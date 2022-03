Mort du batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins, à l’âge de 50 ans

Il était le batteur du célèbre groupe de rock américain, Foo Fighters. Taylor Hawkins, vient de disparaître à l’âge de 50 ans. Il a été retrouvé mort vendredi 25 mars dans sa chambre d’hôtel à Bogota, en Colombie. On ne connait pas les causes de son décès. Le groupe devait se produire le soir même à Bogota dans le cadre d’une tournée en Amérique latine.

Les Foo Fighters sont l'un des groupes phares de la scène rock américaine. Ils ont annoncé la mort de leur batteur dans un communiqué publié sur leur compte Twitter.

Taylor Hawkins, 50 ans, y était entré en 1997 et tenait une place très particulière au sein de cette formation dirigée par le chanteur et guitariste, Dave Grohl, aussi l’ex-batteur de Nirvana. Les deux hommes formaient un binôme parfait. C’est ce qu’explique journaliste musical Jean-Pierre Sabouret, spécialiste du rock , ancien rédacteur en chef du magazine Best, joint par Edmond Sadaka.

« Il était aussi indispensable à Foo Fighters que Dave Grohl, c’est vraiment ce binôme qui, à un moment, a fait que ce groupe a pu partir dans des tas d’expériences et dans des tas de territoires musicaux qui étaient plutôt inattendus. C’est l'un des grands batteurs de ces vingt dernières années », explique-t-il. Le batteur à la blondeur californienne avait notamment joué sur certains de leurs plus grands succès, comme « Learn to Fly » et « Best of You ».

Son jeu pouvait passer effectivement de quelque chose d’ultra puissant - d’ailleurs pour le plaisir il avait aussi un groupe de métal, plus ou moins rigolo et satanique - mais il pouvait aussi faire du rock progressif. « Ce qu’il y a de bien c’est que Foo Fighters a fait quand même beaucoup de documents filmés, et on voit à quel point il met l’ambiance. Il est rayonnant et c’est le batteur qu’on souhaite à n’importe quel groupe. Non sincèrement, j’ai du mal à imaginer Foo Fighters sans Taylor Hawkins », poursuit Jean-Pierre Sabouret.

Formé par Dave Grohl, juste après le suicide de Kurt Cobain - qui avait signé la fin brutale de Nirvana, où mister Grohl officiait derrière les fûts… - Foo Fighters est l'un des groupes de rock alternatif les plus influents et encensés par la critique. Il devait jouer ce vendredi à Bogota, capitale de la Colombie, à l'occasion du Festival Estéreo Picnic.

