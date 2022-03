Guerre en Ukraine: le témoignage déchirant du metteur en scène ukrainien Vlad Troitskyi

« Il y a un grand risque qu’il n’y ait plus de culture ukrainienne. » Il y a 28 ans, Vlad Troitskyi a créé son théâtre Dakh dans son propre appartement dans la capitale ukrainienne. Aujourd’hui, le metteur en scène a 57 ans et se prépare dans la banlieue de Kiev pour la bataille contre l’invasion russe et souligne l’importante mobilisation des artistes ukrainiens sur le terrain de guerre.

Vlad Troitskyi est une figure marquante de la création ukrainienne à Kiev. Il est aussi le fondateur du GogolFest, un festival pluridisciplinaire réunissant cinéma, théâtre et musique et du Center of Contemporary Art DAKH. En 2015, il avait présenté en France, au Monfort Théâtre à Paris, La Maison des chiens. Il y a deux ans, l’homme de théâtre était avec le groupe ukrainien Les Dakh Daughters au Festival d’Avignon. Pour son opéra requiem Iyov (Hibo), il a reçu en 2020 la plus haute distinction culturelle en Ukraine, le prix national Shevchenko.

« On dort très mal. On entend les bombardements. La situation devient de plus en plus grave. Il y a plusieurs colonnes de chars russes qui sont en train d’arriver à Kiev. Et il y a beaucoup de comédiens et d’acteurs qui sont déjà inscrits dans la défense territoriale et qui sont présents sur les fronts. Mais, il y en a aussi qui n’ont pas pu être inscrit, parce qu’il y a trop de volontaires et pas suffisamment d’armes…

Il y a quand même un grand risque qu’il n’y ait plus de culture ukrainienne, parce que ce que nous vivons, c’est une lutte inégale de David contre Goliath. L’Ukraine est en train de se battre et de protéger les idées et les valeurs du monde civilisé. Aujourd’hui, on ne peut pas perdre cette occasion de détruire un monstre, un nouveau Hitler. Nous avons vraiment besoin du soutien mondial pour gagner cette lutte inégale contre une nouvelle peste au XXIe siècle. »

L’opéra requiem Iyov (Hibo) pour lequel le metteur en scène ukrainien Vlad Troitskyi a reçu en 2020 la plus haute distinction culturelle en Ukraine, le prix national Shevchenko.

