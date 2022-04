Au Salon du livre de Paris, le Sénégal nouveau chef de file du pavillon africain

Cette année au Salon du livre de Paris, le Sénégal est le nouveau chef de file du pavillon africain qui figure aux côtés des éditions Gallimard. (Image d’illustration) © JOEL SAGET / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Afrique est présente depuis plus de dix ans à la grande messe littéraire parisienne. Le traditionnel Salon du livre a cédé la place aujourd'hui au Festival du livre de Paris, installé dans un nouveau lieu. Il a déménagé de la porte de Versailles où se tiennent les foires pour un lieu plus convivial et central: le Grand Palais éphémère au pied de la tour Eiffel. Et le pavillon africain y figure en bonne place aux côtés des éditions Gallimard.