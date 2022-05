Vidéo

La photographe Silvia Rosi en un mot, un geste et un silence

02:55 La photographe Silvia Rosi en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI

Née il y a 30 ans à Scandiano, la photographe Silvia Rosi vit entre l’Angleterre et l’Italie. Et elle porte ses idées littéralement sur la tête. Plus exactement, elle met en scène le port de tête pour s’approcher de l’histoire de son père et sa mère au Togo et leur exil en Italie. En un mot, un geste et un silence, elle nous explique son approche artistique.