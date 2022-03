Le Kiev City Ballet accueilli à Paris en résidence au théâtre du Châtelet

Face à la guerre en Ukraine, la solidarité s'organise en Europe également dans le domaine de la culture. Le Kiev City Ballet trouve refuge en France. À la demande de la mairie de Paris, il est accueilli en résidence au théâtre du Châtelet pour une durée indéterminée.

Ils ont entre 18 et 32 ans et sont en France pour danser Casse-Noisette lorsque la guerre éclate dans leur pays. « Quand on est sur scène, on essaie de ne pas penser à la guerre, de rester professionnels, de montrer quand-même de la joie, mais une fois le spectacle terminé, la réalité en Ukraine reprend le dessus, confie Ivan Koslov, le directeur du Kiev City Ballet. On s’inquiète beaucoup pour les personnes plus âgées qui sont restées là-bas et qui n’ont aucune possibilité de partir. »

Trente-deux danseuses et danseurs ukrainiens, bientôt trente-sept sont accueillis en résidence au théâtre du Châtelet à Paris. « Nous sommes vraiment très heureux d'être sous un ciel pacifique tout en pensant à nos familles qui sont en guerre, poursuit Ivan Koslov. C’est vraiment une chance de pouvoir exercer notre art en toute liberté. »

Leur avenir est incertain, mais la ville de Paris s'engage à les soutenir aussi longtemps qu'ils le souhaitent.

« Il y a le symbole, il y a la réalité, les mots, les actes ; cela veut dire aussi que c’est un appel à d’autres théâtres qui peuvent s’engager dans cette solidarité active, urgente où nous ne pouvons pas transiger et ne pas attendre que le pire, les tristesses, le désespoir s’installent avec une incapacité à agir, déclare Emmanuel Demarcy-Mota, le directeur du théâtre de la Ville. Nous ne changeons peut-être pas le cours des choses, mais comme disait Albert Camus : nous faisons notre travail en restant des êtres humains dans notre propre humanité. »

Le Kiev City Ballet en résidence au Châtelet à Paris propose une soirée en soutien au peuple ukrainien mardi 8 mars. La recette sera intégralement reversée aux associations Acted et à la Croix-Rouge.

