Biennale de Venise: Pavlo Makov, un artiste ukrainien dans la guerre

L'artiste ukrainien Pavlo Makov pose près de son œuvre La fontaine de l'épuisement au pavillon de l'Ukraine lors de la 59e Biennale d'art de Venise. AFP - VINCENZO PINTO

Texte par : Isabelle Chenu Suivre 2 mn

Pavlo Makov, 63 ans, est l'artiste ukrainien choisi de longue date pour représenter son pays à la Biennale des arts de Venise. La plus grande manifestation artistique au monde vient d'ouvrir et dure jusqu'au mois de novembre. Il y est arrivé de justesse et son œuvre a pu être sortie de manière assez rocambolesque après le début de la guerre déclenchée par la Russie.