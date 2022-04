Une ascension de Stefan Hertmans: autopsie morale d’un collaborateur

Au fil de ce que ses lecteurs reconnaissent aujourd’hui comme une trilogie, Stefan Hertmans s’affirme comme une voix majeure et singulière de la littérature flamande. Son dernier livre raconte l’emprise qu’un militant flamingant changé en dignitaire nazi exerce sur sa famille que rien ne préparait à subir cette épreuve.

Publicité Lire la suite

« Il n’y a pas de banalité du mal, disait l’écrivain juif italien Aldo Zargani , en rupture avec Hannah Arendt, seuls ceux qui le commettent sont banals. » Telle serait la leçon qu’on pourrait tirer de la lecture de ce roman historicisant, comme Stefan Hertmans aime à le décrire, où, à une longue et méticuleuse exploration des archives, s’ajoute un soupçon d’imagination – quelques scènes sont inventées pour les besoins de la narration – et le travail de terrain d’un reporter.

« Je veux me comporter comme un journaliste dans mes romans » répète celui qui, dans ces trois derniers livres, est toujours parti d’un lieu, une maison où il a vécu, celle de ses grands-parents à Ostende dans Guerre et térébenthine, sa résidence en France près du Mont Ventoux pour Le cœur converti et enfin, dans ce livre, la première maison dont il fit l’acquisition en 1979 « pour le prix d’une voiture », à Gand.

Le fascisme, entre vide idéologique et obsession du ressentiment

Il y demeure vingt ans, vaguement conscient de l’odeur de soufre qui l’entoure, mais peu désireux dans un premier temps d’en savoir davantage, tant le personnage qui fait encore parler de lui après sa mort en 1975, lui semble odieux et « minable ». Il s’agit d’un certain Willem Verhulst, un voyageur de commerce dégingandé et hâbleur, que l’arrogance des Wallons a conduit à épouser ce qu’il croit être « l’idéal flamingant ».

La cause en soi est hautement légitime, dans un pays où plus des deux tiers de la population se voient contraints d’adopter la langue de la communauté francophone, minoritaire, mais plus prestigieuse et plus riche – les choses ont depuis bien changé. Mais à la revendication d’une identité culturelle, se substitue une haine obsessionnelle des belgicistes (les partisans d’une Belgique unie) et des fransquillons (les Flamands qui utilisent le français).

Ce ressentiment, alimenté aussi par une demi-cécité qui lui vaut quantité d’humiliations dans son enfance, ne forme pas une idéologie. Cette absence de pensée construite est pour Stefan Hertmans le « vrai secret du fascisme banal » - il rejoint en ce sens la thèse déployée par Antonio Scurati, dans son roman, M, l’enfant du siècle, (Les Arènes, 2020) qui décrit Mussolini comme « un homme creux, dépourvu d’idéologie ».

Tous deux ont en commun, dans leur « ascension », d’avoir compté sur l’amour d’une femme juive, supérieurement sensible et intelligente. Elza Meissner est de onze ans l’aînée de Willem Verhulst. Il l’épouse, part vivre avec elle à La Haye, mais à sa mort d’un cancer en 1926, il se remarie quelques mois plus tard avec une protestante néerlandaise, Mientje Wijers, dont la rigueur morale et le pacifisme n’ont d’égal que l’instabilité alcoolique du mari, sa dissimulation haineuse et sa trompeuse jovialité.

Ils auront trois enfants. Toute sa vie il conservera ses deux alliances, non tant par fidélité à l’épouse défunte que par un goût morbide des doubles jeux. Au milieu des années 1930, il rencontre une troisième femme, Griet Latomme, qui devient sa maîtresse et partage son itinéraire politique.

Sous l’uniforme de pacotille, un génocidaire zélé

La famille Verhulst s’installe à Gand en 1942, dans la fameuse maison de Patershol achetée plus tard par l’écrivain. Le lieu est immense, humide, peu confortable. Incapable de se servir d’une arme, Willem Verhulst aime néanmoins à parader en uniforme SS, des atours dont il est prié de se délester dans l’espace domestique.

Sa tâche est celle d’un délateur, il effectue des listes, de juifs, de francs-maçons, de communistes, bref de gens à déporter. Ses activités l’amènent à rejoindre l’Allemagne en compagnie de sa maîtresse quand les alliés entrent en Belgique, puis à tenter de se faire oublier, en vain. Il est bientôt arrêté et emprisonné. « Comme il arrive souvent, remarque Stefan Hertmans, ce n’est qu’une fois sous les verrous que le condamné se radicalise vraiment. »

Sa femme, qui lui demeure fidèle malgré ses trahisons, obtient pourtant sa libération conditionnelle en 1953. Six ans plus tard, son fils Adriaan, brillant historien – Stefan Hertmans sera parmi ses étudiants – le sort de nouveaux ennuis judiciaires après une rixe particulièrement violente dans un bar. Peu avant sa mort en 1975, Willem Verhulst demande à rejoindre la tombe de sa première épouse, sans avoir renié, loin s’en faut, ses convictions nazies.

Ce qu’ajoute le livre à l’évocation de ce parcours sans lumière, c’est le portrait patient d’une famille qui parvient à se construire non tant contre lui que malgré lui, sanctionnant son impuissance. C’est aussi ce que les lieux racontent, et les étapes d’une recherche qui forment l’enjeu véritable de la narration, à la manière dont procédait l’écrivain allemand W. G. Sebald, une référence sans cesse évoquée par Stefan Hertmans, qui lui rend par ce livre le plus beau des hommages.

► Stefan Hertmans, Une Ascension , Gallimard, 2022. 23€

► Du même auteur:

- Guerre et térébenthine , Gallimard Folio, 2017.

- Le cœur converti, Gallimard Folio, 2018.

Ces trois livres sont remarquablement traduits du néerlandais (Belgique) par Isabelle Rosselin.

► À lire et à écouter sur RFI :

- En 2019, d'anciens combattants SS belges touchent toujours une pension allemande

- Belgique, un carnaval aux forts relents antisémites

- [Langues oubliées du Nobel] Qui en veut aux lettres néerlandaises ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne