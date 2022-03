Chiharu Shiota, la femme araignée

L'artiste japonaise Chiharu Shiota, ici en 2015 au Pavillon du Japon à la Biennale de Venise. © AFP / GABRIEL BOUYS

Texte par : Isabelle Chenu

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Chiharu Shiota, 49 ans, Japonaise de naissance et Berlinoise d'adoption depuis 25 ans, est une des artistes les plus demandées au monde. Elle a 25 expositions prévues cette année aux quatre coins de la planète. Son travail autour de fils, qu'elle tisse dans des œuvres souvent monumentales, fascine, et lui ont valu le surnom de « femme araignée ». Elle expose actuellement à Paris, au Musée national des arts asiatiques-Guimet.