Guerre en Ukraine: témoignage de l’Ukrainienne Jamala, la gagnante de l'Eurovision en 2016

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, il y a 12 jours, on compte près de 1,5 million de réfugiés ukrainiens. Parmi eux, la célèbre chanteuse Jamala, la gagnante du concours de l’Eurovision 2016.

Jamala, de son vrai nom Susana Jamaladinova, est née en 1983 à Och, d’un père tatar de Crimée et d’une mère arménienne. En 2016, à l’âge de 32 ans, elle avait remporté le concours de l'Eurovision à Stockholm avec 1944. Une chanson très politique, dédiée à la tragédie vécue par son peuple lors de la déportation de 240 000 de Tatares de Crimée sous Staline. Écrite par la chanteuse elle-même, la pièce a été inspirée par les souvenirs de son arrière-grand-mère Nazalkhan, déportée avec ses quatre fils et sa fille. Comme la famille de Jamala, les Tatars de Crimée n’ont commencé à retourner en Ukraine qu’après la chute du mur en 1989 et l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

Aujourd’hui, rattrapée par l’invasion russe, la chanteuse ukrainienne a fui Kiev le premier jour du conflit pour échapper à la guerre avec ses enfants. « Ma vie ne sera plus jamais comme avant. C’est une catastrophe. Une terreur pour toutes les femmes et enfants ukrainiens. Veuillez m’excuser pour mon émotion. Quand je pense à toutes ces bombes. J’ai fui la guerre dès le premier jour de l’attaque russe en franchissant la frontière moldave, puis j’ai pris un avion à Istanbul pour mettre mes enfants en sécurité en Allemagne. C’était très long, fatiguant. Mon mari, leur papa, est resté au pays pour défendre l’Ukraine et on ne sait pas si l’on reverra un jour. Mon arme à moi, ce sont mes chansons. Je mets ma notoriété au service de la cause de mon pays. Je suis plus utile à l’étranger qu’en restant cachée dans un abri. Je donne des interviews et j’ai même interprété, vendredi dernier, à Berlin, 1944, la chanson avec laquelle j’ai triomphé à l’Eurovision, il y a six ans. Elle parle de la tragédie de ma famille et de milliers de Tatars de la Crimée, victimes de la déportation stalinienne. Aujourd’hui, on assiste à l’exode de mon peuple. Je n’ai jamais pensé qu’une seule horreur pourrait se reproduire un jour. »

La chanteuse ukrainienne Jamala en 2016, lorsqu’elle avait remporté le Concours Eurovision de la chanson avec sa chanson « 1944 ».

