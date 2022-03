Le Festival international de la BD d'Angoulême aux couleurs de l'Ukraine

À Angoulême, dans le sud-ouest de la France, se tient jusqu'à dimanche le 49e Festival international de bande dessinée. Amateurs de BD, auteurs, éditeurs s'y retrouvent pour la première fois depuis l'apparition de la pandémie de Covid. Mais si ces retrouvailles se font sans masques ni jauge, l'actualité obscurcit cette fête du 9e art. Premier grand rendez-vous culturel international à se tenir depuis le début du conflit en Ukraine, le festival d'Angoulême ne pouvait pas faire l'impasse sur cette guerre en Europe.

Avec notre envoyée spéciale à Angoulême,

Le fauve, ce petit chat dessiné mascotte du festival d'Angoulême, brandit le drapeau ukrainien. Et pour sa cérémonie d'ouverture, la manifestation a confié au dessinateur Alfred l'organisation d'un concert de dessin en solidarité avec l'Ukraine.

Au piano le Franco-Ukrainien Dimitri Naïditch. Sur scène, une dizaine d'artistes de différentes nationalités sont filmés en train de dessiner sur un canevas établi par Alfred : « Ce canevas racontait cette famille qui semble fuir un conflit. Des feuilles semblent s’échapper du sac de l’enfant. On suit le mouvement de ces feuilles à travers des conflits pour découvrir à la fin que c’est un immense dessin d’enfant qui rappelle simplement les jours meilleurs avant et qui espère simplement les jours meilleurs à venir, très vite, si possible. »

De son côté, Joann Sfar poste tous les jours sur les réseaux sociaux les dessins que lui inspire cette actualité, lui qui travaillait sur un livre consacré à sa famille maternelle, originaire d'Ukraine. « Je partage mon angoisse avec le lecteur et le spectateur. Je n’ai rien d’autre à transmettre que la rage et l’impuissance qu’on éprouve depuis la France, avec tous les télescopages liés à l’histoire de cette terre d’où vient ma famille. Je raconte ce que je peux là-dessus. »

Pour le moment, Joann Sfar rend public ces dessins de façon spontanée, sans intention éditoriale ni volonté de s'y astreindre tous les jours.

