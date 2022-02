Le centenaire de «Ulysses» de James Joyce: aux origines de la modernité en littérature

Littérature

Faisant fi de la censure qui pesait sur le romancier James Joyce dans le monde anglo-saxon, une éditrice parisienne publiait il y a cent ans, à Paris, la version intégrale de Ulysses en anglais, le roman de l’Irlandais mis à l’index. S’inspirant de L’Odyssée d’Homère, ce livre met en scène les événements d’une journée dans la vie de son héros, dans une langue onirique qui fait pénétrer le lecteur dans la conscience des personnages. Ulysses a révolutionné la fiction occidentale.

Une simple plaque commémorative sur la façade d’un immeuble parisien, au cœur de la capitale française, rappelle qu’ « en 1922, dans cette maison, Melle Sylvia Beach publia « Ulysses » (1) de James Joyce ». Sylvia Beach dirigeait alors Shakespeare et Company, l’une des premières enseignes anglaises de Paris.

L’adresse de cette librairie historique était bien connue à l’époque des expatriés anglophones de la capitale française. Parmi ceux-là, se trouvaient quelques-unes des grandes figures de l’avant-garde littéraire anglo-américain du début du XXe siècle : Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Gertrude Stein. L’histoire littéraire a réuni ces écrivains sous le nom de « génération perdue » rappelant la tragédie de cette jeunesse qui a vu ses idéaux et ses rêves emportés par la Grande Guerre et ses atrocités.

Cette tragédie que certains de ces auteurs ont vécue dans leur chair ne les empêcha pas toutefois de faire l’amour et la fête. Le romancier irlandais a fait partie de ces fêtards éminents et talentueux, qui se connaissaient, s’admiraient et se réunissaient dans le salon très couru de Gertrude Stein ou la librairie de Mlle Beach pour partager leurs dernières trouvailles littéraires.

Le 2 février 1922, Sylvia Beach, directrice de la librairie Shakespeare et Company, située au 12 rue de l'Odéon publia le roman « Ulysses » de James Joyce, © Creative commons/David McSpadden

Trieste-Zurich-Paris

C’est seulement à la fin de la guerre que James Joyce a débarqué à Paris. De tempérament rebelle, il s’était volontairement exilé en 1904 de son pays natal, pour échapper aux contraintes imposées par sa famille, et à l’Église omniprésente. En 1920, il s’installa en France, après être passé par Trieste, puis Zurich, refuge de guerre.

C’est en exil que l’homme s’est fait connaître en publiant une œuvre particulièrement prometteuse : un recueil de poèmes (Musique de chambre, 1907), des nouvelles (Gens de Dublin, 1914), un récit autobiographique (Portrait de l’artiste jeune par lui-même, 1916) et du théâtre (Les exilés, 1918), plus proche du courant ibsénien et continental que de la littérature irlandaise.

Ulysses, qui deviendra son opus magnum, Joyce avait commencé à l’écrire à Trieste en 1914 et il ne le terminera qu’à Paris, au terme de sept années de travail acharné et d’insomnies. Avant sa disparition en 1941, l’écrivain livrera un dernier texte, Finnegan’s Wake (1939), un roman expérimental qui raconte l’histoire de M. Toulemonde, dans un ultime effort de dépasser la condition humaine par les biais du mythe et de la parodie du langage.

L’aventure éditoriale de Ulysses a débuté avant même que son écriture ne soit achevée. C’est sur recommandation du poète Ezra Pound que les premiers chapitres du roman sont publiés en feuilleton, en 1917-1918, dans un magazine américain d’avant-garde. Mais très vite l’œuvre fait scandale à cause de ses passages considérés scatologiques et taxés d’obscénités. Ils valent à l’auteur d’être poursuivi devant la justice américaine. Les juges interdisent la diffusion du livre dans le monde anglophone. Des numéros de la Little Review comportant les chapitres incriminés du roman sont même brûlés, de peur qu’ils ne puissent « corrompre la jeunesse et l’inciter au vice » !

En France, où l’auteur habite désormais, l’intelligentsia expatriée s’émeut de cette censure. Admiratrice de Joyce dont elle appréciait le talent et consciente de la valeur littéraire de Ulysses dont elle avait lu les premiers chapitres, Sylvia Beach se proposa de le publier, au grand soulagement de son auteur plongé alors dans des démêlés judiciaires interminables. C’est dans ce contexte que Ulysses paraît à Paris le 2 février 1922, qui se trouvait être aussi le jour du quarantième anniversaire de l’auteur.

L’événement était historique. La première édition intégrale du roman, à la couverture bleue et apparemment bourrée de fautes de frappe (5 000 selon les spécialistes car l’imprimeur français ne parlait pas un mot d’anglais), se vendra par souscription, avant que les éditeurs anglo-saxons ne s’emparent de l’œuvre, lorsque la censure sera finalement levée, en 1934 aux États-Unis et en Grande-Bretagne deux ans plus tard.

Premier roman post-colonial

L’édition parisienne de Ulysses comptait mille exemplaires et fut suivie d’une dizaine de rééditions pour satisfaire la demande, notamment des lecteurs d’outre-Manche qui avaient entendu parler de cet ouvrage scandaleux, mais ne pouvaient se le procurer dans leur pays. Selon la légende, George Bernard Shaw et le futur Premier ministre britannique Winston Churchill qui connaissaient l’auteur de réputation, étaient parmi les premiers souscripteurs.

Il n’en reste pas moins que les critiques initiales furent pour le moins indignées, sinon horrifiées, comme celle du Sunday Express, qui qualifiait Ulysses de ramassis d’ « horreurs lépreuses et scabreuses… une bible pour les exilés et les parias ». Même Virginia Woolf, grande prêtresse des salons littéraires outre-Manche, parle de « livre d’un autodidacte », de « dévidoir d’indécences », « grossier », avant de changer d’avis.

Pour les spécialistes, ces critiques scandalisées s’expliquent par le caractère profondément novateur de l’écriture de James Joyce, qui était, comme l’écrira le poète T.S. Eliot, « l’homme qui a tué le XIXe siècle ». L’imagination résolument moderniste à l’œuvre dans Ulysses, sa narration originale qui fait appel au « monologue intérieur » pour faire cohabiter l’expérience sensorielle et les courants de conscience, a surtout tué l’art de la fiction du type dickensien, raconté par un narrateur omniscient et hérité de l’époque victorienne.

N’oublions pas que Ulysses était aussi d’une certaine façon le premier roman véritablement post-colonial. Il paraît en volume deux mois après la signature en décembre 1921 du traité d’autonomie entre la couronne britannique et les nationalistes irlandais. Certes, Ulysses dont l’action se déroule dans le centre-ville de Dublin, un 16 juin 1904, ne comporte pas de message politique en tant que tel, mais comment ne pas faire le lien entre le Dublin que le romancier tente de ressusciter du fond de son exil et son pays en proie à une guerre civile de type coloniale, opposant les forces d’occupation britannique et les indépendantistes irlandais ?

Dans les années 1910-1920, lorsque Joyce était en train de travailler sur son livre, la capitale de la future Irlande indépendante était dévastée par des attentats indépendantistes et par des guérillas et contre-guérillas incessants opposant polices et patriotes irlandais. Après le soulèvement de Pâques 1916 réprimé dans le sang, la sortie de l’Irlande de l’empire apparaissait désormais inévitable. Le débat faisait rage sur la partition annoncée du pays selon des bases religieuses et la nature de l’indépendance à venir.

La Poste centrale de Dublin (G.P.O.) dévastée pendant les émeutes sanglantes de Pâques 1916. © CC/Keogh Brothers Ltd., photographers

Selon Colm Toibin, auteur d’un bel article paru dans le Financial Times à l’occasion du centenaire de Ulysses, la grandeur du roman de Joyce est de prendre le contre-pied des tendances nationalistes de l’époque pour affirmer à travers le personnage central de Léopold Bloom, libre-penseur et juif, une certaine vision cosmopolite de l’Irlande émergeante.

L’opus joycien, « caractérisé par la générosité et la plénitude de son style, la sensualité manifeste de ses personnages, son impiété et son irrévérence à l’égard de l’autorité », constitue, aux yeux de Toibin, « une contribution au débat en cours à l’époque sur l’avenir de l’Irlande ». Ce débat se résume à une définition à minima de la nation que l’auteur met dans la bouche de son héros : « une nation c’est les mêmes gens qui vivent au même endroit (…) ou qui vivent dans des endroits différents ».

Les errances de Léopold Bloom

Des dialogues à bâtons rompus, suivis de scènes de vie banale, de réflexions, de sensations et de remémorations du passé saisi au vif, parfois sous la forme novatrice de monologues intérieurs des personnages, telle est la structure de base de Ulysses. L’intrigue est réduite au minimum : un couple au bord de la rupture, le mari, Léopold Bloom, est courtier à Dublin, sa femme, artiste, le trompe avec son imprésario, alors que lui, se masturbe en contemplant une femme dévêtue sur la plage, mais ces infidélités et trahisons ne les empêchent pas de se remémorer la tendresse d'antan et chérir la communauté de destin née de tragédies vécues ensemble.

Cette intrigue minimaliste est racontée sur plus de 700 pages, à travers les errances du héros dans le Dublin de 1904, une ville telle que l’auteur l’a connue avant son départ en exil. La narration s’étend sur une journée, celle du 16 juin, célébrée aujourd’hui par les Irlandais et tous les admirateurs de Joyce comme le « Bloomsday ».

L'édition parisienne de « Ulysses » avec sa couverture bleue et le titre en lettres blanches pour évoquer le drapeau grec. © Domaine public

Unité de lieu, unité de temps. L’unité aussi d’actions, réparties en 18 épisodes inspirés de l’Odyssée de Homère, ce qui permet à l’auteur d’élever la banalité d’une journée ordinaire au niveau de la mythologie et de l’épopée. Ni protestant, ni catholique, ni unioniste, ni nationaliste, le héros de Joyce est une version contemporaine du Juif errant dont la figure tragique confond, chemin faisant, avec celle d’Ulysse, voguant à travers la Méditerranée-Dublin vers son foyer où son épouse Molly-Pénélope s’apprête, malgré son infidélité, à lui dire « oui », mot sur lequel le roman se clôt.

Plus que la modernité de cette relecture d’une épopée ancienne, ce qui a fait le succès de Ulysses, c’est son écriture. Outre le fait de mêler tous les registres de récit, de la légende au traité scolastique, en passant par la farce, le drame, la parodie et le reportage, la grande originalité de Joyce ici est peut-être d’avoir su exploiter avec talent des procédés de narration novateurs tels que le monologue intérieur, permettant de faire remonter à la surface les pensées non dites, les rêves, les images qui traversent le paysage intérieur des personnages. Le soliloque final de Molly Bloom, avec ses vingt mille mots et sans ponctuations, en est une illustration fascinante. D’autant plus fascinante, que l’exploit de Joyce a ouvert une brèche dans l’écriture romanesque occidentale qui n’avait pas quasiment changé depuis le XVIIIe siècle et dans laquelle quelques-uns des plus grands écrivains se sont plongés corps et âme : de Faulkner à Samuel Beckett, en passant par Hemingway, Virginia Woolf, Dos Passos, Vladimir Nabokov, Anthony Burgess, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Marguerite Duras, pour n’en citer que ceux-là.

Merci Mlle Sylvia Beach. Nous ne serions sans doute pas en train de célébrer aujourd'hui le centenaire de Ulysses sans la perspicacité littéraire de cette éditrice peu commune !

(I) « Ulysses » est la version anglaise du nom du héros homérien et du titre du roman de James Joyce. Pour la version française, la dernière traduction, publiée par les éditions Gallimard date de 2004 : Ulysse de James Joyce, édition Gallimard. Nouvelle traduction sous la direction de Jacques Aubert, 981 pages, 34 euros.

