Laëtitia Botella, improvisatrice urbaine modelée par et pour Le Havre

Laëtitia Botella est comédienne, metteuse en scène et improvisatrice. Originaire de la ville portuaire du Havre, au nord-ouest de la France, Laëtitia fait à son échelle le liant entre les habitants des différents quartiers, se nourrissant de l’urbanisme si particulier de cette cité classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Portrait.

« C'est une ville hyper touchante. On lui a éclaté sa tronche. Et en même temps, on l'a refaite tout de suite avec des matériaux archi dur, archi rêche, et aujourd’hui elle est au patrimoine mondial de l'Unesco ! C'est comme si c'était quelqu'un tu vois : tu la détruis, elle se reconstruit comme elle peut et on lui dit “T’es moche !”, et elle se dresse fièrement quand même. Je trouve ça incroyable. » La tirade de Laëtitia Botella, 33 ans, sur sa ville natale, résonne dans le petit café des rues piétonnes du Havre. Plus tard, pour prendre la photo en tête de cet article, on déambulera autour du Volcan, un centre culturel dessiné par le célèbre architecte Oscar Niemeyer, après être passé par les rues austères du centre-ville, dont les bâtiments sont sortis de la tête d’Auguste Perret, amoureux transi du béton, à la suite de sa destruction quasi-totale au sortir de la Seconde Guerre Mondiale.

Comme beaucoup de Havrais, Laëtitia Botella défend fièrement sa ville. La comédienne lui doit beaucoup, autant pour ses lignes maritimes et urbaines inspirantes, que pour les habitants qui la soutiennent et pour qui elle multiplie les projets artistiques et culturels.

Construite contre la ville

Pourtant elle n’en a pas toujours été une fervente défenseure. Adolescente, elle ne pensait qu’à fuir Le Havre, pour vivre de son art à Paris, comme beaucoup de comédiennes et comédiens. « Quand j'avais 17 ans, il fallait fuir si tu voulais être dans la culture, il n'y avait rien au Havre, en mode ville ouvrière. Tu veux travailler sur le port ? C'est super. Tu veux travailler dans l'import-export ? C'est super. Mais sinon barre toi ! Et du coup, quand j'allais à Paris, que je voyais la tour Eiffel, je pleurais et je me disais “c'est là que je veux aller” », se souvient-elle, son café frappé oublié devant elle se réchauffant au fil de ses histoires.

En CM2, dans les années 1990, Laëtitia la comédienne est loin de l’être. Son truc, c’est le karaté. Elle multiplie les compétitions, atteint un bon niveau pour son âge, et trouve un bon défouloir pour son hyperactivité. Mais quand son professeur d’école monte un spectacle de théâtre, tout change. Son débit de parole, déjà élevé, s’accélère quand elle décrit la découverte de la scène : « Je suis transcendée parce que je retrouve la même chaleur que quand je fais un combat, tout mon corps est actif. Et en même temps, il y a une possibilité de déployer plein d'univers, pleins de facettes aussi, et d’assumer la fille que j'étais à 100%. Je sentais que la société dans laquelle je vivais, dans les années 1990, n’était pas encore prête à imaginer des filles faire du karaté. Là, il y a un truc ou je me dis mais en fait, ce truc là me donne tellement de puissance, je me sens à ma place. »

Elle prend son premier cours de théâtre en troisième, et l’adolescente sait déjà qu’elle sera comédienne. Laëtitia entre au lycée Porte-Océane, situé à l’embranchement du port du Havre, de la Manche et du bassin du commerce, et se précipite sur l’option théâtre. « Ma vie change absolument. C'est à dire que moi qui étais a priori un peu dyslexique, qui me pensait nulle en français, en fait, je découvre mes capacités dans un domaine en me disant mais ça, je sais le faire, je le ressens, je veux apprendre, tout me passionne et si je peux ne pas dormir je m'en fous, c'est le bonheur. Je rencontre aussi des gens avec qui j'ai plaisir à créer, même si on est au lycée, notre équipe, elle est ouf, ce qu'on est capable d'inventer ensemble, c'est hyper fort. »

Désillusion parisienne

Poussée par cette découverte et par ses deux professeurs, elle veut partir à Paris. Ses parents lui posent une condition : être inscrite à la faculté. Elle s’inscrit à la Sorbonne en licence de lettres modernes en 2009, suit un cours de théâtre dans un conservatoire du XVe arrondissement, et travaille comme femme de ménage pour payer ses études. Mais rapidement, elle se sent contrainte. L’une de ses deux professeurs au lycée, Claire Thomas - qu’elle décrit comme son « Ariane Mnouchkine à moi, du Havre » -, lui a appris l’humanité du théâtre, l’importance de la troupe, d’écouter son corps, de faire avec les autres… À Paris, elle découvre un autre théâtre, qu’elle ne conspue pas mais qui ne lui correspond pas. « Là-bas, tu construis ton comédien sur toi, en te regardant toi, en pensant à tes concours, en essayant de te faire remarquer, toi. Et du coup, la notion de collectif, de pour qui ? Pourquoi ? En fait, elle n'existe plus. Et du coup, moi, je ne savais plus jouer. J’ai vraiment besoin de l'autre, en fait, pour comprendre à quoi ça sert. »

En deuxième année, elle s’inscrit dans deux autres conservatoires, où elle découvre le théâtre contemporain et un jeu centré sur le corps, ce qui l’inspire beaucoup plus. Laëtitia décide néanmoins de retourner en Normandie, et après deux années à Rouen à apprendre et à consolider un réseau dans la région, elle revient à son port d’origine, en 2013.

Retour au Port

Ce qui la fait revenir au Havre, c’est une énergie qu’elle n’a trouvée ni à Rouen, ni à Paris. « Une ville a une énergie, vraiment. Quand t'es comédien, tu sais que le public, il est un peu comme ça ou comme ça. Ce que j'aime, moi, c'est que le Havre, c'est ultra franc. Les gens n'aiment pas, tu le sais tout de suite. Les gens aiment, ils te le disent avec tendresse. Et l'un n'empêche pas l'autre. Ils peuvent ne pas avoir aimé quelque chose et quand même te refaire confiance », soutient-elle. Une inspiration, aussi. La ville et ses lumières, ses angles droits et ses courbes maritimes la poussent à se donner au maximum. « Pour moi l’horizon infini, c'est hyper important pour se projeter. Quand j’étais à Rouen j’étais très malheureuse, ce n'est pas la caricature de “t’es du Havre tu détestes Rouen”, c'est juste que moi, c'était une ville qui était trop en cuvette et du coup, je me sentais oppressée, alors qu’ici c’est une piste de décollage. »

Première phase de décollage : la découverte de l’improvisation. Par hasard, un soir de 2013, elle se rend à un spectacle de la compagnie Les Improbables. Elle y découvre le théâtre d’impro. « Je me suis posé dans la salle de spectacle, ça a commencé et là, je me suis dit “Mais c'est malade, c'est complètement malade.” J'avais envie de me lever, d'aller jouer avec eux. C'est trop bien. Il y avait la joie que moi j'avais perdue au théâtre. » Ni une ni deux, elle envoie un mail, et rejoint la compagnie après un stage. Elle s’entoure d’amis, s’approprie peu à peu l’improvisation, et trace un tissu d’événements urbains dans la ville.

Depuis, Laëtitia Botella est ancrée au Havre. Elle a sa propre compagnie de théâtre, Les Nuits Vertes, et fait partie de la troupe des Improbables. « Maintenant, ces deux compagnies travaillent vraiment très souvent ensemble. Parce que c'est important que les gens du théâtre se rendent compte qu'en fait, les gens de l'impro ont énormément à apporter. Et c'est important aussi que les gens de l'impro se sentent légitimes de se dire mais en fait je suis comédien de théâtre. »

Théâtre social

La comédienne défend un théâtre social, qui s'intègre dans la ville et qui fait du bien à ses habitants. « Moi je pense que faire un art dénué de social, c’est créer un bibelot. Quand on fait de la sensibilisation dans les quartiers et qu’on ramène des textes à lire pour leur prouver qu'ils sont tout autant capables de prendre la parole et de dire leur désaccord, on fait de la politique, oui. » En multipliant les partenariats avec la mairie, elle obtient de quoi mener des projets dans tous les quartiers du Havre.

Sa compagnie Les Nuits Vertes va dans tous les quartiers, dresse des chapiteaux l’été pour encourager les habitants à prendre la parole. Avec son projet Nos reconstructions, porté en association avec la compagnie Fabula Raza de Clémence Weill, elle organise des soirées publiques où tous les gens sont amenés à prendre la parole, à donner leur avis, autour des reconstructions au sens large, avec toujours cette référence à la reconstruction du Havre dans les années 1950. Avec Les Improbables, elle est allée au pied des immeubles en plein confinement. « L'impro, c'est de la pâte à modeler. On l’adapte où on veut, quand on veut. Les conditions étaient horribles, il pleuvait, on ne nous entendait pas toujours bien. Mais il n'empêche que pendant 1h30, les gens étaient au balcon et se marraient et parlaient avec leurs voisins, chose qu'ils n'avaient pas fait super longtemps. » Cette année la compagnie des Improbables fête les 10 ans du mondial d'impro qui réunit des Canadiens, des Suisses, des Belges et autres comédiens francophones au Havre, pour faire de l'improvisation.

Laëtitia Botella organise des lectures à voix hautes dans les établissements scolaires, et avec Nos Reconstructions fait s’associer des auteur.e.s et des habitants pour écrire une pièce de théâtre… « On a essayé de varier toutes les salles, de faire en sorte que la littérature ne soit pas uniquement dans les bibliothèques, les librairies et au théâtre. On va partout, dans des lieux en friche, dans des lieux absurdes, dans des hangars. Pour essayer de montrer aussi que la littérature, c'est un outil et que cet outil-là, tu peux l'emmener partout. Il suffit juste de pas en avoir peur. », affirme-t-elle assurée par sa propre expérience.

La comédienne respire, vit et dort théâtre, elle crée tout le temps, partout, et ne prend du temps que pour lire et passer du temps avec sa famille, souvent pour créer à plusieurs mains. Pour elle, l’art dramatique est vital, car il est le liant de toute société. « Pour moi, être comédien et artiste, c'est être le lien entre tous les gens d'une ville. Qu'est ce qui va faire que des banquiers, des gens qui travaillent à Total ou des gens qui sont dans l'entretien vont se retrouver dans une même salle à réfléchir ou à ressentir la même chose ? Il n’y a que le spectacle pour faire ça. »

