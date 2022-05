France: quinzième édition pour l’opération «Tous à l’Opéra»

La cheffe d'orchestre et contralto, Nathalie Stutzmann, à l'opéra de Bordeaux, en janvier 2013. AFP - JEAN-PIERRE MULLER

C’est la quinzième édition de « Tous à l’Opéra », une opération gratuite qui va durer jusqu’à dimanche. Durant tout ce week-end, 27 sur 30 maisons et compagnies lyriques ouvrent grand leurs portes pour faire découvrir les coulisses et les métiers des arts de la scène. Cette année, la manifestation met pleins feux sur la fabrication des instruments de musique avec une marraine de taille : Nathalie Stutzmann, contralto et cheffe d’orchestre française de renommée internationale.