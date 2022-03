Festival d’Avignon 2022: «Faire du théâtre quand d’autres risquent leur vie»

Entretien

Le directeur artistique du Festival d'Avignon, Olivier Py, a présenté ce vendredi 25 mars à Paris la programmation de l'édition 2022 qui aura lieu du 7 au 26 juillet. Une création russe et un spectacle ukrainien encadrent cette 76e édition marquée par la résilience, et en résonance par rapport au monde actuel. Entretien.

RFI : La première image dévoilée du Festival d’Avignon 2022 est l’affiche montrant des jeunes filles aux cheveux noirs, alignées les unes derrière les autres, nues et innocentes. Qui sont-elles ?

Olivier Py : C’est une œuvre de Kubra Khademi, une plasticienne afghane réfugiée et militante. Son image nous a touchés et hier soir, nous avons appris que les talibans interdiraient l’école aux filles. C’est comme si l’affiche était prophétique de ces mauvaises nouvelles…

Dans la Cour d’honneur du Palais des papes, le Festival d’Avignon ouvre sa 76e édition avec une pièce russe d’un metteur en scène russe, Le Moine noir, mis en scène par Kirill Serebrennikov, et le festival se terminera avec les Dakh Daughters, des artistes ukrainiennes. De quelle façon la guerre en Ukraine a-t-elle influencé, voire dicté le cadre de cette édition 2022 ?

La guerre en Ukraine nous a pris de court. Le festival était déjà très largement construit à ce moment-là, mais on a tenu à faire ce geste, à clore le festival avec la présence des Ukrainiennes. Il se trouve que Kirill Serebrennikov avait prévu de venir créer un spectacle dans la Cour d’honneur, il y a plus de deux ans. Aujourd’hui, nous sommes très heureux de l’accueillir. C’est un spectacle à partir du Moine noir, une nouvelle de Tchekhov, très peu connue. À mon avis, Serebrennikov est l’un des plus grands artistes vivants aujourd’hui en Russie, même s’il a eu quelques difficultés avec le régime de Poutine.

Au-delà des Dakh Daughters, avez-vous eu des contacts avec des metteurs en scène ou des acteurs en Ukraine ? Quel peut être le rôle du théâtre dans un pays sous les bombes et présidé par Volodymyr Zelensky, un ancien comédien ?

L'attaque contre l'Ukraine est aussi une attaque contre l'Europe, contre la démocratie et une certaine idée de la culture. Je dirais aussi qu’il y a une guerre de narration. On voit bien que le récit que peut faire Vladimir Poutine de l’Ukraine n’est pas celui des Ukrainiens. Et au-delà du sang, du fer et du feu, il y a aussi un combat dans la narration. Il faut donc donner toute la parole aux Ukrainiens qui sont en ce moment un véritable exemple d’héroïsme, de courage et en même temps d’intelligence. Et d’intelligence de la démocratie.

Est-ce que les acteurs et les metteurs en scène continuent à créer en Ukraine, à être artistes, au-delà d’être obligés de défendre leur pays ?

Moi, je ne vis pas à Kiev. Je n’ai pas de grandes connaissances du monde théâtral ukrainien. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger non plus les artistes russes qui ne peuvent pas s’exprimer. C’est une situation beaucoup trop difficile. Mais il est certain que cela peut nous paraître dérisoire de faire du théâtre au moment où d’autres risquent leur vie. Ce qu’ils font est certainement plus grave, plus grand, plus dangereux et peut-être plus important que notre petit théâtre de bois. Pour autant, notre théâtre de bois reste dans un état de conscience autant que faire se peut de ce qui se passe en Ukraine.

Déjà à l’époque du Covid et des confinements, beaucoup avaient l’impression d’un monde qui se rétrécit. Avec la guerre en Ukraine, ce sentiment semble s’amplifier encore. Selon vous, le monde du théâtre s’est-il également rétréci ces derniers temps ?

Non, je n’ai jamais eu l’impression que le monde théâtral se rétrécissait. Mais il est vrai qu’on a vécu deux ans extrêmement difficiles pour le monde du théâtre, partout dans le monde. On va s’y remettre. Nous aussi, on va faire acte de résilience. Une grande partie du programme du Festival 2022 est consacrée à l’idée même de résilience. C’est la résilience des artistes qui ont vu leurs représentations annulées, parfois leur rapport avec le public compromis. Mais, enfin, au Festival d’Avignon, le public n’a jamais lâché. Nous l’avons vu l’année dernière. Le public est toujours présent, fidèle et fervent. C’est le public qui fait notre force.

Parmi les artistes, il y a Rasha Omran du Caire (Celle qui habitait la maison avant moi), Amala Dianor de Johannesbourg (Via Injabulo), Henri Jules Julien de Casablanca (Shaeirat)… Quelle est la place de l’Afrique dans la programmation de cette année ?

Il y a une grande place du Sud en général. À mon avis, le Festival d’Avignon avait quelques lacunes sur sa conscience du Sud, notamment du sud de l’Europe. Cette année, il y a une présence très forte du Moyen-Orient, par exemple quatre spectacles palestiniens. C’est presque un focus autour de la Palestine, entraîné notamment par le spectacle d’Elias Sanbar (Et la terre se transmet comme la langue), qui célèbre Mahmoud Darwich, et celui de Bashar Murkus, Milk, qui travaille à Haïfa.

Le public du Festival d’Avignon vous tient particulièrement à cœur. Après cette époque éprouvante de la pandémie de Covid et aujourd’hui avec cette guerre en Ukraine, sentez-vous de nouveaux besoins ou de nouvelles exigences par rapport au théâtre chez les spectateurs ?

Le théâtre public en France ne s’appelle pas « public » pour rien. Cela veut dire qu’il doit se poser la question du public. Il faut toujours incessamment se poser la question du public. Ce n’est pas une évidence. Il ne suffit pas d’ouvrir les portes pour que le public entre. Il ne suffit pas à croire à la vertu du succès pour que les salles soient pleines. Non, c’est un travail militant. Pas seulement pour que le public soit présent, mais aussi pour qu'il soit présent dans sa diversité sociale et générationnelle. C’est un travail que nous savons faire. Nous espérons qu’il y aura encore des hommes et des femmes pour le faire dans les années à venir.

► La programmation du Festival d’Avignon 2022

