MayThe4thBeWithYou: le 4 mai, les fans de «Star Wars» en force sur la Toile

Comme tous les 4 mai depuis de nombreuses années, les fans de sabres laser et de vaisseaux spatiaux ont rendu hommage sur les réseaux sociaux à la saga culte « La guerre des étoiles ». Ils ont encore été très inspirés pour ce cru 2022.

Mercredi 4 mai, le mot-clef #MayThe4thBeWithYou s'est hissé en tête des tendances mondiales sur l’ensemble des plateformes sociales. C'était la « journée Star Wars » sur la Toile, avec ce mot-clé en forme de jeu de mots : en anglais, le 4 mai se dit « May the fourth », ce qui est aussi une référence à la célèbre réplique de la saga « May the Force be with you », signifiant en français « Que la Force soit avec toi ».

À travers ce mot-clé, les fans de la saga toutes générations confondues ont publié une avalanche de mèmes, de photos-montages, de parodies vidéo et une infinité de messages hilarants, le tout à une vitesse supraluminique. « Tes dents, tous les jours, tu brosseras ! », a par exemple écrit un père à ses enfants, en imitant ainsi le phrasé particulier de maître Yoda, l’un des plus puissants Jedi de la galaxie, célèbre pour sa sagesse légendaire et sa manie d’inverser l'ordre des mots. Une journée largement soutenue par la maison de production LucasFilm et Disney, propriétaire depuis 2013 de la franchise Star Wars.

May The Fourth Be Just Another Random Day To Some... But We Know Better#MayThe4thBeWithYou_ALL pic.twitter.com/5c0ORIWzHb — Mark Hamill (@MarkHamill) May 4, 2022

Des messages aussi pour commenter l'actualité

Pour la communauté en ligne des fans, l’œuvre cinématographique de George Lucas reste le summum de la pop culture contemporaine. Comme l’assène un internaute, « Star Wars est LA meilleure saga de tous les temps, je ne veux rien entendre ! ». Pour les fans, cette journée a été l’occasion d’échanger des souvenirs d’enfance. « Moi, quand j’étais petit, je voulais être Han Solo et puis c'est tout ! », a écrit l’un d'eux.

De nombreux internautes ont publié des parodies vidéo en réécrivant les dialogues cultes des films. Même l’armée de Terre était de la partie avec un clip mettant en scène le véhicule blindé dénommé « Le Griffon » et des soldats français engagés dans un combat contre un Sith, l’un des méchants du côté obscur de la Force, en guerre avec l’ordre Jedi.

Certains internautes en ont aussi profité pour commenter l’actualité. « La Force que vous avez, c’est votre bulletin de vote », a contre-attaqué l’ONG A Voté pour inciter les jeunes à participer aux élections législatives. Et « que la Force soit avec elles », a lancé un twittos pour commenter la possible remise en cause du droit à l'avortement aux États-Unis.

