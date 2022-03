Prix du courage artistique: Zainab Fasiki, de l'ingénierie mécanique à l'«artivisme» queer

portrait

Le prix du Courage artistique récompense chaque année en marge du festival international de la bande dessinée d’Angoulême un auteur qui se distingue, dans son pays, pour sa vaillance, que ce soit via la bande dessinée, le dessin de presse ou d’humour. Succédant à l’Algérien Nime, lauréat 2020, c’est une jeune dessinatrice marocaine qui est cette année à l’honneur : Zainab Fasiki.

Avec notre envoyée spéciale à Angoulême,

Elle n’a que 27 ans mais déjà un caractère bien trempé, et une silhouette dessinée : bouche soulignée de rouge, coupe au carré et yeux cernés de noir. C'est pendant ses études en ingénierie mécanique qu'elle se lance dans le militantisme féministe par le biais du dessin : « Je commençais à travailler à l’âge de 19 ans en faisant des stages dans des usines et c’était déprimant comme expérience, car j’entendais des commentaires sexistes. Je travaillais bien, j’étais première de ma classe dans un milieu étudiant majoritairement masculin, mais je voulais montrer que la réussite n’avait rien à voir avec le sexe. À 19 ans, j’ai publié sur mes réseaux sociaux un autoportrait où je me représentais nue avec des éléments de ma culture. Et c’est devenu ma signature. »

Une fois publié, ce dessin a fait polémique, attirant sur la jeune fille des critiques, mais aussi du soutien. Des réactions très contrastées qui l’ont incitée à persévérer. Tout en poursuivant ses études à l’École nationale supérieure d’électricité et de mécanique de Casablanca (dont elle sort diplômée ingénieure d’État en mécanique en 2017), Zainab Fasiki se lance dans le dessin politique. La jeune femme trouve dans ce mode d’expression sa façon de s’en sortir et de promouvoir ses idées : défense de la communauté LGBTQI+, activisme pour que soient modifiés les articles de loi pénalisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ou la sexualité hors mariage.

« Il ne faut plus être sage ! »

Elle lance le collectif Queer Women Power, qui encourage les femmes artistes marocaines via des ateliers. Et puis elle publie en septembre 2019 chez Massot éditions un essai graphique intitulé Hshouma: corps et sexualité au Maroc, qu’elle présente comme un guide d’éducation sexuelle queer et laïc pour tous les Marocains âgés de 13 ans et plus.

« C’est une éducation sexuelle qu’on ne peut avoir ni à l’école, ni avec nos parents, explique Zainab Fasiki. La "hshouma" c’est la honte, c’est la censure. Par exemple, si on voit deux personnes qui s’embrassent dans la rue, c’est "hshouma", à la télé c’est "hshouma", le corps est "hshouma". Moi j’essaye de briser cette culture et de donner de la valeur au corps féminin, sa valeur artistique et spirituelle. Chez nous, on ne le relie qu’au sexe et on a tellement créé de frustrations et contrôlé les femmes... Moi qui suis femme marocaine, j’ai vécu ce délire pour rester une femme sage, et je dis aux femmes : "Il ne faut plus être sage !" », lance-t-elle dans un rire.

Artiste multi-plateformes

Si Zainab Fasiki reconnaît que le Maroc a énormément changé depuis les années 1990, grâce à l’action de féministes ayant bataillé pour modifier le code de la famille en 2004, elle pense qu’il reste encore beaucoup à faire.

Le harcèlement sur Internet ne la fera pas changer de ligne de conduite. La jeune femme trouve qu’il y a de plus en plus d’internautes qui osent s’exprimer sur l’héritage ou la sexualité via les réseaux sociaux. Elle continue de diffuser ses dessins sur les réseaux, mais se sert également des NFT, ces certificats numériques de propriété qui désignent des objets d’art uniques sur Internet. Utilisant un langage secret très sécurisé, protégé par une blockchain, une sorte de grand livre de comptes, le NFT se négocie en cryptomonnaie, de l’argent numérique valable uniquement en ligne.

Zainab Fasiki se sert donc des outils du numérique pour éviter la censure. Mais elle ne néglige pas les modes de diffusion traditionnels : édition papier ou expositions. En mars 2020, elle lance son exposition « The new order » à la Galerie Venise Cadre de Casablanca, qui illustre la femme marocaine de toutes les classes.

L'autrice a été honorée par Amnesty International, lors de la Journée internationale des femmes défenseures des droits humains, le 29 novembre 2018, à Rabat au Maroc. Sa venue à Angoulême, pour recevoir le prix du courage artistique décerné par le Off du Off (en partenariat avec Actuabd), lui a permis de rencontrer plusieurs éditeurs. La carrière internationale de Zainab Fasiki ne fait que commencer.

