Vidéo

Le photographe Raymond Depardon en un mot, un geste et un silence

01:57 Portrait du photographe Raymond Depardon en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI

Né en 1942 dans une ferme de la vallée de la Saône, il est parti à Paris, à l’âge de 16 ans, fier de son certificat d’opérateur photographe. Cofondateur de l’agence photographique Gamma et membre de la prestigieuse agence Magnum, aujourd’hui Raymond Depardon continue à parcourir les continents et les campagnes. Portrait de l’un des plus grands photographes dans le monde en un mot, un geste et un silence.