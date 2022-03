La guerre d’Algérie s'invite aussi au Festival international de la BD d’Angoulême

Ce samedi, la France commémore le 60e anniversaire des Accords d'Évian et du cessez-le-feu en Algérie et à Angoulême aussi, où se tient le 49e Festival international de bande dessinée. La guerre d’Algérie se retrouve dans plusieurs albums, dont un sur un mode comique avec « Un général, des généraux » aux éditions du Lombard, et un autre plus réaliste avec « Appelés d'Algérie » chez Marabulles.

Avec notre envoyée spéciale à Angoulême, Sophie Torlotin

En juin 1958, le général de Gaulle est rappelé au pouvoir et se rend à Alger et prononce son fameux « Je vous ai compris ». Les Français d'Algérie sont rassurés. Comme les généraux qui ont manœuvré pour faire revenir de Gaulle au pouvoir, ils pensent que la colonie restera dans le giron français.

François Boucq et Nicolas Juncker racontent ce malentendu et cette histoire tragi-comique sous forme de farce dans l'album Un général, des généraux : Ce n'est pas à proprement parler une farce par ce que l'histoire est quand même très tragique, précise Nicolas Juncker, le scénariste. « On a la guerre d’Algérie, on a un changement de république, on a un risque de guerre civile. Paradoxalement, on se rend compte que les personnes sont dépassées, que ce soit les militaires, que ce soit les politiques à Paris. Il n’y a pas de stratégie et à aucun moment ils ne se posent. C'est pour ça qu’il y a ce côté vaudeville, car tout va très vite, il y a les portes qui claquent, c’est une pièce de théâtre. »

La guerre vue du côté des jeunes soldats

La guerre d'Algérie se retrouve traitée sous un mode plus réaliste, plus près du terrain, à hauteur de jeunes soldats effectuant leur service militaire dans Appelés d'Algérie : « Le pire ce n’est pas tant d’avoir torturé, parce que finalement ce sont les gradés qui torturaient, mais c’est d’avoir assisté à ça parce que ce ne sont pas des tortionnaires, ce ne sont pas des psychopathes, raconte le dessinateur Deloupy. Et quand ils sont rentrés, il fallait qu’ils vivent avec ce qu’ils avaient laissé faire. »

Et le dessinateur Deloupy songe à un nouveau tome qui raconterait la guerre d'Algérie, mais cette fois vu côté algérien.

