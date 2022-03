Elitza Gueorvieva, écrivaine et réalisatrice bulgare: «Venir en France était un vol dans l’espace»

Entretien

Enfant, Elitza Georgieva voulait devenir cosmonaute. Mais la chute du mur de Berlin a « brisé » ce rêve construit par l’État et a permis de réaliser le sien. Entretien.

À l'âge de 18 ans, en quête de liberté, la Bulgare Elitza Georgieva est arrivée en France, où elle est devenue écrivaine et réalisatrice. C’est le français qu’elle a choisi comme langue de ses créations. En 20 ans de vie en France, elle a appris à voir la porte derrière chaque mur et a trouvé dans la langue étrangère « un endroit silencieux ». Grâce à la langue française, Elitza Guerogieva a pu se réinventer, s’inspirer et enfin trouver des mots pour décrire les drames vécus, trop douloureux pour être racontés dans sa langue maternelle.

RFI : Comment vous êtes-vous tournée vers l’art alors que vous rêviez de devenir cosmonaute ?

Elitza Guerogieva : Devenir cosmonaute fait partie d’un rêve construit par toute une époque. C’était un rêve très partagé. C’était quelque chose qui était imposé. L’école où je faisais mes études s’appelait Youri Gagarine. Il y avait sa statue et dans la cour, un sapin qu’il avait planté. Dès mes premiers jours d'école, j'ai entendu des histoires sur les cosmonautes. Je baignais là-dedans. Mais ce rêve était encore plus fort pour la génération de mes parents qui a vécu le vol de Youri Gagarine dans l’espace. Le rideau de fer qui séparait l'Est de l'Ouest bloquait nos trajectoires, on ne pouvait donc rêver que dans cette direction-là. Devenir cosmonaute correspondait plus à un élan de liberté qu’à une vraie vocation.

Quand j’ai commencé à écrire mon premier roman Les cosmonautes ne font que passer, il m’a fallu imaginer cet enfant et son rêve de cosmonaute. C’est un tour fictionnel, une manière de rentrer dans l’histoire à travers un rêve d’enfant.

Dans ce roman, vous conjuguez l’univers intérieur de l’enfance avec les bouleversements de la grande histoire et écrivez notamment cette phrase : « Ton grand-père est communiste, un "vrai" te dit-on plusieurs fois, et tu comprends qu’il y en a aussi des "faux" ». A quel moment et surtout comment avez-vous commencé à faire la distinction entre les vrais et les faux ?

Quand je faisais mon premier film Les étrangères, je filmais mon grand-père qui s’exprimait lors d’une réunion de vieux communistes. J’étais fascinée par le fait que l’on pouvait encore voir dans ses yeux cet élan politique, alors que cette utopie communiste n’existait plus en Bulgarie. Au contraire, les communistes étaient très moqués. Le mot communiste était même devenu une insulte alors qu’à l’époque, beaucoup de gens étaient membres du Parti communiste sans véritablement avoir le choix. Même 30 ans après la chute du mur de Berlin, c’est toujours une question qui fâche et divise la société. C’est la question des origines, de la famille d'où on vient, car à l’époque, si on était communiste, cela voulait dire qu’on était du bon côté de l’histoire.

Est-ce que pour vous venir en France était finalement un chemin vers la liberté pour se retrouver en quelque sorte du bon côté de l’histoire ?

Ce n’était pas une décision définitive. Pendant très longtemps, je n'ai pas su si j’allais y rester. Mais inconsciemment et presque intuitivement, j’ai suivi ce désir de liberté qu’avaient mes parents quand ils rêvaient de l’espace. Pour moi, c’est devenu possible. Notre génération a été la première à pouvoir venir librement en France, s’inscrire à l’université, trouver du travail. J’ai franchi cette porte qui s’est ouverte sans trop savoir ce que j’allais y trouver. Mais au fond de moi, c’est cette liberté que je cherchais.

En arrivant en France j’ai eu la possibilité de comparer ce que l’on vivait avec une autre société. Pour réaliser mon film Les étrangères, j’ai trouvé trois femmes bulgares de générations différentes arrivées en France qui évoquaient tôt ou tard le communisme. Donc, c’est devenu notre point commun. Cette jonction entre la politique et le personnel m’interrogeait beaucoup. Je me suis vite rendu compte que c’était tellement fort que cela modifiait nos trajectoires. Sur 9 millions de Bulgares, un tiers habitent à l’étranger. On se construit avec cette idée de vivre ailleurs.

Avez-vous vécu cette arrivée en France comme un exploit équivalent au voyage dans l’espace ?

Oui, mais cela a été quand même plus facile, et je l’ai fait sans entraînement. Quand à 18 ans on quitte notre pays natal et qu’on erre dans les rues alors qu’on n’a plus de repères et qu’on doit se réinventer, se penser en tant qu’adulte est une propulsion assez importante qui secoue beaucoup.

Ici, vous avez cherché votre liberté aussi à travers l’écriture, notamment en langue étrangère. Comment la langue française vous a-t-elle aidée à vous émanciper ?

Cela fait presque 20 ans que je vis en France et évidemment j’ai beaucoup lu en français, voire plus qu’en bulgare. Je baigne déjà dans un autre imaginaire qui m’a permis de trouver un autre endroit pour repenser l’histoire. C’est une question de distance. Parfois, on a besoin de se décaler pour voir les choses. C’est ce qui se passe quand on repense l’enfance ou quand on repense à une période historique qui est trop importante pour être pleinement digérée dans notre pays. J’ai l’impression de m’échapper de cette manière-là, grâce à une autre langue qui permet de trouver ce renouvellement du regard, peut-être une certaine légèreté.

Je précise que j’avais 7 ans quand le régime communiste s’est effondré. Et même si la période de transition a duré des décennies, le communisme n’a pas disparu dans la mentalité des gens. Si j’avais été en Bulgarie, cela aurait été très difficile d’écrire sur le communisme. En France, il y a une forme d’ignorance, et de ma part un désir de raconter ce contexte si exceptionnel dans lequel j’ai grandi. J’avais envie de raconter à mes proches en France la manière dont on se construit dans ce contexte turbulent quand on est enfant, et comment un événement politique peut être important jusqu’à pénétrer dans les rêves des enfants, même dans les jeux.

Quel rôle l’écriture a-t-elle joué dans votre résistance face à ce rêve imposé ?

Pour un étranger, pouvoir s'exprimer est quelque chose de très important mais qui prend beaucoup de temps. En arrivant en France, j'ai été longuement privée de la possibilité d'être moi-même dans cette autre langue. Car maîtriser la grammaire n'est pas suffisant ; il me fallait aussi pouvoir blaguer, comme j'aime tant le faire. Pouvoir faire de l'humour en français m'a pris beaucoup de temps. Pendant que je cherchais mes mots, ce n’était jamais très drôle. J'ai toujours envisagé l'écriture en y mettant de l'humour, sauf que j'ai mis 10 ans à m'autoriser à écrire en français. Et comme ce rêve d'écriture a été difficile à réaliser au début, je me suis vite tournée vers le cinéma. Je me disais qu'en faisant des images, j'aurais moins à écrire. Sauf que chaque film commence par une phase d'écriture. Cette écriture cinématographique a réveillé le désir de l'écriture littéraire.

Arrivez-vous à écrire dans votre langue maternelle et qu'est-ce que cela vous fait ?

J'écris toujours en bulgare qui reste une langue plus immédiate. J'ai grandi dans cette langue. Mais aujourd'hui je mets plus de temps à passer d'une langue à l'autre. Par exemple, quand je vais en Bulgarie, les premiers rêves que je fais sont en français. Je ne vis pas cette situation d'une manière dramatique. Ce n'est pas une rupture. Forcément, avec le temps, le bulgare est devenu un peu étranger parce que j'ai cet imaginaire français. Voilà pourquoi il m'arrive d'inventer des expressions en bulgare qui n'existent qu'en français. Je suis tout le temps dans un décalage. J'ai l'impression d'être dans une place à part, dans un autre endroit.

Justement, vous en parlez dans votre dernier film Notre endroit silencieux qui montre la fabrication du premier roman de l'écrivaine biélorusse Alyona Glukhova qui, comme vous, a quitté sa langue maternelle pour écrire en français suite à un drame qu'a connu sa famille, la disparition mystérieuse de son père. Votre caméra accompagne l'écrivaine dans ce processus d'écriture et de recherche de mots. Comment est née l'idée de réaliser un film sur ce qui est si difficile d’illustrer ?

C'était un pari assez compliqué, car ce n'est pas quelque chose d'immédiatement visuel. Ce qui m'a permis de porter un regard cinématographique sur son écriture, c'est cette pratique que l'on partageait toutes les deux. On écrivait nos premiers romans en langue étrangère et on faisait face aux mêmes problèmes de décalage qui rendaient nos textes incompréhensibles. On a traversé cette expérience ensemble. C'était une manière de parler de ce qui nous traverse et créer un dialogue. On a vécu des expériences tellement fortes dans notre langue maternelle qu'on avait besoin de recul pour en parler, et la langue étrangère permet cette prise de distance. Notre endroit silencieux, c'est justement l'endroit où vit cette étrangère entre plusieurs langues, entre plusieurs pays. On est fortement habitées par la capacité de se réinventer dans toutes ces langues qui font partie de nous.

Vous vous sentez tiraillée entre l'Est et l'Ouest, entre le français et le bulgare ? Avez-vous un sentiment de frustration ou êtes-vous plutôt en harmonie avec cette dualité ?

Bien sûr, cette condition est accompagnée par des difficultés. Cela n'a jamais été facile d'être étrangère. Je n’aurais sans doute pas donné la même réponse il y a 20 ans, car j'ai réussi à faire du français ma langue et de la France mon pays. Il y a un mois, j'ai obtenu la nationalité française, tout en gardant ma nationalité bulgare. Cela m'a fait quelque chose d'assez fort d'ajouter une nouvelle identité. C'est un chemin qui n'est pas toujours facile. Quand on vient d'Europe de l'Est, surtout quand on est une jeune femme de 18 ans, il nous arrive souvent d'entendre des stéréotypes, des clichés, et de faire face à l'ignorance. Cela nous place dans une position fragile, même s'il y a des moments où je parviens à en rire. Il faut se battre contre cela, y compris grâce à l'écriture. Aujourd'hui, pouvoir écrire est une chance et un privilège pour moi.

Devenir française efface-t-il en vous ce sentiment d’être étrangère ?

Non, je ne pense pas. Je pense être au stade de ma vie où cela ne bougera plus. J'ai toujours ma culture bulgare et il est impossible d'enlever les 18 premières années de ma vie. Par ailleurs, je ne pense pas non plus que mon accent disparaîtra. Et ce n'est pas le but. Je vivrai toujours avec ces deux cultures. Je le vois évidemment comme une richesse même si je serai toujours un peu dans « cet endroit silencieux ».

