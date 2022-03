Un soldat photographe lors de la Grande Guerre à Amiens

Un professeur d’histoire a exhumé plus de 400 photos prises par un officier français, en 1915, à Amiens. Ces clichés sont un témoignage exceptionnel de ce qu’était la vie à l’arrière-front dans la capitale picarde. Il en a fait un livre et une exposition.

« C’est l’histoire d’un dimanche matin qui s’est transformé en livre », sourit Louis Teyssedou. Le professeur d’histoire en lycée technologique à Amiens ne se lasse pas de raconter sa découverte. Ce fameux dimanche de 2020, il pianote sur son ordinateur. L’enseignant s’est lancé dans un travail au long cours avec ses élèves, sur l’usine Cosserat, une manufacture de velours amiénoise, aux deux cents ans d’histoire. « Je cherchais vainement des photos d’archive. J’ai remonté les pages Google, jusqu’à 7, 8, 9, 10 et soudain, je tombe sur une photo d’ouvrières de l’usine ». La photo est légendée, avec une date, 1915. « J’ai été frappé par l’intensité du cliché, on voit sur les visages le poids de la guerre ». L’enseignant continue de « fouiller sur internet », et découvre d’autres photos d’ouvrières. Il remonte le fil et, par l’adresse URL, découvre que ces photos sont conservées aux archives de Toulouse. « Je me rends compte que derrière ces quelques photos de l’usine Cosserat, il y a Raoul Berthelé, soldat, qui a en fait réalisé 4 000 photos de la Grande Guerre dont 500 à Amiens, qui n’avait jamais été montrées ».

L’officier du service de santé d’ambulance du 16e corps d’armée de 29 ans a passé six mois dans la capitale picarde. « Il était chargé de l’administratif, explique Louis Teyssedou, d’où le fait qu’il ait eu le temps de prendre des photos en se baladant dans la ville ». Les photos témoignent de la vie à l’arrière front, des clichés « quasi ethnographiques », pour ce Montpelliérain qui découvre la Picardie, « il a eu certainement un choc culturel ! ». On y voit des ouvrières posant devant leurs usines ou devant leurs maisons, avec leurs enfants, des jardiniers dans leurs grandes barques dans les hortillonnages d’Amiens (jardins sur l’eau), des soldats qui apprennent à nager…

Le professeur d’histoire, Louis Teyssedou, devant la photo d’amis soldats de Raoul Berthelé, attablés avec des charbonniers amiénois. © Lise Verbeke / RFI

Des photos légendées précisément

Mais il y a aussi des photos « dignes d’un photo-reporter », ajoute Louis Teyssedou, car « par exemple, le 16 avril 1915, quatre rues sont bombardées, il fait la démarche de sillonner Amiens pour montrer les conséquences de ces bombes ». Il prend également un char allemand, « ce qui peut paraitre anodin, mais les Allemands en 14-18 n’avaient que 20 chars. Ce char-là est le seul qui reste aujourd’hui sur terre, dans un musée en Australie, tous les autres ont été désossés. Et c’est cela qui est dingue, les photos sont d’une qualité incroyable ». Raoul Berthelé, chimiste de profession, était équipé d’un Verascope Richard, un appareil avec deux objectifs, qui permet de prendre la photo à quelques secondes d’écart et de la voir en 3D dans le boitier. « Il développait ses photos le soir, explique l’enseignant, sur des plaques stéréoscopiques en verre ».

Un trésor d’autant plus précieux que chaque cliché est légendé précisément, avec le lieu, la date, les noms des personnes. Raoul Berthelé avait dans l’idée d’en faire un musée après la guerre, mais il est mort de la grippe espagnole en 1918. Ces légendes ont donc permis au professeur d’histoire d’en faire un livre et une exposition, montée avec ses élèves. « C’est mieux qu’un cours d’histoire que l’on suit assis sur sa chaise en classe, détaille Méline, 16 ans. Grâce à l’exposition, on a appris que la guerre, ce n’était pas seulement des bombes, des morts, mais aussi que la vie essayait de continuer à l’arrière-front, avec des moments conviviaux et joyeux ».

La petite-nièce du soldat, émue lors de l’inauguration

Pour la famille du soldat photographe, l’exposition a été une « grande émotion ». Sa petite nièce, Isabelle Chiavassa, qui réside à Aix-en-Provence, a tenu à être présente à l’inauguration à Amiens, et a traversé la France. Sa grand-mère, la petite sœur de Raoul, avait gardé ce trésor dans son grenier et les a donnés aux archives de Toulouse en 1978, « mais on ne l’a appris qu’en 2008 », précise Isabelle Chiavassa. Grâce au travail du professeur amiénois, elle s’est plongée dans l’histoire de son grand-oncle, « on ne savait pas qu’il était passé par Amiens, on a découvert aussi qu’il y avait eu une liaison amoureuse, car il y a des photos de sa compagne ». Cette exposition et le livre sont « un hommage superbe ». Une photo a particulièrement marqué Isabelle Chiavassa, « celle de prisonniers allemands, obligés de traverser Amiens à pied, au milieu de la foule, ils sont hagards, car ils ont marché 50 km, il a réussi à capter leurs regards, c’est un vrai travail de photojournaliste ».

► L’exposition La Guerre de Raoul Berthelé a lieu au centre culturel Léo Lagrange d’Amiens jusqu’au 1er avril.

