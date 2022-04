«Art Paris 2022», l’écologie au centre de l’art

Des cimaises en coton gratté pour les stands, une femme artiste qui escalade nue les glaciers… Art Paris s’affiche comme la foire révolutionnant la conscience écologique des salons d’art, revendiquant la première démarche d’éco-conception dans le secteur. Au cœur de cette édition 2022 se trouve une réflexion sur la façon d’organiser autrement l’événement, mais aussi une volonté de valoriser les artistes et les œuvres qui relèvent le défi de la crise écologique. Jusqu’au 10 avril au Grand Palais Éphémère à Paris.

Dans le monde culturel, le changement écologique reste souvent très hésitant. Néanmoins, la pandémie de Covid a montré à quel point la culture est dépendante de la mobilité et des énergies. Ce n’est donc pas si surprenant que des événements culturels phares placent le changement climatique au cœur de leur programme. Le Festival de Cannes avait ouvert le bal. En juillet 2021, le plus grand rendez-vous du cinéma au monde avait lancé son action Le cinéma pour le climat et promis de « repenser intégralement la manière de produire le Festival ». En septembre dernier, la première édition de la Biennale Photoclimat s’est engagée à révolutionner la façon de faire des expositions. Aujourd’hui, Art Paris s’affiche parmi les foires d’art comme pionnier dans le domaine de l’environnement : « Notre démarche d’éco-conception est une première dans le monde des salons d’art. »

Moquette, cimaises, bouteilles, voitures, page Internet…

Cette volonté écologique se décline sur différents niveaux : plus de programmes en papier, des catalogues digitalisés, des badges en PVC recyclés et recyclables. À l’image du tapis rouge devenu écoresponsable de Cannes, Art Paris a annoncé d’utiliser une moquette qui sera valorisée après à 100% en tant que matériau combustible. Et les 2,5 tonnes de coton gratté recouvrant les cimaises seront utilisées après le 10 avril sous forme de matériau isolant dans le secteur du bâtiment. Bien sûr, plus aucune bouteille d’eau en plastique ne sera vendue ou distribuée au Grand Palais Ephémère et le parc de voitures officielles est complètement électrique pour transporter les VIP de la foire en toute conscience écologique. Même la page d’accueil du site d’Art Paris a été remodelée pour diviser la production de CO2 par trois, de 19,31 g en octobre 2021, le score est aujourd’hui descendu à 6,50 g de CO2.

Œuvre du collectif russe Recycle Groupe, exposée par la galerie Suzanne Tarasièv à Art Paris 2022. © Siegfried Forster / RFI

Évidemment, tout n’est pas encore parfait. Loin de là. Par exemple, la place devant l’entrée du Grand Palais Éphémère a été transformée en showcase de luxe pour une voiture de sport conçue pour être propulsée par ses 300 ch en 4,2 s de 0 à 100 km/h tout en promettant une vitesse maximale de 275 km/h. Un appel aux réflexes de l’Ancien Monde qui n’entre pas seulement en contradiction totale avec l’architecture géante et écoresponsable du Grand Palais Éphémère, mais surtout avec le désir écologique de cette édition « Art et Environnement » d’Art Paris. Et ce n’est pas la seule incohérence.

Analyse du cycle de vie (ACV) vs bilan de carbone

Les organisateurs de la foire ont beau de souligner que leur démarche d’une éco-conception à travers d’une analyse du cycle de vie (ACV) soit plus abouti qu’un simple bilan carbone et monocritère (gaz à effet de serre). En effet, l’éco-conception permet de calculer et donc de « réduire les impacts environnementaux d’un produit ou d’un service depuis l’extraction de matières premières jusqu’à son élimination en fin de vie ». Mais, en même temps, Art Paris avoue que l’ACV « ne prend pas en compte les impacts des visiteurs ni ceux des exposants ». Or c’est justement l’hypermobilité des visiteurs, galeristes et exposants venant du monde entier qui génèrent en général plus de 74% de la pollution carbone des foires d’art, selon une étude publiée en décembre 2021 dans le rapport du Shift Project, Décarbonons la culture. En 2019, dernière édition avant la pandémie de Covid, Art Paris avait accueilli 150 galeries de 20 pays et 63 257 visiteurs. Cette année, la participation étrangère s’élève à 37 % parmi les 130 exposants de 23 pays. Sans prendre en compte ces chiffres, la comparaison écologique avec d’autres foires encore beaucoup plus internationales comme la Fiac (200 galeries de 29 pays en 2019, mais devenue Paris+ en 2022) à Paris ou la Frieze Art Fair (165 galeries de 35 pays en 2019) à Londres sera évidemment très difficile.

« Hurle car celui qui se meurt se tait, Svalbard » (2021), photographie (détail) de Sarah Trouche, exposée à Art Paris 2022. © Siegfried Forster / RFI

L’art et l’environnement, des étiquettes pour les œuvres ou une mode vie des artistes

Côté artistes, là où le monde du cinéma réfléchit sérieusement à introduire des critères concernant le bilan carbone de chaque film, dans le domaine de l’art, jusqu’ici, tout le monde semble se contenter de la volonté et du jugement individuel. À Art Paris, aucune œuvre présentée n’affiche son bilan carbone ni une analyse du cycle de vie. L’étiquette « Art et Environnement », apposée à côté des 17 œuvres sélectionnées, se contente d’une petite description du travail et d’une brève biographie de l’artiste.

En même temps, beaucoup de pièces transpirent un désir de ne plus servir comme alibi illustré d’une catastrophe climatique annoncée. Le souci concernant la nature et l’environnement est montré souvent de façon moins évidente qu’avant dans les œuvres, mais beaucoup plus affirmé dans les biographies des artistes. « L’écologie n’est pas pour eux un thème de travail, mais leur rapport au monde », affirme Alice Audouin, fondatrice de l’association Art of Change 21 et chargée de la sélection des 17 artistes pour la section « Art et Environnement ».

Des corps nus, des feuilles et des alvéoles…

Parmi ces artistes, la Française Sarah Trouche, trente-huit ans, est bien la seule à transformer ses œuvres en manifeste écologique. Résolument engagée, le poing levé, elle met son corps nu au cœur de son art et grimpe ainsi sur un glacier de l’île de Svalbard par -20°C pour alerter sur la fonte de glaces : Hurle car celui qui se meurt se tait. Un courage que chaque acheteur de cette photographie spectaculaire peut récompenser à hauteur de 4 500 euros (galerie Marguerite Milin).

À l’opposé de cette démarche très expressive se trouve l’œuvre intimiste de Pia Rönicke. La Danoise, née en 1974, dotée d’un faible pour la botanique, fusionne dans son travail exposé la poésie et la politique, les feuilles d’une plante et les pages d’un livre. Cette mini-installation (proposée à 3 300 euros par la galerie gb agency) d’une plante séchée et drapée sur des vers du poète syrien Adonis (Pages of Day and Night), raconte de façon silencieuse, mais autrement poignante le drame et la terreur en Syrie. Pour sauver la plante Lathyrus pratensis de l’extinction suite aux bombardements, des graines ont été exfiltrées au début de la guerre pour être aujourd’hui réintroduites sur le sol syrien. Un acte artistique pour relier le massacre des êtres humains aux massacres de la nature.

« Adonis, The Pages of Day and Night, The Marlboro Press / Northwestern, 1994. Lathyrus pratensis” (2015). Œuvre de Pia Rönicke exposée à Art Paris 2022. © Siegfried Forster / RFI

Loin des autoroutes de la pensée se trouve également le collectif russe Recycle Groupe. Exposés par la galerie Suzanne Tarasièv, Andrey Blokhin, né en 1987, et Georgy Kuznetsov, né en 1985, revendiquent aussi bien le recyclage de matériaux que le recyclage de l’histoire de l’art. Pour eux, « le réchauffement climatique et le monde digital sont les deux hyper-phénomènes que l’humain doit réussir à contrôler s’il veut sauvegarder ses conditions d’existence et de liberté. » À Art Paris, ils nous invitent à plonger notre regard dans un tableau sculpté d’une profondeur bleue océanique (la profondeur tarifaire est arrêtée à 16 000 euros) basée sur une architecture virtuose renvoyant aux alvéoles de cire construites par les abeilles, dont certaines espèces, comme on sait, sont menacées d’extinction.

Être cohérente entre sa vie d’artiste et son œuvre

Quant à l’artiste français Vincent Laval, technicien du bois formé à l’École Boulle, il se définit comme un « artiste-marcheur-cueilleur ». Né en 1991, il a grandi au bord de la forêt de Carnelle dans le nord de l’Ile-de-France et avoue d’être viscéralement animé par la nature. Ses sculptures sur bois étonnantes ou son cercle d’écorces tenu par une sangle rouge feu (Galerie Sono, 7 000 euros) nous renvoient aux archétypes de nos existences. Au-delà de la beauté artistique, son travail exige surtout « une grande cohérence entre sa manière d’habiter le monde et de créer ».

Romuald Hazoumé, né en 1962 et aujourd’hui mondialement célèbre avec ses sculptures de jerricans, l’artiste béninois refuse même d’être catégorisé comme un artiste recycleur, pour que le message global et politique de ses œuvres ne soit pas limité à la dimension écologique. À Art Paris, sa pyramide de bidons en plastique est proposée par la Galerie Magnin-A à 316 000 euros.

« Radiographie forestière », caisson de radiologie, œuvre de David Décamp, exposée à Art Paris 2022. © Siegfried Forster / RFI

Radiologie d’un grand malade

Bien sûr, la vague du mouvement écologique ne se limite pas aux artistes sélectionnés dans la section « Art et Environnement ». Cette année, c’est même frappant à quel point la majorité des 900 artistes représentés à Art Paris soient inspirés ou concernés par la nature ou la question écologique. Prenons l’exemple de David Décamp, né en 1970 dans la forêt du Jura. Cet artiste-bûcheron nous transmet des sensations viscérales du microcosme et macrocosme et ses disparitions d’espèces. Exposé par la Galerie La Forest Divonne, le point d’orgue de son magnifique travail, aux titres évocateurs comme Bois mort, Sous-bois ou Chemin de croix sans croix, est constitué d’un caisson de radiologie examinant des troncs d’arbres. Nous voilà catapultés en consultation, regardant la radio d’un grand malade.

Si vous préférez en rire, deux bennes d’ordures vertes trouées et superposées sur un socle de béton blanc vous offrent une échappatoire pour 28 000 euros. Avec ces poubelles en polyéthylène transformées en 2021 en art plastique, la sculptrice française Anita Molinero, née à Floirac en 1953, réussit à tourner notre regard vers ce qu’on ne veut pas voir normalement. Et elle nous rappelle que tout est bon pour construire un monde meilleur.

« Sans titre » (2021), œuvre d’Anita Molinero, exposée à Art Paris 2022. © Siegfried Forster / RFI

► Art Paris, du 7 au 10 avril, au Grand Palais Ephémère à Paris.

