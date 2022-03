La Biélorusse Aliona Glukhova: «Écrire en français pour guérir mes plaies»

Portrait libre

« Cette histoire était tellement douloureuse, que les mots de ma langue maternelle avaient perdu leurs sens pour la raconter ». Pour Aliona Glukhova, Biélorusse francophone de 37 ans, écrire un livre sur la disparition mystérieuse de son père, dans une langue étrangère, le français, s’est révélé être une thérapie plus qu’un défi.

Publicité Lire la suite

Sur les hauteurs pittoresques de La Ciotat, dans le sud de la France, rien ne lui rappelle sa Biélorussie natale et son climat sévère. Sauf ces calanques d’eau turquoise et les rochers couleur ocre qui lui font penser aux dessins de son père, un rêveur qui aimait la mer. Dans une maison arborant un immense parc d'oliviers et de pins, dans la prestigieuse villa Deroze, Aliona Glukhova, 38 ans, entame sa nouvelle résidence d’écriture et n’aurait jamais imaginé que le drame familial l’emmènerait jusque-là.

Tout a commencé à l’automne 1995, quelques années après la chute de l’URSS. Le père d’Aliona, qu’elle décrit aujourd’hui comme un « voyou romantique » et un « dissident silencieux », embarque sur un voilier. Le voyage de ce rêveur assoiffé de liberté tourne au drame pour sa famille restée dans la capitale biélorusse, à Minsk. Le 7 novembre 1995, Aliona apprend la disparition de son père lors d’un naufrage au large de la Turquie. Mais son corps n’a jamais été retrouvé. Est-il mort ? A-t-il décidé de s’enfuir, « impeccablement », disparaître comme « un agent secret » ? Quinze ans après le drame, Aliona Glukhova lance ses recherches qui l’emmèneront sur les chemins de la quête personnelle et identitaire et finiront par faire d’elle une écrivaine.

L’idée d’écrire un livre sur la disparition de son père est née lors d’une rencontre avec un journaliste français venu couvrir l'élection présidentielle en Biélorussie, en 2010. Aliona était sa traductrice. « Quand je lui ai confié mon histoire, il m’a dit d’écrire un livre. C’était un peu une blague que j’ai prise très au sérieux », se souvient-elle, assise dans la véranda de la villa Deroze remplie du soleil en ce jour hivernal du mois de février. Ces yeux couleur azur s’illuminent quand elle se souvient comment ces mots « rangés dans un endroit inaccessible » commençaient à ressortir en langue étrangère, le français.

Depuis cette rencontre, la vie d’Aliona a basculé. En 2013, elle a abandonné son métier de professeur à l’université biélorusse de Vilnius pour entreprendre des études en création littéraire en France. Pendant toutes ces années, elle cherche sa langue d’écriture en même temps que son père. Aliona questionne sa famille et brise des années de silence en faisant émerger des lambeaux de souvenirs. Elle se rend en Turquie, sur le lieu du drame pour « ressentir les traces de cette disparition », mais elle plonge aussi dans ce qui avait pu être l’univers de son père, ses notes, cahiers, dessins et lettres, notamment cette dernière envoyée un mois avant sa disparition et qu’elle ne découvre que quinze ans plus tard : « Après avoir passé huit douanes, moi, citoyen gris d'un État gris, je me suis transformé en clodo de la classe mondiale dont personne n’a besoin ».

Quand Aliona découvre cette phrase, elle avoue d’avoir pensé que son père était capable de s’enfuir en laissant croire qu’il était mort. « Aujourd’hui, je ne pense pas qu’il l’aurait fait, mais au moment où j’ai lu la lettre, je me suis dit qu’il en était capable », se confie-t-elle.

Les mots qui guérissent

Pour savoir de quoi on est capable, il faut savoir qui on est. En cherchant à savoir qui était son père, Aliona apprend que, par conformisme, il a choisi le métier de physicien alors que son cœur penchait pour la biologie, mais n’adhérant pas au parti communiste, il a dû faire face « aux soucis de carrière ». Pourtant, par l’ironie du destin, c’est grâce à son métier qu’il a su protéger sa famille. Au moment de la catastrophe de Tchernobyl, le 26 avril 1986, ses appareils détectent le danger radioactif. Alors que la propagande soviétique cache la vérité, il met à l’abri sa femme et ses enfants. « N'ayant pas choisi le métier de son rêve, il s'est servi du métier imposé pour nous sauver », raconte Aliona.

Aujourd'hui, elle ne se considère plus comme une fille abandonnée, mais comme une fille qui a pu retrouver son père, cet homme audacieux, romantique et drôle qui aimait écrire. Un homme qui, malgré sa force, avait pu facilement se perdre, mais qui a toujours su trouver une issue grâce à sa douce désobéissance. À travers cette mosaïque de souvenirs et d’imagination, Aliona a réussi à composer le portrait de son père dans lequel elle se découvre finalement elle-même. Changer la trajectoire de vie, voyager, écrire, désobéir à l’ordre imposé et avoir de l’audace, elle en est devenue la fière héritière de son père. « J’ai arrêté de l’attendre, quand j’ai compris qu’il était là, il était en moi », sourit Aliona qui a réussi à remplir son livre de lumière où il n’y a pas de place pour les mots « larmes » et « souffrance ». Trop usés, ces mots se sont vidés de leur sens pour pouvoir raconter cette histoire. « Il a fallu trouver de nouveaux mots, je les ai trouvés en français et je les ai remplis de sens en inventant ma propre langue d’écriture, minimaliste et juste pour cette histoire. Je voulais dire tellement de choses dans une seule phrase que ce n'était pas possible dans ma langue maternelle. Il y avait trop de mots », dit-elle.

Racontant cette histoire en français, elle remplace la mort par la disparition et la disparition par le déplacement. « Quand j’ai trouvé ce mot pour parler de l’histoire de mon père, c’était une vraie découverte pour moi, j’avais besoin de prendre de la distance, non pas pour amoindrir les émotions, mais pour comprendre ce qui s’était passé. Ce mot m’a guérie », souligne-t-elle.

Être étrangère ne la dérange pas, bien au contraire, Aliona aime « ne pas appartenir » et désormais voit dans son « déplacement », une vitalité. Loin de son pays natal, dirigé depuis trente ans d’une main de fer par le président Viktor Loukachenko, Aliona se laisse parfois emporter par un sentiment de culpabilité de « ne pas pouvoir être là-bas », de ne pouvoir « rien faire face au régime oppressant » dont certains de ses amis sont devenus victimes. C’est avec amertume et nostalgie qu’elle évoque ces rassemblements pacifiques de l’été 2020 que son père « aurait tant soutenu ».

Le rêve de déplacement se transformerait-il en exil ? Qui sait ? Mais en parler est déjà douloureux. « Je ressens l’horreur, je ne peux pas le faire comprendre et il ne faut pas. Je ne veux pas projeter l’horreur, il faut que cela se transforme en autre chose, en lumière, en une issue pour pouvoir être raconté… Pour le moment je ne vois pas de lumière. Alors, cette histoire n’a pas encore trouvé ses mots, même en français », regrette-t-elle.

Ayant tourné la page de son premier roman, sorti en 2018 aux éditions Verticales, Aliona en est à l’écriture de son troisième livre. En repensant à ses débuts d’écrivaine, elle dit avoir « sauté dans l’eau » sans savoir où elle allait reprendre pied. Aliona assure que son premier roman, Dans l’eau, je suis chez moi, a changé sa vie : « Aujourd’hui, je suis chez moi, entre deux langues, deux cultures, deux pays ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne