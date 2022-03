Algérie 1961-2019: l’œil de Raymond Depardon et la main de Kamel Daoud

Entretien croisé

Lors des accords d’Evian, le 18 mars 1962, Raymond Depardon avait 19 ans. Pendant les négociations entre la France et le FLN, il était l'un des rares photographes présents sur place pendant cet événement historique qui mettait fin à la guerre. À l’Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris, le photographe devenu culte revisite ce moment unique avec des images prises lors de ses deux voyages entrepris en Algérie, en 1961 et en 2019, et des textes inédits du grand écrivain algérien Kamel Daoud.

Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Le résultat de cette rencontre entre Raymond Depardon et Kamel Daoud a pris forme sous forme d’une exposition présentant une centaine de photographies et des textes à la fois « ludiques et littéraires ».

RFI : Quelle était la première photo que vous avez prise en 1961 sur le sol algérien ?

Raymond Depardon : C’est une photo dans le centre de la ville, dans les jardins, devant la grande Poste. C’était impressionnant pour un jeune Français qui avait 19 ans en 1961. On quittait Marseille par bateau et on arrivait dans une ville incroyablement plus grande que Marseille. Les gens aujourd’hui ne peuvent pas imaginer que dans les années 1960, c’était le même pays ! Donc, on quittait une petite ville de la Méditerranée et on arrivait dans la baie d’Alger, dans une ville blanche, immense. J’arrivais là, dans un endroit un peu curieux, anachronique. Il y avait des Algériens, des Africains, plus un million d’Européens. C’était très étrange. Les grands photographes, mes « aînés », ils en avaient marre, parce qu’ils étaient mal reçus. Il était difficile de faire des photos. C’était très troublant, parce que c’était une ville où l’on parlait le français et à la fois on n’était pas en France. On était mal vus, rejetés. Donc, j’avais ces photos et je pensais qu’il serait bien, soixante ans après l’indépendance de l’Algérie, que ces photos soient réappropriées par les Algériens. Elles appartiennent aux Algériens, à l’histoire algérienne.

RFI : Pourquoi dites-vous que l’Algérie n’a pas d’images ?

Kamel Daoud : Parce qu’il faut faire l’effort de donner des images, il faut une politique, une volonté de le faire, une politique culturelle, du tourisme, des voyages, des visas – dans les deux sens. L’autre aspect est qu’il y a un effet d’écran des archives, c’est-à-dire qu’on voit l’Algérie toujours à travers ses archives durant la guerre de libération. Ces archives font aussi écran et ne laissent pas passer le présent. On parle toujours du passé. L’Algérie est aussi un pays enfermé dans le mémoriel par les autres. On en parle que quand il s’agit de colonisation ou de décolonisation, rarement au présent. Le fait divers, c’est un peu la tragédie des chaloupes des migrants, sinon la décennie noire et la lutte contre les islamistes, etc. Mais le vrai pays n’a pas d’images.

[Vidéo] Le photographe Raymond Depardon en un mot, un geste et un silence Portrait du photographe Raymond Depardon en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI 01:57

Pourquoi vos photos prises lors des Accords d’Evian sont-elles devenues iconiques en Algérie ?

Raymond Depardon : Quand j’ai montré ces photos aux Algériens, cela a été le deuxième choc. Ils m’ont dit : « Tous ces personnages sont morts. Tous les négociateurs du côté algérien ne sont plus là. » [Krim Belkacem, chef historique du FLN qui a signé l’acte d’indépendance de l’Algérie, a été assassiné en 1970 par la Sécurité militaire algérienne, NDLR] Ils ont été plus ou moins tous écartés, exécutés même, parce qu’ils n’étaient pas d’accord avec le pouvoir après. Sur les photos, ces gens sont très heureux, super bien habillés. À l’époque, je n’avais jamais vu des Algériens comme ça, gentils, parlant français, on pouvait faire toutes les photos qu’on voulait. Moi, j’étais dans cette villa, côté suisse, en face d’Evian. Et tous les matins, il y avait un hélicoptère qui faisait la navette.

Vue de l’exposition Raymond Depardon/Kamel Daoud : « Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019 », à l’Institut du Monde Arabe (IMA), à Paris. © Siegfried Forster / RFI

RFI : Vous n’avez pas fait la guerre. Né à Mostaganem, en 1970, vous êtes un enfant de l’indépendance. Pour votre projet commun Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019, vous dites d’avoir fait des textes « ludiques et littéraires ». Quel est le rôle de vos mots par rapport aux images de Raymond Depardon ?

Kamel Daoud : Quand on regarde une photo, on le fait avec sa personne, son objectivité, sa culture, ses préjugés, ses conditionnements. Une photo fait toujours réveil. Une photo provoque toujours du texte, de l’émotion, de la nostalgie. Même une photo d’un paysage inconnu provoque une réflexion, un affect, un sentiment, des sensations. Pour moi, il s’agissait d’écrire des textes qui ne rajoutent pas quelque chose à la photo, parce qu’elle se suffit elle-même, mais d’écrire des textes qui partent à partir de la photo pour aboutir à autre chose. Des textes qui tournent autour de la photo, mais qui sont des textes d’accompagnement plutôt que des textes de commentaire ou de réflexion. Je ne voulais pas limiter le regard du lecteur ou du visiteur, mais juste dire : voici ce que je ressens. En même temps, je voulais libérer le regard. Que chacun se sente libre de regarder ces photos comme il veut. Au lieu de les regarder à travers sa culture ou uniquement l’histoire ou les clichés habituels.

Vue de l’exposition Raymond Depardon/Kamel Daoud : « Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019 », à l’Institut du Monde Arabe (IMA), à Paris. © Siegfried Forster / RFI

En 2019, en retournant à Alger, avez-vous déjà eu en tête une photo que vous vouliez absolument faire ?

Sur invitation des Algériens, on est retourné dans les rues d’Alger et d’Oran. Montre-moi ta rue et je te dirai qui tu es. Comme Kamel Daoud dit : « L’Algérie n’a pas d’images ! On ne sait pas à quoi ressemble l’Algérie. »

► Raymond Depardon/Kamel Daoud : Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019, exposition à l’Institut du Monde Arabe (IMA), à Paris, jusqu’au 17 juillet 2022. Le livre est coédité par les éditions Barzakh et Images Plurielle.

Vue de l’exposition Raymond Depardon/Kamel Daoud : « Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019 », à l’Institut du Monde Arabe (IMA), à Paris. © Siegfried Forster / RFI

