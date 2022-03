Festival de Cannes: Iris Knobloch, première femme présidente et nouveaux enjeux pour le cinéma

Le plus grand rendez-vous du cinéma au monde ouvre un nouveau chapitre de son histoire. À partir du 1er juillet, le Festival de Cannes sera pour la première fois présidée par une femme. La juriste allemande Iris Knobloch, 59 ans, longtemps éminente stratège du studio américain Warner, succédera jusqu’au 2025 au Français Pierre Lescure, 76 ans, cofondateur de Canal+, en poste depuis 2014.

Après la Palme d’or 2021 décernée par un jury majoritairement féminin à Julia Ducourneau - devenue ainsi dans l’histoire de Cannes la deuxième cinéaste palmée - et la signature de la charte du collectif féministe 50/50, le Festival de Cannes continue à élargir la place des femmes dans le plus grand rendez-vous du 7e art. Mercredi 23 mars, le Conseil d’Administration de l’Association française du Festival international du film a nommé Iris Knobloch à ce poste très convoité. Elle a été élue à bulletin secret par des représentants du pouvoir public et des professionnels de l’industrie cinématographique avec 18 voix pour, 6 contre et 3 abstentions.

« Le film de cinéma vu en salle demeure une expression artistique essentielle »

Après sa nomination, Iris Knobloch a exprimé sa future ligne éditoriale à la tête du Festival de Cannes : « Profondément européenne, ayant toujours défendu le cinéma dans ma carrière, en France et à l’international, je suis heureuse de pouvoir consacrer toute mon énergie au rayonnement de cet événement planétaire, rendez-vous majeur pour la sauvegarde de la vie culturelle d’un monde qui en éprouve, plus que jamais, l’impérieuse nécessité. Le film de cinéma vu en salle demeure une expression artistique essentielle », a-t-elle déclaré dans le communiqué distribué par le Festival de Cannes.

Iris Knobloch, née en 1963, est la fille d’une autre femme forte, Charlotte Knobloch, survivante de la Shoa, devenue entre 2006 et 2010 la première femme présidente du Conseil central des Juifs en Allemagne. Sa fille Iris, après une formation de juriste acquise à Munich et New York, a été reçue aux barreaux de New York, de Californie et d’Allemagne. Trilingue, elle était longtemps au service d'un major américain, le Warner Bros, à Los Angeles, Londres et Paris. En octobre 2020, elle a été nommée à la présidence de WarnerMedia en France, Allemagne, Benelux, Suisse et Autriche, « avec notamment sous sa responsabilité le développement et l’exécution de la stratégie de WarnerMedia ainsi que de la coordination de toutes les activités commerciales et marketing du groupe de la région », selon la biographie distribuée par le Festival de Cannes.

Avec Warner au Festival de Cannes

Pendant tout son travail chez Warner, elle a fréquenté régulièrement le Festival de Cannes où elle a accompagné les films des plus grands cinéastes américains comme Clint Eastwood, Christopher Nolan, Steven Soderbergh ou Woody Allen. Mais sa plus belle carte de visite pour Cannes restera son engagement pour des films français (co-)financés par Warner, dont The Artist, de Michel Hazanavicius, récompensé par 5 Oscars et pour lequel Jean Dujardin avait remporté la Palme d’or pour la Meilleure interprétation masculine.

Avec la nomination d’Iris Knobloch, Cannes s’inscrit dans la lignée d’autres festivals en faveur des femmes. En 2020, la Mostra de Venise avait joué le rôle de précurseur avec une sélection de huit films réalisés par des femmes dans la compétition officielle, avant de décerner en 2020 et 2021 le Lion d’or à des femmes, d’abord à Chloé Zhao (devenue ensuite la seconde femme sacrée meilleure réalisatrice aux Oscars) et ensuite à Audrey Diwan. Cette année, la Berlinale avait même surpassé le palmarès déjà très féminin de la Mostra 2021 en attribuant pratiquement tous les grands prix à des femmes, dont l’Ours d’or à la réalisatrice espagnole Carla Simon.

Un changement de paradigme dans le domaine des femmes et du business ?

Au-delà de cette féminisation spectaculaire dans les sommets du cinéma, la future présidente du Festival de Cannes représente probablement aussi un autre changement de paradigme pour le plus grand rendez-vous du 7e art. Très familière de l’univers américain et très ancrée dans le monde des affaires et des finances, l’approche d’Iris Knobloch vis-à-vis les enjeux économiques du Festival et du cinéma en général sera certainement profondément différente de celle de ses prédécesseurs.

Même après son départ de WarnerMedia, Knobloch restera au cœur d’un réseau très influent au milieu des affaires. En juillet 2021, elle est devenue PDG d’I2PO, la première société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) européenne dédiée au secteur du divertissement et dirigée par une femme. Un outil financier puissant au service de la famille Pinault et du banquier Matthieu Pigasse. Lors de son entrée en bourse, I2PO a levé 275 millions d’euros pour faire des investissements avec l’ambition de devenir leader européen du divertissement et des loisirs. Sans oublier la fonction d’Iris Knobloch en tant qu’administratrice au groupe mondial de conseil financier Lazard et son rôle de vice-présidente du conseil d’administration du groupe hôtelier français Accor.

Des conflits d’intérêts ?

Une multitude de rôles et d’engagements qui n’a pas laissé indifférents certains membres du Conseil d’administration du Festival de Cannes. La sensible question des conflits d’intérêts a été abordée, mais, visiblement, au sein du Festival personne n’a intérêt de prolonger la discussion, et cela probablement pour de bonnes raisons. Selon le journal Le Monde, « les seize membres représentant la profession cinématographique sont tous potentiellement concernés puisqu’ils défendent chaque année leurs films à Cannes. Sans que les statuts de l’association du Festival ne les en empêchent ». Jusqu'ici, les réactions confirment ainsi une conclusion avancée sur les rouages du Festival de Cannes par Xavier Monnier dans son livre Cannes confidentiels, publié en 2021 : « Si émettre un avis sur les films, interroger la qualité d'une sélection, questionner un palmarès demeurent acceptables dans une certaine mesure, dévoiler ses coulisses ou déconstruire l'écheveau de ses intérêts et de ses privilèges constituent un interdit. »

De son côté, Iris Knobloch a affirmé que sa SPAC ne fera pas d’investissement dans le domaine de la distribution ou la production cinématographique et audiovisuelle pour éviter des conflits d’intérêts. En plus, elle a souligné de ne pas participer au vote lors d’un éventuel renouvellement du partenariat du Festival avec Kering, groupe de la famille Pinault qui est également copropriétaire de la SPAC d’Iris Knobloch. Pascal Rogard, directeur général de la SACD, reste actuellement le seul qui critique ouvertement le choix d’Iris Knobloch. Sur son fil Twitter, il regrette que « l’État impose sa candidate malgré l’opposition des organisations professionnelles ».

La question cruciale de Netflix

Pour l’instant, le monde du cinéma français semble plus préoccupé par une autre question : Netflix. Depuis l’accord historique conclu le 22 février entre la plateforme de streaming et les organisations professionnelles du cinéma en France, le géant américain s’est engagé à investir un minimum de 30 millions euros par an (4 % de son chiffre d’affaires annuel réalisé en France) dans le cinéma français. Au-delà, Netflix a pris l’engagement de préfinancer annuellement au moins dix films. Sans oublier l’engagement de Netflix en France pour les séries, fictions et documentaires diffusés en streaming qui s’élève à 160 millions par an. En contrepartie à ces obligations suite au décret européen sur les Services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), Netflix profite d’une nouvelle chronologie des médias où la sortie des films sur sa plateforme est désormais possible après quinze mois au lieu de 36 mois jusqu’à maintenant.

Jusqu’ici, le Festival de Cannes reste le seul des grands festivals de cinéma à écarter des films de la plateforme de streaming de la compétition pour sauver la chronologie des médias et soutenir les salles de cinéma. Or, dans une lettre adressée à l’actuel président Pierre Lescure, plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique en France craignent un changement de direction. Et la future présidente Iris Knobloch aura un rôle déterminant dans la prise de cette décision essentielle pour que Cannes puisse « rester la référence artistique absolue du cinéma mondial ».

