Guerre en Ukraine: la cheffe d’orchestre russe Maria Kurochkina ne rentrera plus en Russie

Ce jeudi 3 mars commence à la Philharmonie de Paris « La Maestra ». La jeune Russe Maria Kurochkina, 32 ans, a quitté Moscou le 25 février pour venir en France pour participer à ce prestigieux concours international de cheffes d’orchestre. Elle nous explique pourquoi l’offensive russe en Ukraine l’empêche de rentrer en Russie.

La guerre en Ukraine bouleverse de plus en plus le secteur culturel. Des concerts annulés, des commissaires d'art et directeurs de festivals congédiés, c'est le boycott de la scène artistique proche du pouvoir russe. Mais il y a aussi des artistes qui ne veulent ou ne peuvent pas retourner dans leur pays. C'est le cas de Maria Kurochkina.

« Ce n’est pas un conflit, c’est une guerre. Une guerre que la Russie a commencée contre les Ukrainiens. C’est un désastre, car beaucoup de Russes ont de la famille et des amis là-bas, beaucoup sont nés en Ukraine. En Russie, la plupart des gens ne soutiennent pas cette guerre, même si c’est très dangereux de protester. Le fait de l’appeler une "guerre" est déjà un crime. Et soutenir l’Ukraine peut mener à 20 ans de prison.

Des sanctions contre des institutions qui soutiennent cette guerre sont absolument justifiées, mais les pays qui imposent ces sanctions doivent sérieusement réfléchir contre qui elles les dirigent. Je ne vais définitivement pas retourner en Russie. C’est dangereux pour moi et je ne veux pas vivre dans un pays qui est aussi agressif envers nos voisins. Je n’ai pas d’avenir là-bas. Mais chacun de nous devra faire tout ce que lui est possible pour que cette guerre s’arrête. Et en tant qu’artistes, nous avons la possibilité de nous exprimer et d’être entendus, même dans les désastres. »

