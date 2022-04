Guerre en Ukraine: des tableaux de la collection Morozov pourraient rester en France

Cette imposante collection russe d’art moderne était exposée à Paris à la Fondation Louis Vuitton jusqu'à dimanche 3 avril. Le sort de certains tableaux était en suspens, du fait de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Au moins deux œuvres resteraient en France.

C’est un homme imposant, en costume, qui regarde au loin. L’ Autoportrait en gris du peintre Piotr Kontchalovski, surnommé « le Cézanne russe », a été saisi par les autorités françaises. Son propriétaire s’appelle Petr Aven, c’est un oligarque proche de Vladimir Poutine. Patron d’Alfa Bank, Petr Aven est sur la liste des personnes sous sanctions de l’Union européenne.

► À lire aussi : La guerre en Ukraine complique le retour de la collection Morozov en Russie

La situation est un peu différente pour un autre tableau, signé Valentin Serov, grand portraitiste russe. Il est détenu par une fondation privée appartenant à un oligarque qui vient d’être ajouté à la liste des personnalités sous sanction. Le cas de ce tableau « est en cours d’examen », indique le ministère français de la Culture.

Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’une autre œuvre de la collection Morozov restera en France, mais pas à cause des sanctions contre la Russie. Il s’agit d’un autre portrait de Valentin Serov, propriété du musée de Dniepropetrovsk, en Ukraine. Là, ce sont les autorités ukrainiennes qui ont demandé à la France de garder le tableau provisoirement en raison des combats dans la région.

Retour par la route en Russie

Le reste de la collection Morozov – des Gauguin, des Cézanne, des Van Gogh, à la valeur inestimable – doit quant à elle rentrer en Russie dans les prochains jours par la route, à travers toute l’Europe, les liaisons aériennes étant coupées.

C'est la première fois que la collection Morozov sortait de Russie pour être exposée à l'étranger. Environ 200 œuvres, notamment des impressionnistes, ont été exposées du 22 septembre au 3 avril à la Fondation Louis Vuitton, à l'ouest de Paris. L'exposition a réuni plus d'1 million de visiteurs. Ces chefs-d'œuvre ont été réunis par les deux frères Mikhaïl et Ivan Morozov, industriels passionnés d'art moderne du tournant des XIXe et XXe siècles.

Même dans le cadre des sanctions européennes, les États membres de l'UE peuvent déroger à l'interdiction de transfert et d'exportation vers la Russie des œuvres d'art dès lors que ces œuvres ont été prêtées dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie, a précisé le ministère.

