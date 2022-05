L’humoriste tunisienne Samia Orosemane en tournée africaine

C’est l’humoriste tunisienne la plus connue sur le continent africain. Samia Orosemane s’est fait connaître en imitant les accents et dialectes de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Elle voit dans l’humour un moyen de rapprocher les hommes malgré leurs différences. Amira Souilem l’a rencontrée chez elle, à Tunis, un jour de spectacle.

Avec son boubou jaune et son sourire jusqu’aux oreilles, Samia Orosemane ne passe pas inaperçue dans les rues de Tunis. Depuis son plus jeune âge, elle qui a grandi en Seine-Saint-Denis, est fascinée par l’Afrique : « Il y avait des Maliens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalais… et c’est comme ça que j’ai su la nuance entre chacun. C’est ainsi que j’ai pu apprendre les différences de langages. »

Elle les imite et s’amuse des différents accents. Ses vidéos deviennent virales. Les spectacles s’enchaînent. « J’étais toujours en conflit avec ma corpulence, mais, arrivée là-bas, je suis devenue la Monica Bellucci de la Côte d’Ivoire. "Ah, vous êtes très élégante. Cela vous va bien. Vous êtes très charmante. Vous remplissez ça bien…" Dans ma tête, je ne pouvais plus. J’ai fait Kim Kardashian… »

« C’est une fierté pour nous de jouer ici »

Au-delà du rire, les spectacles de Samia Orosemane sont aussi un hymne au vivre ensemble. « Nous avons énormément de chance d’avoir tous ces mélanges culturels. Et quand on nous fait croire aujourd’hui que c’est une tare, toute cette immigration et tous ces enfants d’immigrés, en réalité, c’est tout le contraire. C’est une très belle richesse. On est d’accord ? », interpelle-t-elle ses spectateurs.

Dans quelques jours, Samia Oroseman entamera une tournée africaine qui l’amènera notamment à Casablanca, Dakar, Douala ou encore Kinshasa. En attendant, c’est à Tunis qu’elle joue ce soir. « Ici, on est devant le théâtre municipal de Tunis. C’est une fierté pour nous de jouer ici. Surtout, mes parents ne sont plus là. Et chaque fois quand je viens ici, c’est comme ci ils étaient encore en vie. On entend parler leur langue, on peut manger leurs plats… je vais pleurer… »

Une artiste sensible qui a choisi de reverser l’intégralité des bénéfices de cette soirée à une ONG tunisienne.

L’humoriste tunisienne Samia Orosemane est actuellement en tournée africaine. © Amira Souilem / RFI

Les autres dates de sa tournée en Afrique :

1er juin : Rabat

2 juin : Casablanca

3 juin : Dakar

4 juin : Lomé

5 juin : Douala

8 juin : Libreville

16 juin : Kinshasa

