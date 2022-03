BD: Julie Doucet, lauréate du Grand prix du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême

La 49e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'est ouverte mercredi 16 mars au soir avec un concert de dessins « dédié à l'Ukraine ». A cette occasion a été remise la récompense la plus prestigieuse du monde de la BD : le Grand prix de la ville d'Angoulême. Et c'est une femme, la Canadienne Julie Doucet, qui remporte ce prix.

Publicité Lire la suite

Julie Doucet est la quatrième dessinatrice à être ainsi distinguée depuis la création du festival, situé dans l'est de la France, après Claire Bretécher, Florence Cestac et Rumiko Takahashi. La Canadienne s'est fait connaître dans le milieu du 9e art avec des albums très inventifs, « underground », avant d'abandonner ce médium il y a une quinzaine d'années.

L’artiste de 52 ans n'est pas du genre à entrer dans des cases. Elle cumule même les paradoxes, à commencer par le dernier en date, en décrochant la distinction la plus en vue de la bande dessinée franco-belge alors que Julie Doucet a la réputation d’être très discrète et qu’elle a abandonné ce médium il y a 15 ans.

Réaction de l'autrice canadienne Julie Doucet après avoir reçu le Grand prix de la ville d'Angoulême 2022. Sophie Torlotin

Godzilla inondant Montréal de son sang menstruel

C'est par la voie du fanzine, petite revue de bande dessinée amateur, qu'elle investit le 9e art après ses études supérieures. Au début des années 1990, cette Québécoise publie seule, et en anglais, un numéro intitulé Dirty Plotte, où l'on trouve des histoires mettant en scène un double fantasmé... Elle s'y dessine par exemple telle Godzilla inondant Montréal de son sang menstruel. La jeune femme s'impose dans un milieu majoritairement masculin.

Repérée par des cercles new-yorkais underground, éditée en France par l'Association, Julie Doucet abandonne la BD dans les années 2000, préférant explorer toutes les possibilités des arts graphiques. Se concentrant sur ses recherches formelles, elle compose des histoires ou écrit des poèmes à partir de mots découpés et collés. Et aujourd'hui, elle se retrouve désormais, à son corps défendant, sous le feu des projecteurs des médias et des amateurs de bande dessinée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne