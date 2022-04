Le tournant «Modi» des lettres indiennes: entre censure et sensibilité

La littérature indienne est à l’honneur au Festival du livre de Paris qui ouvre ses portes au grand public dès ce vendredi 22 avril. Une trentaine d’auteurs indiens participeront à cette manifestation. C’est l’opportunité de découvrir la richesse des lettres indiennes, mais peut-être aussi les difficultés que rencontrent les écrivains de ce pays pour écrire et publier librement dans une Inde où les fondamentalistes hindous au pouvoir malmènent la liberté d’expression et les critiques.

L’Inde moderne a une longue histoire de censure d’œuvres littéraires. La pratique remonte à l’époque de la colonisation britannique. Sous le régime colonial qui dura près de deux cents ans, les livres étaient retirés de la vente, essentiellement pour des raisons politiques.

Ananda Math, roman nationaliste du grand écrivain bengali Bankim Chandra Chatterjee, fut l'une des premières œuvres littéraires de l’Inde à être censurée. Paru en 1882, traduit en français sous le titre Monastère de la Félicité, ce livre qui faisait entendre pour la première fois le cri Vande Mataram (« Salut à la mère Inde »), chant patriotique repris à son compte par le mouvement nationaliste indien, fut interdit par le régime colonial. Il faudra attendre l’indépendance pour que cette interdiction soit enfin levée et Vande Mataram adopté comme hymne national.

Parmi les autres ouvrages tombés sous le coup de la loi contre la sédition introduite par les Britanniques, il faudrait citer Soz-e-watan, de l’auteur ourdouphone, Premchand, pionnier des lettres modernes indiennes. Par une matinée de 1909, sur l’ordre du district commissionner, la police se rendit chez l’auteur pour récupérer les exemplaires de l’ouvrage incriminé. Les 500 exemplaires saisis furent brûlés et l’auteur interdit de publier de nouveaux livres sans l’autorisation de l’administration coloniale. Selon la petite histoire, l’écrivain contournera le diktat en se faisant désormais appeler par son pseudonyme « Premchand », afin de pouvoir continuer d’écrire.

Après l’indépendance de l’Inde en 1947, la mise à l’index d’œuvres littéraires s’est poursuivie, alors que Nehru se prononça publiquement contre la pratique de la censure qui, selon ce Premier ministre, père fondateur de l’Inde moderne, ne faisait pas honneur à une société civilisée. Paradoxalement, c’est sous le long règne de Nehru que la Cour suprême indienne interdira la commercialisation en Inde du célèbre roman anglais L’amant de Lady Chatterly, jugé obscène par la justice indienne. Rappelons que ce jugement « historique » fut prononcé en 1964, soit 31 ans après la parution du roman en Angleterre.

Pour le Premier ministre indien Nehru, la censure ne faisait pas honneur à une société civilisée. Sur la photo, Jawaharlal Nehru délivre son fameux discours «Tryst with Destiny», le 15 août 1947, au parlement à New Delhi, à l'occasion de la proclamation de l'indépendance du pays. STR / PRESS INFORMATION BUREAU / AFP

« La République des sentiments blessés »

Entrée en vigueur en 1950, la Constitution indienne consacre toutefois le droit de s’exprimer librement, de contester, de critiquer. Mais cette liberté d’expression est conditionnée par des considérations relatives à la sécurité de l’État, l’ordre public, la décence et la morale, et d’autres restrictions encore, dont l’offense aux sentiments religieux. Ces restrictions sont précisées dans le deuxième paragraphe de l'article 19 de la Constitution consacré à la liberté d'expression.

« L’appareil législatif de la censure, détaillé dans le Code pénal indien, est en fait un héritage direct de l’époque coloniale », rappelle Laetitia Zecchini, spécialiste de la littérature indienne contemporaine et affiliée au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). La chercheuse qualifie l’Inde de « République des sentiments blessés », faisant référence aux amendements 295A et 298 du Code pénal indien qui légalisent la censure des œuvres littéraires et artistiques sur la base de l’offense religieuse. « Ces amendements, explique l’universitaire, font de l’offense faite à la sensibilité religieuse des Indiens le fondement même de la plainte criminelle. Ils justifient des poursuites judiciaires contre ceux qui, en paroles ou en actes, "blessent" les sentiments religieux de manière à la fois "délibérée" et "mal intentionnés" ».

Les musulmans manifestent pour protester contre la venue de Rushdie au Salon du livre à Jaipur, en Inde. ©Reuters.

En 1988, une date marquante dans l’histoire de la censure littéraire en Inde, c’est au nom d’outrage aux sentiments religieux que Les Versets sataniques de Salman Rushdie fut interdit sur le territoire indien. L’Inde de Rajiv Gandhi, petit-fils de Nehru, fut le premier pays à l’interdire le roman de Rushdie sous la pression du clergé musulman sur lequel dépendait le Congrès pour garder sa mainmise sur l'électoral communautaire. Avant même l’Iran. D'ailleurs, Les Versets sataniques n’est pas son seul ouvrage à être censuré en Inde. En 1995, son roman Le dernier soupir du Maure attira le courroux du parti régionaliste et d’extrême droite, Shiv Sena, au pouvoir dans l’État du Maharashtra (capitale Bombay), pour sa présentation parodique de son chef Bal Thackeray.

En 2003, la Bangladaise Taslima Nasreen, réfugiée en Inde, fera, elle aussi, les frais de la politique électoraliste des autorités, lorsqu’au nom des sentiments blessés de la communauté musulmane, le Parti communiste au pouvoir dans l’État indien du Bengale-Occidental fit retirer du commerce ses livres, notamment son roman Dwikhandito ou « Tiraillée en deux ».

Recrudescence des plaintes

Avec la montée du nationalisme hindou, à partir des années 1990, la majorité hindoue a, elle aussi, pris l’habitude de faire valoir ses « sentiments blessés » pour faire interdire des livres qui représentent sa religion sous un jour qu’elle considère peu favorable. « Le lien de cause à effet entre la consolidation de la droite nationaliste hindoue et la banalisation de son idéologie (« hindutva ») et la multiplication des atteintes à la liberté d’expression de l’autre, est incontestable », écrit Laetitia Zecchini dans un article sur « Censure(s), communautés vulnérables et guerres culturelles » (1). Elle parle d’une nouvelle « hypersensitivité » face aux prétendues offenses et de la « recrudescence de plaintes qui cultivent avec insistance le répertoire des sentiments blessés ».

Dans ce contexte, la mise au pilon en 2014 de The Hindus : an alternative history sous la plume de l’éminente indianiste américaine Wendy Doniger, est un cas emblématique de la censure en Inde pour des raisons religieuses. Publié en 2008, ce livre qui a pour ambition de raconter une histoire renouvelée de l’hindouisme à partir des sources alternatives, devint vite un best-seller en Inde, jusqu’au moment où un activiste du mouvement hindouiste, le RSS, porta plainte contre son éditeur, le Penguin India, accusant l’auteur de vouloir salir l’image de la religion hindoue et d’avoir blessé les sentiments de « millions d’hindous ».

L’affaire secoua profondément l’intelligentsia indienne. Lorsqu’après quatre années de batailles juridiques, l’éditeur décida en février 2014, quelques mois avant l’élection du leader hindouiste Narendra Modi, de faire retirer le livre du marché, la romancière indienne Arundhati Roy publia dans The Times of India une lettre ouverte, particulièrement accusatrice. Elle y interpellait l’éditeur d’avoir cédé aux pressions de la rue. « Les élections n’ont pas encore eu lieu, écrit-elle. Les fascistes sont en train de seulement faire campagne. Certes, ça sent déjà le roussi, mais ils ne sont pas encore au pouvoir. Pas encore. Et vous avez déjà succombé ! »

L'affaire remonte à 2010, lorsqu'une obscure organisation appelé Shiksha Bachao Andolan a manifesté contre la sortie du livre de Wendy Doniger intitulé «The hindus». DR

L’amertume des intellectuels indiens dont témoigne la tribune de Roy est allée croissant après l’élection triomphale du parti hindouiste de Narendra Modi au Parlement fédéral en avril 2014. La multiplication, depuis, des assassinats ciblant des écrivains, des journalistes ont réduit au silence nombre d'écrivains ou, plus grave encore, à l’autocensure. Les auteurs ont peur d’écrire, craignant d’être pris pour cibles par les militants hindouistes. Le romancier tamoul Perumal Murugan ne dit pas autre chose lorsqu’il proclame qu’un censeur intérieur surveille désormais chacun des mots qu’il écrit.

En 2010, avec son roman phare Madhurobhagan, cet auteur avait suscité l’ire des fondamentalistes hindous en mettant en scène le stigmate de l’infertilité qui pèse sur les femmes sans enfants dans la société indienne. Harcelé, menacé, il avait dû renoncer à sa vocation, jusqu’à annoncer sur Facebook sa mort en tant qu’écrivain. Tout simplement pour qu’on le laisse tranquille !

Vœu pieux

La censure en Inde touche aujourd’hui aussi le curriculum des écoles et des universités. Récemment, l’université de Delhi a retiré du programme des études littéraires des textes par des grands auteurs indiens mettant en scène les brutalités du système de castes et le sort réservé aux femmes dans la société patriarcale. Une nouvelle sous la plume de la grande romancière bengali, Mahasweta Devi, racontant le viol collectif subi par une jeune femme tribale dans un commissariat de police, fait partie des textes censurés, parce qu’ils « offensent la culture et les valeurs éthiques », comme l’a expliqué le porte-parole de l’université de Delhi.

« Cette censure-là pose la question de ce qu’est la littérature », affirme pour sa part Laetitia Zecchini. Et de s’interroger : « L’art et la littérature n’ont-ils pas justement vocation à être offensants, voire indésirables, dans la mesure où ils ne cessent de déjouer les assignations définitives en interpellant les frontières et les hiérarchies ? »

L’assaut contre la démocratie et ses libertés par le gouvernement Modi vise aujourd’hui plus particulièrement les livres d’histoire. La droite conservatrice au pouvoir en Inde veut réécrire l’histoire pour inculquer dans les esprits une vision hindouiste du pays, occultant son pluralisme, son multiculturalisme plurimillénaire et fécond. La dernière fois que le gouvernement voulait changer les livres d’histoire, c’était en 1977 lorsque, pour la première fois depuis l’indépendance, la droite a été aux manettes à New Delhi, racontait récemment l’éminente historienne indienne Romila Thapar à un journaliste. « Le débat s’est poursuivi au Parlement pendant trois ans, se souvient Thapar. On nous traitait d’ " anti-nationaux ", de " terroristes universitaires ". Puis, le gouvernement est tombé, et on a continué à enseigner avec les anciens manuels. »

Avec les fondamentalistes hindous solidement installés au pouvoir à New Delhi cette fois, espérer aujourd'hui que les étudiants d’Histoire puissent retrouver rapidement leurs manuels d’antan semble relever de vœu pieux. Les années Modi risquent de durer, entraînant sans doute un profond changement de paradigme politique et d'imaginaire, craignent les observateurs.

(1) « Une "République des sentiments blessés" ? Censure(s), communautés vulnérables et guerres culturelles en Inde », par Laetitia Zecchini. Communications, 2020/1 (numéro 106)

