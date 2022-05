Cécile Borne: danseuse, plasticienne et glaneuse invétérée

Portrait libre

Cécile Borne et Pépite, sur la plage du Ris durant les grandes marées, en février 2020.

« Ce que j’ai transmis à ma fille, c’est le rapport à la nature et à l’art, ne pas être avec l’une et avec l’autre un corps étranger. » Voilà le genre de phrases qu’on peut entendre de Cécile Borne, quand on l’interroge sur le sens de ses voyages, de son œuvre et de sa vie.

Publicité Lire la suite

La première chose que l’on voit d’elle, c’est un axe. Cécile n’est pas très grande, mais elle se tient toujours droite. Son rire grave et profond, un rire de gorge, est un curieux mélange de bienveillance absolue et de tranquille circonspection, un papillon de Rorschach où chacun peut venir trouver un éclat de sagesse, la clé de son propre apaisement.

Elle est née au début des années 1960 dans un petit village au fond de la baie de Douarnenez, entre campagne et mer, bercée par le bruit du ressac, qu’on entendait très bien, se souvient-elle, quand la fenêtre était ouverte, depuis sa chambre d’enfant. Avec sa mère, elle découvre les utopies théâtrales des années 1970, le Living Theatre, le Théâtre du Soleil, le Bread and Puppet et l’Odin Teatret. Elle fait des stages avec Augusto Boal du Théâtre de l’opprimé.

S’envoler pour mieux s’ancrer

Son père, lui, l’emmène dans les Festou Noz, les bals populaires bretons, et l’enfant qu’elle est se mêle aux adultes, étonnée de reproduire sans effort les pas de la gavotte ou des rondes. À 8 ans, elle commence la danse classique. Ses parents trouvent ça bourgeois et pour tout dire, ce n’est pas pour elle non plus le grand amour, ce corps qui se montre au lieu de se chercher, qui fait des pointes pour s’extraire du sol quand elle se rêve chthonienne, bien campée sur ses deux pieds.

Et puis cette fille d’enseignants, nourris à la pédagogie Freinet, n’aime pas trop les cadres, et l’école encore moins : « Le lycée était un cauchemar. » À 18 ans, elle part pour Londres, sur les traces, aussi, d’une tante partie trop jeune. Elle est jeune fille au pair, pour se payer ses cours de danse contemporaine. Un an plus tard, elle rentre pour faire des « arts pla » à Paris.

Avec Jérôme Thomas, elle monte le GR 12, un groupe de recherche dédié aux chorégraphies nouvelles. Elle poursuit ses voyages, au Canada, à Budapest, à Berlin. Elle découvre l’Est de l’Europe avant et après la chute du Mur. Et cette fois, ses chorégraphies s’élèvent, mais vraiment. En y introduisant l’usage du trapèze et des voltiges, elle s’envole pour mieux s’ancrer.

Le petit bal perdu

Puis c’est le virage à 180 degrés, la rupture amoureuse et professionnelle, le retour en Finistère. À Langonnet, dans le Centre Bretagne - l’Argoat en breton -, elle achète un ancien café, hôtel, restaurant, salle de bal, salle de banquet, dont personne ne veut plus. Elle y fonde une famille et La Grande Boutique, un lieu où se mêle tout ce qui la fait vivre, la danse, la musique, les arts plastiques, les rencontres.

Elle y reste treize ans avant de revenir à Douarnenez où elle vit aujourd’hui. Elle redécouvre les plages de son enfance, glanant sur la laisse des fragments de tissus et d’objets que ses semblables ont jetés dans la mer, par choix ou par accident. « Les fragments abandonnés me disaient parfois plus que le beau monument local », sourit-elle.

Au fil de ses tournées, elle avait pris l’habitude de coller des fragments trouvés ici ou là sur des cartons découpés, qu’elle envoyait ensuite comme autan de cartes postales. « J’ai continué ces assemblages, ces collages, mais ça s’est agrandi d’un coup. Le geste était là, depuis longtemps. » Ces fragments, elle les met en scène, comme un théâtre immobile, silencieux. Et elle se pose toujours la question de leur origine, traquant des indices qui peuvent l’emmener très loin, jusqu’à rencontrer les gens auxquels, un jour, ils ont appartenu.

Le goût du détail

« Il y a dans ce travail un mélange de mémoire et d’imaginaire. Il paraît que cela vient de la même partie du cerveau. » Il faut l’entendre, au fil des visites guidées qu’elle propose de ses expositions, raconter ses œuvres comme une conteuse qui aurait étudié la mythologie et l’archéologie. Tout récemment, elle a créé un peuple, « les indigènes du septième continent », en référence à cet amas de plastique que l’océan charrie et rassemble au gré des courants. Pour le mettre en scène, elle se fait ethnologue, imaginant les coutumes et les rites de ses habitants.

Mais les arts vivants n’ont pas disparu de son horizon. Depuis sept ans, avec le Cercle celtique de Douarnenez, elle mène des expérimentations à la croisée de la danse contemporaine et des danses traditionnelles bretonnes. « Nous sommes bien peu à connaître ces deux cultures. » Et parmi ces happy few, elle est la seule à ne pas avoir choisi l’une ou l’autre.

« Mes voyages m’ont appris beaucoup de choses, mais je suis bien contente d’être ici », affirme-t-elle. « J’aime bien travailler avec des choses que les gens ignorent. L’important pour moi, c’est l’idée de glaner. » À la danseuse, la plasticienne et la conteuse, s’ajoute au quotidien une fine connaisseuse de la nature bretonne. Avec elle on apprend à faire de la confiture de fleur de sureau ou du pesto d’ail des ours, à cuisiner un poisson boudé des pêcheurs à la ligne, le chinchard.

À deux pas de chez elle et de sa galerie, son jardin se montre à son image, suspendu, un peu caché et rempli d’amis d’ici ou de passage, couverts de plantes qui n’hésitent pas à défier la rocaille et cohabitent dans une parfaite sérénité. « Ce qui compte vraiment, conclut-elle, c’est l’attention portée aux détails, c’est de prendre le temps d’être attentive aux autres, aux êtres. »

Pour aller plus loin :

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne