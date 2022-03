En partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), les Médias francophones publics (MFP) vous proposent, cette année encore, une webradio spéciale pour fêter les cultures francophones dans toute leur diversité. Vous pouvez écouter une sélection de programmes emblématiques des radios membres, mais aussi de coproductions réalisées sous l'égide des MFP, à écouter le 20 mars sur le site lesmediasfrancophones.org, ainsi que sur le site spécial de l'OIF et les plateformes des médias participants.

Les médias partenaires : Radio France (France Inter), la Radio Télévision Suisse (RTS La 1ère), la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF La 1ère), Radio-Canada (ICI RadioCanada Première), France Médias Monde (Radio France Internationale), France Télévisions (le réseau Outre-Mer La 1ère) et ARTE (ARTE Radio).

MFP : Webradio éphémère 2022

► Liste des programmes diffusés (dans l'ordre de passage), à partir de 0H00 (heure de Paris), le 20 mars 2022.

RADIO FRANCE (France Inter) – « Pop N'Co : Georges Brassens » L’un des rares à être à la fois devenu monument de son vivant en même temps qu’il entrait dans toutes les voitures ou dans l’intimité des salles de bains pour être chanté par vous. Ou par les parents. Ou par les grandsparents. Brassens est le chanteur d'ici le plus traduit au monde, alors qu’on pourrait difficilement imaginer plus français dans le texte... Par Rebecca Manzoni. (Diffusé le 20 novembre 2021) [54’]

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada Première) – « Les arts vous vont si bien (1/2) » Depuis 2020, le milieu culturel cumule les épreuves. Rebecca Makonnen et Nicolas Ouellet donnent la place aux artistes à l'occasion d'une émission spéciale qui célèbre les arts vivants sous toutes leurs formes. Certaines œuvres, qui ont marqué les auditrices et les auditeurs pendant la pandémie, servent de point de départ à des créations originales présentées durant cette l'émission. (Diffusé le 18 février 2022) [53’15]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « #MaParole : Laurent Voulzy (1/3) » Laurent Voulzy parle de ses racines guadeloupéennes et de son enfance « dans le gris », à Paris, marquée par sa mère, les copains, les escapades chez son oncle Gaston Voulzy et surtout son apprentissage de la guitare. Par Cécile Baquey. (Diffusé le 11 janvier 2022) [20'35]

RTBF (La Première) – « L’histoire continue : Bye Bye Belgium, 15 ans de controverses » Le 13 décembre 2006, la RTBF décide de faire quelque chose qui n’a jamais été fait. Elle diffuse un journal télévisé spécial annonçant une fausse nouvelle, montée de toutes pièces : la séparation de la Belgique après une déclaration d’indépendance de la Flandre. La polémique a été à la hauteur de la transgression. Présentation : Hélène Maquet et Bertrand Henne. (Diffusé le 11 décembre 2021 [46’21]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Littérature sans frontières : Mina Namous, dans la vie d'une femme libre et amoureuse à Alger » Mina Namous, née en 1984 à Paris dans une famille algérienne, a passé son enfance et son adolescence en Algérie. Juriste, elle exerce à Alger puis à Paris. De 2010 à 2014, elle publie des chroniques très remarquées sur le blog « jeuneviealgeroise ». Elle vient de publier son premier roman, sous le titre Amour, extérieur nuit, aux éditions Dalva. Par Catherine Fruchon-Toussaint. Réalisation : Fanny Renard. (Diffusé le 7 janvier 2022) [29']

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « L’Oreille est hardie : Arnaud Dolmen » Écouter parler les Outre-mer… Les chercher là où ils se trouvent mais aussi (et surtout ?) là où on ne s’attend pas toujours à les trouver, qu’ils soient « ici », « là-bas », « ailleurs »… Les chercher dans les livres, dans les films, sur les réseaux sociaux, dans les voyages, dans les voix, dans les regards, dans les maisons, dans les rues… et parler d’eux et de culture. Avec Arnaud Dolmen, musicien, pour son deuxième album de jazz, Adjusting (Gaya Music Production). Une émission conçue et animée par Patrice Elie dit Cosaque. (Diffusé le 18 février 2022) [30'10]

ARTE (ARTE Radio) – « Sur la vie de ma mère » Comment une femme de ménage analphabète née en Guinée-Bissau, immigrée en France dans une cité de banlieue, a pu transmettre à ses enfants des valeurs d’indépendance et de féminisme. En parvenant à travailler contre l'avis de son mari, en élevant cinq enfants avec fierté et rigueur, la mère de Liz Gomis a fait éclore chez sa fille des valeurs d’accomplissement personnel et de féminisme sans en connaître la théorie. Un documentaire de Liz Gomis et Silvain Gire. (Mise en ligne le 15 avril 2021) [45']

RTBF (La Première) – « Partition pour Blake et Mortimer ou Les Dix Vies d’Edgar P. Jacobs. Épisode 5 : Naissance d’un chef-d’œuvre : La Marque jaune (1952-1955) » Fort de la notoriété de ses personnages, Edgar Jacobs entame son chef-d’œuvre : La Marque jaune. Un livre mythique qui doit beaucoup aux films expressionnistes allemands que l’auteur a dévorés à 20 ans, mais aussi à ses lectures et à son art de la mise en scène opératique. (Un podcast mis en ligne le 19 novembre 2021) [26’44]

RTS (La 1ère) – « Vacarme. Orthographe (1/5) : Au pied de la lettre » Si compliquée soit lʹorthographe du français, les tentatives de réforme suscitent toujours des débats passionnels. A la mi-juin, en Suisse, la Conférence intercantonale de lʹinstruction publique a annoncé quʹelle mettrait en œuvre, dès 2023, les rectifications proposées en 1990 par lʹAcadémie française. Les réactions nʹont pas tardé et une pétition a rapidement réuni des milliers de signatures. Reportage : Raphaële Bouchet. Réalisation : David Golan. (Diffusé le 30 août 2021) [26’]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « #MaParole : Laurent Voulzy (2/3) » Laurent Voulzy parle de ses racines guadeloupéennes et de son enfance « dans le gris », à Paris, marquée par sa mère, les copains, les escapades chez son oncle Gaston Voulzy et surtout son apprentissage de la guitare. Par Cécile Baquey. (Diffusé le 11 janvier 2022) [20'35]

RADIO FRANCE (France Inter) – « L’Été comme jamais : Les accents, charmants ou discriminants ? » Les accents sont un marqueur de l’appartenance à un territoire ou à un milieu, ils constituent une part entière de notre identité. Ils restent pourtant moqués et même mal-aimés. Comment expliquer la glottophobie ? Dans quelles situations les accents peuvent-ils être discriminants ? Par Eva Roque. (Diffusé le 3 août 2021) [50’]

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada Première) – « Les arts vous vont si bien (2/2) » Depuis 2020, le milieu culturel cumule les épreuves. Rebecca Makonnen et Nicolas Ouellet donnent la place aux artistes à l'occasion d'une émission spéciale qui célèbre les arts vivants sous toutes leurs formes. Certaines œuvres, qui ont marqué les auditrices et les auditeurs pendant la pandémie, servent de point de départ à des créations originales présentées durant cette l'émission. (Diffusé le 18 février 2022) [53’15]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Mon prénom : José (Martinique) » Mon prénom, c’est un podcast original où chacun raconte l’intime, le familial, les traditions, la vie dans nos Outre-mer, de façon drôle, touchante ou savante… à partir de son prénom ! En Martinique, José apprécie le côté « affectueux » de son prénom mais aurait tout de même bien aimé porter un prénom à consonance anglo-saxonne. Une création signée Patrice Elie dit Cosaque. (2021) [3'52]

RTBF (La Première) – « Dans quel monde on vit ? La Nuit (5 étoiles) des écrivains » Cinq écrivains qui ont échangé et qui se sont confiés pendant quatre heures en public au 140, à Bruxelles, et en direct sur La Première. C’était La Nuit des écrivains. Nous vous faisons revivre quelques temps forts de cette soirée sans temps morts. Myriam Leroy et Pascal Claude ont reçu notamment Nathacha Appanah, Christine Aventin, Adeline Dieudonné, Philippe Jaenada et Vanessa Springora. (Diffusé le 13 novembre 2021) [53’27]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « En sol majeur : Sylvia Serbin, reine du Monde ou reine d'Afrique ? » Sylvia Serbin, un nom familier sur RFI, qui accueille régulièrement cette voix de journaliste, historienne, auteur de l’indispensable Reines d’Afrique et héroïnes de la diaspora noire. Enfin de quoi nourrir nos têtes brunes et blondes, de quoi les faire rêver avec les parcours exceptionnels de ces héroïnes noires qui ont marqué dans le temps l’histoire du continent et de sa diaspora. Par Yasmine Chouaki. Réalisation : Laura Pinto. (Diffusé le 6 septembre 2021) [48'30]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « L’Oreille est hardie : Anouchka De Andrade. » Ecouter parler les Outre-mer… Les chercher là où ils se trouvent mais aussi (et surtout ?) là où on ne s’attend pas toujours à les trouver, qu’ils soient « ici », « là-bas », « ailleurs »… Les chercher dans les livres, dans les films, sur les réseaux sociaux, dans les voyages, dans les voix, dans les regards, dans les maisons, dans les rues… et parler d’eux et de culture. Avec Anouchka De Andrade, pour l'exposition Sarah Maldoror : cinéma tricontinental, au Palais de Tokyo, à Paris. Une émission conçue et animée par Patrice Elie dit Cosaque. (2021) [30'15]

ARTE (ARTE Radio) – « Carnets de correspondante : En direct de Ramallah (1/3) » Être journaliste au Proche-Orient, c’est le Graal de la profession. Quand le poste de correspondant en Palestine s’est libéré en 2016, Marine Vlahovic a sauté sur l’occasion et s’est installée dans une maisonnette avec jardin en bordure de Ramallah. C’est le début d’une vie en alerte et sous pression, coincée dans les embouteillages au checkpoint, loin du quotidien fantasmé des reporters de guerre. Un documentaire de Marine Vlahovic. (Mise en ligne le 3 juin 2021) [21']

RTBF (La Première) – « Le Plus Grand Musée du monde : l’Atomium » Quel est le symbole universel de la Belgique ? Sans nul doute l’Atomium. Connu dans le monde entier, unique en son genre, son originalité lui a permis de garder au fil du temps une identité intacte depuis son érection à l’occasion de la fameuse Expo 58, sur le plateau du Heysel. Pourtant, l’Atomium a bien failli disparaître. Présentation : Olivier Nederlandt. (Diffusé le 4 décembre 2021) [52’57]

RTS (La 1ère) – « Vacarme. Orthographe (2/5) : Dictée, fin de la dictature » Contrairement aux idées reçues, lʹorthographe reste un champ très important de lʹenseignement du français. À lʹécole des Palettes, dans le canton de Genève, Claire Sumi et Lou Guénat enseignent lʹorthographe à leurs élèves. Les dictées sont moins présentes et les activités, plus ludiques. Mais, pression sociale oblige, chez les enfants demeure la peur de la faute. Reportage : Raphaële Bouchet. Réalisation : David Golan. (Diffusé le 31 août 2021) [25’]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « #MaParole : Laurent Voulzy (3/3) » Laurent Voulzy parle de ses racines guadeloupéennes et de son enfance « dans le gris », à Paris, marquée par sa mère, les copains, les escapades chez son oncle Gaston Voulzy et surtout son apprentissage de la guitare. Par Cécile Baquey. (Diffusé le 11 janvier 2022) [20'35]

RADIO FRANCE (France Inter) – « Pop N'Co : comment la chanson française a parlé d’homosexualité et des genres depuis les années 50 » ll a fallu attendre les années 80 pour que le sujet soit chanté frontalement. Ça s’est passé à la faveur des mouvements militants et de lois. En 1982, sous le premier septennat de François Mitterrand, l’homosexualité a été décriminalisée. La Suisse l’avait fait en 1942. Aujourd’hui, comme tout au long des émissions de cette saison, chanteurs et chanteuses vont donner de la voix, de Charles Trénet à Eddy de Pretto. Par Rebecca Manzoni. (Diffusé le 26 juin 2021) [54’]

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – « La Librairie francophone » Au programme de ce numéro de l'émission culturelle des MFP : les écrivains Mahamat-Saleh Haroun, Laurent Gaudé et Gabrielle Filteau-Chiba. Et une séquence au Musée Grévin autour de l’entrée au musée de Dany Laferrière, avec Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, et l’actrice Charlotte Rampling. Par Emmanuel Khérad. (Diffusé les 5 et 6 février 2022) [56']

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada Première) – « Kuei ! Kwe ! : la Réconciliation » « Kuei » veut dire bonjour en innu. Et quand on est très content de se voir, on dit : « Kuei ! Kwe ! » Il s’agit aussi de la première émission consacrée aux cultures autochtones sur les ondes de la radio publique francophone du Canada. L'épisode qui vous est présenté a été diffusé dans le cadre de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, décrétée par le gouvernement fédéral. (Diffusé le 30 septembre 2021) [53’15]

RTBF (La Première) – « Un jour dans l’histoire : Contes et légendes, et parfois un peu plus, de Gaume et d’Ardenne » Nous sommes en 1814, à Bouillon et à Montmédy. C’est là, en Ardenne belge et en Lorraine gaumaise, qu‘une confrérie voit le jour. Elle se baptise « Errants de nuit », une association d’environ 300 hommes. Pour la plupart, des contrebandiers... Présentation : Laurent Dehossay. (Diffusé le 17 octobre 2021) [35’12]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Littérature sans frontières : le Parlement des écrivaines francophones, de retour à Orléans » Émission spéciale consacrée au Parlement des écrivaines francophones dans le cadre de la manifestation Les Voix d'Orléans, qui, trois ans après la création du Parlement, donne carte blanche à une trentaine d'auteures venues des cinq continents, parmi lesquelles Fawzia Zouari, fondatrice du Parlement, Gisèle Pineau et Michèle Rakotoson. Par Catherine Fruchon-Toussaint. Réalisation Fanny Renard. (Diffusé le 9 octobre 2021) [29']

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « L’Oreille est hardie : Jay Ramier » Ecouter parler les Outre-mer… Les chercher là où ils se trouvent mais aussi (et surtout ?) là où on ne s’attend pas toujours à les trouver, qu’ils soient « ici », « là-bas », « ailleurs »... Les chercher dans les livres, dans les films, sur les réseaux sociaux, dans les voyages, dans les voix, dans les regards, dans les maisons, dans les rues… et parler d’eux et de culture. Avec Jay Ramier, artiste plasticien, à l'occasion de son exposition Keep the fire burning (Gadé Difé Limé) au Palais de Tokyo, à Paris. Une émission conçue et animée par Patrice Elie dit Cosaque. (Diffusé le 9 janvier 2021) [30'12]

ARTE (ARTE Radio) – « Bookmakers : Claude Ponti (1/3) » Lorsque nous cherchons comment stabiliser notre micro sur sa table à dessin, le créateur du Catalogue de parents pour les enfants qui veulent en changer nous souffle de planter celui-ci dans son pot de pinceaux. C’est parti ! Bookmakers fout l’bazar chez Claude Ponti, l’un des souverains pontifes de la littérature jeunesse, avec 8,6 millions de livres vendus en France depuis 1986, parfois traduits en italien, en roumain, en japonais ou en chinois ! Une création de Richard Gaitet. (Mise en ligne le 17 février 2022) [52']

RTS (La 1ère) – « Vacarme. Orthographe (3/5) : On vous rappellera » À Genève, 150 candidat.e.s se pressent pour passer lʹexamen de français de la police genevoise. Au menu, dictée, QCM et explication de texte. Une première étape quʹil faut impérativement réussir pour devenir agent de détention, policier ou encore agent de sécurité publique armé. Reportage : Raphaële Bouchet. Réalisation : David Golan. (Diffusé le 1er septembre 2021) [25’]

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada Première) – « Le Genre humain : l’Alphabétisation » Au cours de cette heure d'émission, on parle avec le cœur pour refaire le monde et déplacer des montagnes. Cet épisode s’articule autour de l’alphabétisation. L'écrivaine Kim Thúy témoigne de son expérience avec l'apprentissage de l'alphabet dans une seconde langue ; et Jacynthe Voutsinas raconte les défis de son fils de 5 ans atteint d'un trouble développemental du langage. Avec Monic Néron. (Diffusé le 9 octobre 2021) [53’15]

RTBF (La Première) – « Des Belges bien barrés : Alex Vizorek » Les BBB sont de retour ! Qui ça ? les « Belges Bien Barrés ». Ces femmes et ces hommes qui rendent la Belgique si... spéciale. Ce numéro propose une rencontre avec le comédien, humoriste et animateur Alex Vizorek. Présentation : Jean-Marc Panis. (Diffusé le 28 août 2021) [38’]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « De vive(s) voix : les bizarreries de la langue française » Quels mots manquent-ils à la langue française ? Qu’est-ce qu’un homographe hétérophone ? Connaissez-vous le paryponoian ? Avec ce dictionnaire inattendu, l’écrivain et éditeur Jean-Loup Chiflet raconte quelques bizarreries de la langue française et apprivoise cette vieille dame de grammaire ! Oxymore mon amour ! Dictionnaire inattendu de la langue française est paru aux éditions Retrouvées. Par Pascal Paradou. Réalisation : Guillaume Ploquin. (Diffusé le 26 janvier 2022) [29']

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « L’Oreille est hardie : Nelson-Rafaëll Madel » Ecouter parler les Outre-mer… Les chercher là où ils se trouvent mais aussi (et surtout ?) là où on ne s’attend pas toujours à les trouver, qu’ils soient « ici », « là-bas », « ailleurs »… Les chercher dans les livres, dans les films, sur les réseaux sociaux, dans les voyages, dans les voix, dans les regards, dans les maisons, dans les rues… et parler d’eux et de culture. Avec NelsonRafaëll Madel, metteur en scène et comédien, pour les pièces Patinage, Antigone, ma sœur, Chasser les fantômes. Une émission conçue et animée par Patrice Elie dit Cosaque. (Diffusé le 11 février 2022) [30'03]

RTBF (La Première) – « Transversales : les 75 ans de la signature de l'accord Charbon » Nous allons en Lombardie à l'occasion des 75 ans de la signature de l'accord Charbon, entre la Belgique et l’Italie. De la main-d'œuvre contre du charbon. De nombreux Italiens sont alors arrivés dans les charbonnages belges. Rencontre avec l'un de ces anciens mineurs, qui a ouvert un musée de la mine en Italie. Un reportage de Catherine Tonero et Christophe Bernard. (Diffusé le 13 novembre 2021) [20’28]

RTS (La 1ère) – « Vacarme. Orthographe (4/5) : Désaccord parfait » Les personnes qui peinent à écrire correctement le français subissent de nombreux préjugés, comme le raconte Marijo, diagnostiquée dyslexique et dysorthographique sur le tard. Quant à Andrea, 11 ans, il peut bénéficier dʹune aide spécifique et de mesures dʹaccompagnement à lʹécole. Chaque semaine, il se rend dans le cabinet de Céline Perrin, logopédiste à Neuchâtel. Reportage : Raphaële Bouchet. Réalisation : David Golan. (Diffusé le 2 septembre 2021) [26’]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Mon prénom: Honorine (Wallis et Futuna) » Mon prénom, c’est un podcast original où chacun raconte l’intime, le familial, les traditions, la vie dans nos Outre-mer, de façon drôle, touchante ou savante… à partir de son prénom ! Honorine est la seule de sa fratrie à ne pas avoir de prénoms wallisiens accolés à ce prénom à consonance française. Mais sa maman lui donnait un petit surnom de cœur... Une création signée Patrice Elie dit Cosaque. (2021) [3'52]

RADIO FRANCE (France Inter) – « Interception. Enseignement des langues régionales : les minorités veulent se faire entendre » « La langue de la République est le français », édicte la Constitution française. C’est la seule langue officielle du pays. Quelle place peuvent avoir les langues régionales face au français ultra dominant ? Interception s'est penché sur la question de l'enseignement de ces langues qui veulent rester vivantes. (Diffusé le 12 décembre 2021) [47’]

ARTE (ARTE Radio) – « La Cage, une Française dans le djihad (1/4) : les failles » Nessrine grandit dans un cadre familial étouffant qui lui vaut d'être surnommée « la Prisonnière » par ses amis. La jeune femme s’isole et se réfugie sur les réseaux sociaux. C’est là qu’elle croise une recruteuse pour des candidat.e.s au djihad. Convaincue qu’une vie meilleure l’attend, elle se marie par Skype à un Français déjà sur place. En décembre 2013, Nessrine embarque dans un avion pour la Syrie... Un documentaire de Céline Martelet et Édith Bouvier. (Mise en ligne le 11 novembre 2021) [22']

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) –« Diversité linguistique dans les institutions : quelle place pour le français en Europe ? » Le 1er janvier 2022, la France a pris la présidence du Conseil de l’Union européenne. Quelle diversité linguistique en Europe, continent de quelque 500 millions d’habitants ? Quelle place pour la langue française dans les institutions ? La sortie de la Grande-Bretagne de l’UE mettra-t-elle fin à l’hégémonie de l’anglais ? Invité : Christian Lequesne, chercheur au Centre d’études de recherches internationales de Sciences-Po. Par Pascal Paradou. Réalisation : Guillaume Ploquin. (Diffusé le 3 janvier 2022) [29']

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Mon prénom : Celia (Île-deFrance/Martinique) » Mon prénom, c’est un podcast original où chacun raconte l’intime, le familial, les traditions, la vie dans nos Outre-mer, de façon drôle, touchante ou savante… à partir de son prénom ! Attention, elle y tient : le prénom de Celia s'écrit sans accent aigu, en hommage à la chanteuse cubaine Celia Cruz. Celia entretient un rapport très particulier à la Martinique dont elle est en partie originaire. Une création signée Patrice Elie dit Cosaque. (2021) [3'52]

RTS (La 1ère) – « Vacarme. Orthographe (5/5) : Syzygie, ouananiche et corégone » Et si la langue était un sport dʹélite? Benoît et Hugo Delafontaine sont frères. Depuis lʹenfance, ils cultivent en famille la passion des mots, du Scrabble et de lʹorthographe. Francis Klotz et Pierre Mayoraz, eux, organisent les Championnats suisses dʹorthographe depuis plus de trente ans. Un championnat à lʹarrêt, faute de sponsors... et dʹintérêt ? Reportage : Raphaële Bouchet. Réalisation : David Golan. (Diffusé le 3 septembre 2021) [25’]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Vous m'en direz des nouvelles : Rabelais, l'appétit des mots » Mais qui était vraiment Rabelais, cet inventeur de mots, cet érudit, cet humaniste qui osait dans ses écrits pourfendre la bêtise et l’hypocrisie, bousculer les interdits et les tourner en dérision ? C’est ce que nous fait découvrir un spectacle truculent, François Rabelais, portrait d’un homme qui n’a pas souvent dormi tranquille, écrit par Philippe Sabres et Jean-Pierre Andréani. Présentation : Jean-Francois Cadet. (Diffusé le 3 janvier 2022) [48'30]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Mon prénom: Édouard (Martinique) » Mon prénom, c’est un podcast original où chacun raconte l’intime, le familial, les traditions, la vie dans nos Outre-mer, de façon drôle, touchante ou savante… à partir de son prénom ! Edouard aime son prénom ou plutôt il ne lui déplaît pas. Si certains considèrent son prénom « coincé », son attribution a surtout été une affaire de famille, du côté de la Martinique... Une création signée Patrice Elie dit Cosaque. (2021) [3'52] * * *

