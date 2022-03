Guerre en Ukraine: la solidarité du monde culturel en France

Veillées, appels, lettres ouvertes, journées de solidarité… Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, les initiatives des acteurs culturels en France se multiplient pour apporter un soutien aux artistes, mais aussi et surtout au peuple ukrainien.

Aux côtés de Stanislas Nordey, directeur du Théâtre national de Strasbourg, Lucie Berelowitsch figure parmi les initiateurs de l’appel signé par un très grand nombre de directrices et directeurs de scènes en France. Née en 1978, formée en tant que comédienne au Conservatoire de Moscou et à l’école de Chaillot, son approche du théâtre s’est construite en lien fort avec la Russie, sans oublier la mise en scène de son Antigone, un cabaret punk créé avec les Dakh Daughters à Kiev, après la révolution de Maïdan.

Depuis 2019 directrice du Préau, le centre dramatique national de Normandie-Vire, dans le Calvados, la metteure en scène nous explique comment la solidarité et la volonté d’accueillir en France des artistes ukrainiens se mettent en place : « Une partie des artistes ukrainiens est restée dans le pays et se mobilise de toutes les manières possibles : en prenant la parole, en mettant en place des réseaux d’entraide. Donc, à ce jour, la question n’est pas de savoir quelle hospitalité nous pouvons leur offrir, mais comment on peut les aider là-bas. En mettant en place des réseaux de solidarité, [par exemple] avec la Pologne. Nous sommes également en contact avec la Roumanie pour qu’on puisse être extrêmement solidaire et rapide en cas d'accueil. »

« Ils disent qu’ils sentent une très forte mobilisation de la part de l’Europe et c’est très important pour eux, poursuit Lucie Berelowitsch. Et ils aimeraient qu’on puisse protéger le ciel ukrainien. Ils disent que la nécessité de se battre pour leur liberté, pour pouvoir simplement vivre, leur donne de la force. On sent le profond besoin de témoigner de ce qui se passe et de faire preuve d’un front fort face à l’envahisseur. »

« Le courage de ceux qui, en Russie, ont pris le risque de protester contre l'invasion de l'Ukraine »

À l’instar du Festival de Cannes, de nombreuses institutions culturelles françaises, de l’Opéra national en passant par la Philharmonie jusqu’au Festival d’Avignon, ont exprimé ces derniers jours leur « soutien au peuple ukrainien et à toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire » et « s’opposent à cette situation inacceptable et dénoncent l’attitude de la Russie et de ses dirigeants ». Pour son édition 2022 prévue en mai, le plus grand festival de cinéma au monde a décidé « de ne pas accueillir de délégations officielles venues de Russie ni d’accepter la présence de la moindre instance liée au gouvernement russe. Nous voulons en revanche saluer le courage de toutes celles et tous ceux qui, en Russie, ont pris le risque de protester contre l’agression et l’invasion de l’Ukraine. »

Un quatuor à cordes composé sous les bombes

De leur côté, les artistes ukrainiens vivant en France se mobilisent également. C’est le cas, par exemple, du célèbre Quatuor Elysée… un quatuor dont fait partie l'Ukrainien Andrei Malakhov. Avec sa formation, il va enregistrer un morceau qui lui tient particulièrement à cœur : « L’initiative serait d’enregistrer un quatuor à cordes composé par un jeune compositeur ukrainien de 20 ans, Illia Bondarenko, qui est actuellement sous les bombardements à Kiev. C’est une musique très puissante et sombre et qui porte tout un élément précurseur : on y entend notamment, à un moment donné, des sirènes de l’alarme anti-aérienne. En premier lieu, on va juste diffuser la vidéo pour les soutenir. Et en ce qui concerne des actions caritatives, on prépare également avec des musiciens ukrainiens et français, avec la communauté ukrainienne en France, un concert de solidarité pour aider l’Ukraine. La date est normalement confirmée pour le 21 mars, à la mairie du XVe arrondissement à Paris. Et on travaille sur une éventuelle deuxième date. »

Une veillée de soutien

De leur côté, vendredi 4 mars, à partir de 20h, Culturebox et France Culture organiseront une veillée de soutien pendant cinq heures au Palais Chaillot-Théâtre national de la danse, en direct sur le canal 14 et sur france.tv.

