, la nuit, de regarder le ciel ». On y découvre aussi le chasseur de papillons, personnage qui n'a pas été retenu dans la version finale du Petit Prince. On comprend par ailleurs que le personnage du petit prince apparaît sur des dessins sous d'autres formes dès les années 1930, comme son double intérieur qui laisse entrevoir les états d'âmes de Saint-Exupéry. Le manuscrit du Petit Prince, sur du papier américain très fin de style Onionskin, est entaché de traces de café et de mégots de cigarettes, autant de traces de vie du quotidien de l'auteur.

« C'est, de notre vivant, la seule fois qu'on verra autant de pièces de Saint-Exupéry réunies au même endroit », confiait le 17 février sur France Inter Thomas Rivière, arrière-petit-neveu d’Antoine de Saint-Exupéry.

Héraut des pionniers de l’aviation (il trouve la mort aux commandes de son Lockheed P-38 Lightning au-dessus de la Méditerranée, le 31 juillet 1944), Antoine de Saint-Exupéry devient rapidement un écrivain de renom, de son premier roman Courrier Sud en 1929 (il a alors 29 ans) à Vol de Nuit en 1931. Il écrit Le Petit Prince à New York et Long Island, où il est alors en exil, entre juin et novembre 1942. À l'origine de cette aventure, une commande de l’éditeur américain Reynal & Hitchcock qui souhaitait de la part de Saint-Exupéry un conte de Noël, au moment où les États-Unis entrent en guerre.

« Qu'est-ce que signifie "apprivoiser"? dit le petit prince. C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens". » À l'heure des nationalismes montant et des fermetures de frontières, le message d'humanisme du petit prince est plus que jamais d'actualité. « C’est une folie de haïr toutes les roses parce que une épine vous a piqué, d’abandonner tous les rêves parce que l’un d’entre eux ne s’est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu’on a échoué… C‘est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu’une d’elles vous a trahi, de ne croire plus en l’amour juste parce qu’un d’entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d’être heureux juste parce que quelque chose n’est pas allé dans la bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ. »

La (re)découverte du Petit Prince est une bouleversante leçon de vie qui, si elle accompagnait chaque être humain de l'enfance jusqu'à la vieillesse, donnerait indéniablement une autre image du monde actuel.

► « À la rencontre du Petit Prince », au Musée des arts décoratifs à Paris, jusqu'au 26 juin 2022.

