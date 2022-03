La guerre d'indépendance dans la littérature algérienne: de l'enthousiasme au désenchantement

Ils s'appellent Mohammed Dib, Mouloud Mammeri, Kateb Yacine, Assia Djebar. Ce sont les fondateurs de la littérature algérienne de langue française aux alentours des années 1950, coïncidant avec le début de la guerre d'indépendance. Cette littérature naissante qui, à travers ses dénonciations de l'Algérie colonisée, a préparé les esprits pour la révolution à l'œuvre. Déchiffrage des enjeux de cette littérature nouvelle avec Hervé Sanson, spécialiste des littératures francophones du Maghreb.

Publicité Lire la suite

RFI : Les spécialistes se querellent sur les débuts de la littérature algérienne. Pour vous, ces débuts se situent-ils dans les années 1920-1930, avec la célébration du centenaire de la conquête, ou dans les années 1950, avec l'explosion des hostilités entre Algériens et colonisateurs français qu'on a longtemps hésité à qualifier de « guerre » ?

Hervé Sanson : Indéniablement, il existe des écrivains algériens, c’est-à-dire arabo-berbères, de langue française dès les années 1920. Des auteurs tels que Mohammed Ould Cheikh, Abdelkader Hadj Hamou, ou Mohamed Ben Chérif publient dans ces années-là. Mais je ne ferai pas débuter cette littérature à l’entre-deux-guerres, pour une bonne raison : nous parlons bien de littérature. Les auteurs que je viens de citer s’inscrivent dans la catégorie du roman à thèse : ils reproduisent les canons de l’écriture académique française, et n’innovent en rien sur le plan littéraire. A contrario, les auteurs de la génération dite de 1952, tels Mohammed Dib, Kateb Yacine, Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Malek Haddad, portent un projet littéraire profondément original, investissant la langue du colonisateur selon leurs propres paramètres culturels. Sous la langue française, court en creux la langue maternelle, arabe ou kabyle, qui imprime au français d’écriture une patte singulière. La littérature algérienne de langue française commence donc bien sur le plan littéraire dès 1950, avec Le Fils du pauvre de Feraoun, et précède donc l’insurrection du 1er novembre 1954. Même s’il ne faut pas oublier le rôle de précurseur que joua quelqu'un comme Jean Amrouche dès les années 1930, avec la publication de Cendres, puis d’Étoile secrète.

Comment cette jeune littérature s’est-elle emparée de la thématique de la liberté et du combat pour l’indépendance ?

Plusieurs étapes de la guerre d'Algérie, entre 1958 et1960. ©Wikipedia

Elle a procédé par étapes, dans le traitement de la thématique du combat pour l’indépendance : c’est tout d’abord la description du système scolaire et de ses iniquités, et la prise de conscience grandissante chez le héros d’une situation impossible à vivre, et qui l’accule peu à peu à la révolte. Je citerai notamment La trilogie Algérie de Dib, publiée entre 1952 et 1957, et Le Sommeil du juste de Mouloud Mammeri, paru en 1955. Ce peut être aussi l’évocation de l’avant-Révolution, des prémices, comme dans Nedjma de Kateb Yacine, paru en 1956, qui évoque le trauma que fut pour toute une génération d’Algériens les manifestations du 8 mai 1945 et leur répression. Dans un deuxième temps, les écrivains racontent la guerre elle-même, comme le font Dib avec Un été africain (1959), puis Qui se souvient de la mer (1962), Assia Djebar avec Les Enfants du nouveau monde (1962), Mouloud Mammeri avec L’Opium et le bâton après l’indépendance, en 1965. Ces auteurs ont su conjuguer recherche esthétique, travail sur la forme et engagement. La forme n’est jamais sacrifiée au profit du message à délivrer.

Nedjma, de Kateb Yacine, en est peut-être l'exemple le plus marquant ? Qu'est-ce qui fait l'originalité de l'écriture de Kateb Yacine ?

Dans cette production de grande qualité, se détache un OVNI ou un OLNI (objet littéraire non identifié), devrais-je dire : Nedjma paru en 1956, alors que la guerre d’indépendance a déjà commencé. Ce roman ne ressemble à rien de ce qui a pu le précéder. Tant par sa structure, en boucle, qui rompt avec la linéarité temporelle, que par la poéticité très élaborée que déploie l'auteur dans ce roman (Kateb est d’abord poète, ne l’oublions pas). Nedjma s’impose d’emblée comme un chef-d’œuvre. Pourquoi a-t-il tant marqué l’imaginaire, l’inconscient collectif ? (On connaît cette anecdote : croisant un Algérien du peuple, Kateb s’entend dire : « C’est toi, l’auteur de Nedjma ? C’est moi qui aurais dû l’écrire ! ») Il croise d’abord quête individuelle de chacun des quatre cousins, protagonistes du roman, et quête collective à travers l’évocation de l’ancêtre, Keblout, et de la tribu. Il rétablit une temporalité, une généalogie sur le long terme, filiation brisée par la pénétration coloniale, en réinscrivant l’Histoire dans une suite de colonisations sans cesse en butte à la résistance des autochtones. Il y a enfin cette figure fascinante, Nedjma, « étoile de sang, jaillie du meurtre », qui capte tel un aimant tous les regards masculins, qui ne cessent de la convoiter sans jamais pouvoir l’étreindre : elle finit par incarner l’Algérie elle-même. C’est ce pouvoir médusant du personnage, mais aussi d’esquive, de fuite, qui a fasciné des générations de lecteurs.

Couverture de «Nedjma», roman de Kateb Yacine (paru en 1956). Wikimedia Commons

Quels sont les autres écrivains qui traitent de la guerre et en quels termes se pose la question de l’engagement chez ces écrivains de la première génération ?

D’autres écrivains traitent la guerre de libération, mais en investissant d’autres genres littéraires : ainsi, Mouloud Feraoun qui, avec son Journal 1955-1962, a produit un témoignage unique dans le champ de la production littéraire algérienne. Les poètes ne sont pas en reste : Malek Haddad, Henri Kréa, ou bien encore Jean Sénac, ont célébré la cause de l’indépendance dans leurs poèmes, et le combat juste et fraternel que mènent les combattants nationalistes algériens. Nous pouvons citer pour exemple La poésie et la Révolution sont une seule et même chose de Kréa (1957), ou Matinale de mon peuple (1961) de Jean Sénac. Les poètes soutiennent sans réserve l’engagement de leur peuple et produisent donc une poésie dite « engagée ». La prose, en revanche, donne lieu à des évocations nuancées, complexes : ainsi, Feraoun dans son Journal, tout en comprenant et soutenant les aspirations de son peuple à l’indépendance, condamnant sans équivoque le système colonial, interroge le choix inconditionnel de la violence et de ses abus par le FLN, craignant d’y voir un héritage problématique dans l’Algérie libérée et souveraine. Assia Djebar, dans Les Enfants du nouveau monde, propose aussi une galerie de personnages qui ne sont pas tous faits du même bois, et traite cette question de l’engagement en prenant en compte les fragilités, les doutes, les atermoiements de ses personnages.

Kaddour M'Hamsadji et Jean Sénac à droite, au bout de la table) à l'Union des Écrivains algériens en 1965. © CC/wikimedia

Les auteurs algériens ont-ils eux-mêmes pris les armes pour combattre l’occupant, comme Hemingway pendant la guerre d'Espagne ou René Char en France contre les occupants allemands ?

Les grands auteurs algériens que j’ai cités se sont engagés par la plume et ont tous, avec certaines nuances, soutenu la cause indépendantiste. Certains ont pris de vrais risques physiques : je pense à Mouloud Feraoun qui, enseignant dans le bled, devait composer quotidiennement avec l’armée française, très présente en Kabylie, et le FLN qui exigeait parallèlement certains actes. Tiraillé entre les deux, Feraoun fit preuve d’un grand courage, sans jamais se renier. Je pense aussi à Mouloud Mammeri qui, pendant la guerre, faisait parvenir à l’ONU, pour le compte du FLN, des rapports sur la situation algérienne (qu’il signait Kaddour), action qui lui a valu la traque des paras de Massu, auxquels il échappa in extremis en se réfugiant au Maroc. Jean Sénac faisait partie de la Fédération de France du FLN et effectua un certain nombre d’actes engagés durant la guerre, demandant même à trois reprises l’autorisation de partir combattre dans le maquis (ce qui lui fut refusé par ses supérieurs). Aucun de ceux que je cite n’a donc « pris les armes », mais certains ont donc pris de vrais risques.

« J’écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas Français », disait Kateb. N’est-ce pas, en effet, paradoxal de vouloir combattre le colonialisme dans la langue du colon ?

L'écrivain Mohammed Dib, en 1990, à Alger (Algérie). © AFP

Tout d’abord, il faut dire que les écrivains de cette génération n’ont pas eu le choix : éduqués à l’école française, la seule langue qu’ils maîtrisaient était le français. Le choix peut éventuellement résider dans le fait de l’assumer (ou pas). S’ils n’avaient pas écrit en français, ils n’auraient donc pas écrit. Ensuite, Kateb considérait le français comme un « butin de guerre » – formule qui a été abondamment reprise. Les Algériens l’ont considéré ainsi pour une bonne part d’entre eux. L’acquisition de la langue et de la culture française s’est faite moyennant un prix à payer – pourquoi les abandonner alors que le pays accédait à sa souveraineté ? D’autant plus, quand il s’agit d’une grande langue de culture, ouverte sur la modernité. Les Algériens ont, en 1962, ingéré dans une large mesure cette culture et cette langue ? Pourquoi les en priver, disait Kateb Yacine ? De grands écrivains, tels Mohammed Dib ou Mouloud Mammeri, n’en faisaient absolument pas un obstacle à l’expression de leur identité profonde en français, bien au contraire. C’est précisément le recul que permettait le français, pour Dib, qui lui donnait la distance nécessaire pour appréhender le réel et le transcrire de façon juste. Certains écrivains, en revanche, ont souffert de l’impossibilité d’écrire en arabe. Deux exemples : Malek Haddad tout d’abord, pour qui le français représentait un « exil » et qui, d’ailleurs, cessa de publier au lendemain de l’indépendance. Jean Sénac, pour d’autres raisons : Européen d’origine, se voulant Algérien, il souffrait de son ignorance de la langue arabe, quand bien même à la fin de son existence, il tâcha de combler cette ignorance.

La plupart des romanciers vont continuer à écrire après l'indépendance en 1962, mais ils racontent les lendemains qui déchantent. Quel rôle les romanciers algériens ont-ils joué dans la prise de conscience du dévoiement de la révolution ?

Très tôt, en fait, certains écrivains font entendre un autre « son de cloche » : ainsi, Mouloud Mammeri dans L’Opium et le bâton (1965), écrit pour partie durant la guerre, pour partie au lendemain de l’indépendance, fait déjà un premier bilan critique de l’engagement militant anticolonial : ses personnages proposent tout un spectre de positionnements durant ce conflit, qui laissent la part belle aux doutes, aux interrogations, à la perplexité des personnages, réfutant ainsi toute lecture manichéenne de l’Histoire. L’indépendance de l’intellectuel, qui n’a pas à sacrifier sa liberté critique, même au nom d’une cause juste, est déjà défendue. Des auteurs comme Dib avec La Danse du roi, par exemple, paraissant en 1968, ou Assia Djebar avec Femmes d’Alger dans leur appartement (1980) évoquent les premiers la relégation des anciennes moudjahidates, les femmes combattantes, dans la société algérienne post-coloniale, et les promesses trahies vis-à-vis de ces femmes.

Assia Djebar, romancière et poétesse algérienne, disparue en 2015. Michael Georges Bernard/Wikimedia Commons

La génération suivante, celle des Rachid Mimouni, Rabah Belamri, Tahar Djaout, va revisiter cette Histoire à nouveaux frais : Mimouni interroge déjà la confiscation de cette Histoire et les idéaux trahis de l’indépendance dans Le Fleuve détourné (1982) ; Rabah Belamri va exhausser des figures occultées, minorées, de la guerre d’indépendance, tels les Européens engagés dans le conflit pour l’indépendance de l’Algérie, dans Regard blessé (1987) ou L’Asile de pierre (1989), ou la figure du harki dans Femmes sans visage (1992). Rachid Boudjedra fera de même avec les figures des militants communistes pour l’indépendance, et notamment celle de Fernand Iveton dans Les Figuiers de barbarie (2010). Tahar Djaout va interroger le fil de transmission, d’une génération à l’autre, et la place des fils, de la génération suivante, par rapport à cette Histoire, avec Les chercheurs d’os (1984). À travers ces oeuvres citées, les auteurs se demandent comment prendre en charge cette Histoire lorsqu’on arrive après. Ces écrivains ont donc joué un rôle essentiel en proposant une relecture de la guerre d’indépendance, plus ouverte, polysémique, en en dépliant les différentes dimensions et en questionnant l’Histoire officielle proposée aux jeunes générations, et en en complexifiant la portée, par la convocation de figures ou de mémoires jusque-là écartées. Leurs œuvres possèdent donc une forte dimension sociale critique.

Quel rôle ce passé de guerre et de paix joue-t-il encore dans la quête identitaire algérienne qui reste une interrogation vibrante chez des écrivains d’aujourd’hui comme Kamel Daoud, Boualem Sansal ou encore Malika Mokkedem ?

Ce passé, qui ne remonte jamais qu’à soixante ans, et dont un certain nombre d’acteurs, de témoins, sont encore en vie, continue d’être présent dans la littérature algérienne contemporaine. Quand bien même la nouvelle génération d’écrivains algériens – et la jeunesse algérienne – ont soif d’autre chose, et que ces écrivains évoquent bien d’autres sujets, et d’abord ceux ayant trait à la société algérienne d’aujourd’hui. Cependant, cette histoire continue, depuis le début de ce millénaire, d’être réinterrogée et propose de nouvelles pistes de lecture : des auteurs comme Samir Toumi, avec L’Effacement (2016), par exemple, ou Hajar Bali avec Écorces (2019) interrogent les logiques de reproduction à l’œuvre, de la guerre de libération nationale à l’autre guerre, celle de la décennie noire, l’innommée – la difficulté de s’affirmer et trouver sa place lorsqu’on est un fils de héros, comme le fait Toumi. Parallèlement, des mémoires occultées, marginalisées jusque-là, se voient traitées à nouveaux frais : Boualem Sansal dans certains de ses romans, avec la mémoire pied-noir ; Kamel Daoud qui crée un contrepoint à L’Étranger de Camus avec Meursault, contre-enquête

«Meursault, contre-enquête», de Kamel Daoud. © Actes Sud

(2013), et questionne ainsi la mémoire littéraire de la littérature algérienne. La confiscation de la Révolution, au profit d’une oligarchie militaro-industrielle, est évoquée par les écrivains contemporains : déjà Maïssa Bey, avec Bleu blanc vert (2006), s’y adonne et dénonce aussi la montée de l’islamisme dans la société algérienne ; Assia Djebar avec La Femme sans sépulture (2002) évoque le destin exemplaire d’une moudjahida dont le souvenir est relégué à l’oubli après l’indépendance. Ce qui frappe aujourd’hui, c’est que lorsque cette guerre de libération est évoquée dans la littérature algérienne, ce n’est jamais pour sa seule évocation : ce qui importe à l’écrivain, c’est toujours de l’interroger à l’aune de ce qu’est devenue la société algérienne aujourd’hui. C’est peut-être l’un des rôles les plus percutants de l’écrivain algérien aujourd’hui : tisser des fils entre le passé et le présent, retracer une généalogie qui puisse avoir du sens entre le combat émancipateur pour l’indépendance d’hier et les aspirations démocratiques d’aujourd’hui d’une grande part de la population algérienne. Cela contribue aussi à faire avancer la quête identitaire dont vous parliez.

La guerre d'indépendance dans la littérature algérienne: de l'enthousiasme au désenchantement

► Hervé Sanson est docteur ès lettres, chercheur associé à l'ITEM (CNRS), spécialiste des littératures francophones du Maghreb. À lire, son récent article sur le sujet évoqué dans cet entretien : « Un jeu dynamique avec la perte (Bleu blanc vert de Maïssa Bey et Écorces de Hajar Bali) », in Mémoires en jeu, n° spécial 15-16, hiver 2021-2022, dirigé par Catherine Brun, Sébastien Ledoux et Philippe Mesnard, p. 147-151.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne