César 2022: le film «Illusions perdues» triomphe lors d’une cérémonie sans surprises

L'acteur français Vincent Lacoste, récompensé pour "Meilleur second rôle" pour "Illusions perdues", lors de la la 47e cérémonie des Césars, le vendredi 25 février 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

La traditionnelle grand-messe du cinéma français, la cérémonie des Césars, 47e du nom s’est tenue vendredi 25 février. Après deux éditions ternies par des scandales et des flops, l'Académie des César n'avait pas le droit à l'erreur et s’est déroulée sobrement et sans surprise. Illusions perdues, adaptation du roman d’Honoré de Balzac sur la presse, a dominé la cérémonie remportant sept statuettes, dont celle du meilleur film.