Sergueï Loznitsa, cinéaste ukrainien: «L'Otan et l'UE n'éviteront pas la guerre»

C’est l’un des réalisateurs ukrainiens les plus connus dans le monde. Sergueï Loznitsa était de passage à Paris pour présenter son dernier film Mr Landsbergis sur le héros de l’indépendance de la Lituanie, au festival Cinéma du Réel. Le cinéaste ne cache pas son pessimisme pour l’Europe, face à cette guerre déclenchée par Vladimir Poutine.

Publicité Lire la suite

Il y a quelques jours, Sergueï Loznitsa a fait un aller-retour express dans l'Ukraine en guerre pour exfiltrer sa famille. Pour le réalisateur de 57 ans, « la guerre de Vladimir Poutine n’est pas une guerre contre l’Ukraine, mais contre l’Europe » :

« L’OTAN et l’Union européenne ne vont pas pouvoir éviter cette guerre. Poutine mise tout dans ce conflit. Il est isolé comme la Corée du Nord ! Il ne va pas lâcher. Et s’il parvient à réduire à néant l’Ukraine, d’autres pays vont suivre. Les pays baltes sont les prochains sur la liste. »

« On ne peut pas vaincre un peuple »

Sergueï Loznitsa avait filmé la révolution pro-européenne de Maïdan et la guerre russe dans le Donbass. Aujourd’hui, un autre projet prend forme. « Peut-être que le film d’après sera un film sur cette guerre, qui va être longue, je le crains. La Russie va détruire l’Ukraine ville après ville pendant que l’armée ukrainienne défendra le territoire héroïquement. J’espère surtout que les dirigeants russes seront jugés. Et alors je ferai un film qui s’appellera "Le procès de Kiev". »

Car à long terme, Sergueï Loznitsa n’a pas de doute. « On ne peut pas vaincre un peuple. Je crois intimement que l’Empire russe va s’effondrer une fois de plus et que son gouvernement sera jugé pour ses crimes ».

Dans l’immédiat, le cinéaste s’oppose au boycott des artistes russes. Pour Sergueï Loznitsa, « on ne juge pas les gens sur leur passeport ».

►À lire aussi : Guerre en Ukraine: le témoignage déchirant du metteur en scène ukrainien Vlad Troitskyi

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne