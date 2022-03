Guerre en Ukraine: l’offensive culturelle

Après le tremblement militaire, politique, diplomatique, économique et financier, le monde culturel est aussi en train de s’organiser pour condamner et contrer l’invasion russe en Ukraine à sa façon.

Des manifestations de solidarité un peu partout en Europe ont ouvert la brèche. D’abord considérées plutôt comme l’expression d’une impuissance, ces initiatives artistiques et culturelles en faveur de la paix et de la démocratie en Ukraine et contre l’invasion russe se sont démultipliées et commencent à affecter même le cœur de la culture institutionnelle russe.

Valery Gergiev, l'emblème d'une rupture culturelle

C'est Valery Gergiev qui est devenu, malgré lui, l’emblème de l’offensive culturelle contre l’invasion russe en Ukraine. Le chef d’orchestre russe et surtout pro-Poutine, à la fois directeur général du prestigieux théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et jusqu’ici l’un des maestros les plus recherchés au monde, a été mis au ban et se voit confronté à une vague d’annulation en signe de « solidarité avec le peuple ukrainien ». Après la Carnegie Hall à New York et les prestigieux festivals suisses à Verbier et à Lucerne, la Philharmonie de Paris a annulé la venue de Gergiev, prévue les 9 et 10 avril. L'orchestre philharmonique de Munich a décidé ce mardi 1er février de « se séparer » complètement de Valery Gergiev.

Le Festival d’Édimbourg lui a retiré la présidence d’honneur de l’édition 2022, vu que la capitale de l’Écosse est jumelée avec la ville de Kiev. Quant à la Scala de Milan, elle a exigé du chef d’orchestre russe de s’engager publiquement pour une « solution pacifique » au conflit, s’il souhaite garder le concert prévu le 5 mars. Même l’agent artistique de Gergiev en Allemagne, Marcus Felsner, s’est senti obligé de couper officiellement les liens en déclarant sur Facebook de ne plus être au service de Gergiev, « qui ne voudra pas, ou ne pourra pas, mettre publiquement un terme à son soutien de longue date à un régime qui a commis de tels crimes. » En effet, Valery Gergiev, 68 ans, a la réputation d’être un soutien infaillible pour Vladimir Poutine depuis 1992, confirmé entre autres lors de l’annexion de la Crimée jusqu’aux concerts en Ossétie du Sud bombardée et à la Palmyre aux côtés de l’armée syrienne.

La solidarité anti-guerre des pavillons ukrainiens et russes à la Biennale de Venise

Un autre coup d’éclat en écho avec l’Ukraine s’est produit à la 59e Biennale de Venise. Tout d’abord, l’équipe du pavillon ukrainien s’est décommandée (« nous ne sommes pas capables de continuer à travailler sur le projet du pavillon en raison du danger qui pèse sur nos vies »), tout en appelant sur Instagram « la communauté internationale artistique à user de toute notre influence pour stopper l’invasion russe en Ukraine ». Un message qui a été visiblement entendu. Lundi 28 février, l’équipe russe, dont les artistes Alexandra Sukhareva et Kirill Savchenkov, vient de démissionner à son tour annonçant que le pavillon russe restera fermé lors de l’ouverture de la Biennale en avril pour ne pas servir comme justification d’une invasion militaire. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, Raimundas Malasauskas, le commissaire du pavillon russe, n’a pas laissé de doute sur les raisons de son désistement : « Je ne peux continuer au regard de l’invasion militaire et des bombardements russes de l’Ukraine. Cette guerre est politiquement et émotionnellement insupportable. »

Une vague de protestations et de démissions en Russie

Même en Russie, malgré une répression politique de plus en plus forte depuis des années, des démissions se sont multipliées depuis l’offensive militaire russe en Ukraine. Et la vague de protestations semble grandir chaque jour. Chose inédite, des pétitions ouvertes ont été signées par des milliers d’artistes, de conservateurs, de galeristes, de photographes et d’humoristes. Dès le vendredi 25 février, Elena Kovalskaia, la directrice du centre culturel Vsevolod Meyerhold, a claqué la porte de sa prestigieuse maison à Moscou en dénonçant l’impossibilité « de travailler pour un assassin et de recevoir un salaire de sa part ». Une décision extrêmement courageuse, suivie par la démission d’autres personnalités culturelles de premier rang comme Mindaugas Karbauskis, directeur du Théâtre Maiakovski, ou Rimas Tuminas, directeur du Théâtre Vakhtangov. Marina Davydova, directrice artistique du festival de théâtre NET à Moscou et rédactrice en chef de la rue TEATP a lancé une pétition appelant les autorités russes à arrêter immédiatement l’invasion en Ukraine. Sans oublier un autre acte très symbolique, le Théâtre d’art de Moscou (comparable à la Comédie-Française) vient de remplacer son emblème, la mouette, par la colombe de la paix sur le fronton de son immeuble.

D’autres valeurs sûres de la culture russe ont franchi la ligne rouge posée par le Kremlin et clairement appelé à la paix, comme le violoniste et chef d’orchestre Vladimir Spivakov (qui, en 2014, avait encore signé la pétition de soutien à l’annexion de la Crimée) ou Vladimir Ourine, directeur général du Théâtre Bolchoï. Boris Akounine, célèbre écrivain russe né en Géorgie, n’a pas hésité à condamner une « guerre absurde » et d’évoquer auprès de l’agence de presse allemande dpa que « la Russie est dirigée par un dictateur psychiquement anormal ». Autre fait remarquable, l’onde de choc de la protestation se propage dans tous les milieux artistiques. Ainsi, quand Oxxxymiron, l’un des rappeurs les plus populaires en Russie, n’hésite pas à condamner auprès de ses millions followers sur les réseaux sociaux le « crime » de l’invasion russe en Ukraine, il fait tout simplement écho au « Il faut arrêter ça » de Valery Maladze, chanteur russe d’ascendance géorgienne et habitué des hit-parades, une prise de position largement relayée dans le monde de la chanson populaire à travers la décision de l’Union européenne de radio-télévision d’exclure la Russie de l’Eurovision 2022.

Peut-on être coupable de promouvoir la culture russe à l’heure actuelle ?

Même des artistes étrangers s’interrogent sur leur responsabilité à la tête d’institutions culturelles russes au temps de la guerre. Laurent Hilaire, ex-étoile de l’Opéra de Paris devenu directeur de la troupe de ballet du Théâtre académique musical Stanislavski, à Moscou, a donné sa démission suite à l’invasion russe en Ukraine. À l’inverse, le pianiste russe Alexandre Melnikov a avoué son mal-être auprès de son public à Bochum, en Allemagne, en disant se « sentir coupable d’être russe ». Sans compter les innombrables petits mots et gestes symboliques qui marquent en ce moment les esprits, à l’instar de Kirill Petrenko, le directeur musical russe de la Philharmonie de Berlin, dénonçant une « attaque insidieuse de Poutine contre l’Ukraine », ou de Vladimir Jurowski, le directeur musical de l’Opéra national de Bavière qui a remplacé une œuvre patriotique de Tchaïkovski par l’hymne national ukrainien.

Le grand metteur en scène polonais Krystian Lupa a protesté contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie en renonçant à sa participation au festival Masque d’Or de Moscou : « Ce n’est pas uniquement un viol sans précédent de l’Ukraine, mais aussi un viol de tout être humain qui vit, avec confiance et foi en l’humanité, sur notre globe… j’espère qu’il y aura des milliers, voire des millions de protestations similaires. »

Quand mille écrivains appellent « à la fin de l’effusion de sang »

En attendant, l’association mondiale d’écrivains PEN International, a publié un manifeste condamnant l’invasion russe de l’Ukraine. Parmi les plus de mille écrivains de renoms figurent les prix Nobel de littérature turc Orhan Pamuk et bélarusse Svetlana Alexievitch, mais aussi le Britannique Salman Rushdie, la Canadienne Margaret Atwood et la Russe Lidoudmila Oulitskaïa. Tous « appellent d’urgence à la fin de l’effusion de sang ».

Autre initiative emblématique : le musée germano-russe de Karlshorst à Berlin a recouvert le « germano-russe » de l’inscription et hissé le drapeau ukrainien par solidarité avec les victimes de la guerre. C’est ici que les commandants en chef de la Wehrmacht ont signé en mai 1945 la capitulation sans condition. Et c’est depuis ce bâtiment que le musée apporte depuis trois décennies une contribution importante à l’étude de l’histoire et à la paix et l’amitié entre les peuples.

En France, la Société des réalisateurs de films (SRF) a déclaré « tout notre soutien à nos amis et collègues ukrainiens, réalisateurs, producteurs, techniciens du cinéma et de l’audiovisuel » et condamné « l’invasion criminelle perpétrée par l’armée de la Fédération de Russie ». Conjointement avec l’association Home Cinéma, la SRF invite les 5 et 6 mars à des projections en solidarité avec l’Ukraine, au cinéma La Clef Revival, à Paris.

Entretemps, ce mardi 1er mars, les géants du divertissement Disney et Sony Pictures ont annoncé de suspendre la sortie de leurs films dans les salles de cinéma en Russie, « compte tenu de l’invasion non provoquée de l’Ukraine et de la crise humanitaire tragique ». Au-delà, Disney s’est engagé à fournir une aide d’urgence aux réfugiés via des ONG.

Autre revirement très inattendu, l'acteur Gérard Depardieu, au temps normal très fier de sa nationalité russe et de son amitié avec Vladimir Poutine, a appelé à mettre fin à la guerre en Ukraine. Deux semaines après avoir posté (et effacé depuis) sur son compte Instagram une embrassade avec le dirigeant russe intitulée « Amitié », la légende vivante du cinéma français commence visiblement avoir des doutes sur son soutien du leader russe. « Arrêtez les armes et négociez ! », a-t-il déclaré à l’AFP.

Préférer la fermeture que « l’illusion de la normalité » ?

Quant à l’univers de l’art moderne et contemporain, le paquebot culturel Garage Museum of Contemporary Art à Moscou, comparable au Centre Pompidou à Paris, a annoncé d’« d'arrêter le travail sur toutes les expositions jusqu'à ce que la tragédie humaine et politique qui se déroule en Ukraine ait cessé. Nous ne pouvons pas soutenir l'illusion de la normalité ».

Une prise de position complètement opposée à celle de la Fashion Week à Paris qui a démarré, selon l’AFP, avec un « défilé dans l’esthétique de cabaret avec plumes, immenses chapeaux et corps dénudés de la maison Weinsanto ». Toujours d’après l’Agence France Presse, « le milieu de la mode agit avec prudence. La mannequin russe Natalia Vodianova, mariée à Antoine Arnault, fils du patron du groupe du luxe LVMH, a évité de prendre position. »

Donc, ce n’est peut-être pas un hasard si la Fondation Louis Vuitton à Paris se trouve également en décalage avec la mobilisation culturelle contre l’invasion russe en Ukraine. Le prestigieux lieu d’art contemporain en France vient de prolonger l’exposition-événement consacrée à La collection Morozov, icônes de l’art moderne. Initialement prévue jusqu’au 22 février, c’est à dire juste avant l’invasion russe en Ukraine, elle vient d’être prolongée jusqu’au 3 avril. Il faut savoir qu’il s'agit actuellement probablement de la plus grande vitrine de luxe du soft power russe en dehors de la Russie, une exposition directement négociée avec le Kremlin et préfacée par Emmanuel Macron et… Vladimir Poutine. D'où la question : la Fondation Louis Vuitton, à l'instar d'autres institutions culturelles en Europe, a-t-elle prévu de préciser ou de modifier la ligne éditoriale de l'exposition dans le contexte actuel ? Réponse laconique donnée lundi soir par la Fondation Louis Vuitton : « La Fondation ne prévoit pas de communiqué ».

