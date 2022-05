Festival de Cannes: «Coupez !», quand Michel Hazanavicius réalise un B-Movie

La 75e édition du Festival de Cannes s'ouvre ce mardi 17 mai avec une comédie-zombies délirante qui sort en même temps dans 300 salles en France. Onze ans après The Artist, son chef-d’œuvre muet en noir et blanc, Michel Hazanavicius ose de nouveau un hommage très particulier au cinéma.

De notre envoyé spécial à Cannes,

Est-ce le « pire navet du monde » ? Les couleurs sont criardes, les dialogues sans âmes, il y a le jeu grotesque des acteurs-zombies… et le réalisateur est hors de lui. Après la 31e prise de vue de la même scène, c’est presque compréhensible qu’il engueule l’actrice de jouer « comme une merde ». Dès la première scène, tout fait penser à un B-movie minable dont le scénario est dépourvu d’une seule once d’ingéniosité artistique.

Comment « Z (comme Z) » est devenu « Coupez ! »

Très vite, on s’aperçoit qu’on assiste bel et bien au tournage d’un B-movie. Reste à savoir comment Michel Hazanavicius pourra tirer son épingle du jeu. Comment transformer la mise en abyme d’un tournage bas de gamme en chef-d’œuvre cinématographique digne à ouvrir le sommet des festivals de cinéma sur la planète ? D’autres questions s’imposent également face à ce film qui a changé son titre à la dernière minute. Seulement trois semaines avant l’ouverture de Cannes, Hazanavicius avait annoncé renoncer au titre initialement prévu, Z (comme Z), trop connoté à l’armée russe depuis l’invasion de la Russie en Ukraine.

Avec Coupez !, le réalisateur s’approche ainsi du titre français du film japonais de Shin’ichirô Ueda, Ne coupez pas, dont il est le remake, gardant exactement la même histoire et même l’actrice Yoshiko Takehara du film original. Cette production à très petit budget sortie en 2017 avait distribué les rôles du film aux élèves d’une école d’art dramatique de Tokyo. Ce film d’étudiants s’est transformé en phénomène de société, devant son triomphe auprès du public, surtout au bouche-à-oreille.

Quand un maître du cinéma réalise un B-Movie

Michel Hazanavicius prend alors exactement le chemin inverse et ainsi un risque formidable. Comment faire croire à une comédie sur un B-Movie quand il s’agit du film d’ouverture du Festival de Cannes projeté dans la salle légendaire du Grand Théâtre Lumière devant 2 300 invités ? Comment faire incarner des comédiens médiocres dans un pastiche de film japonais de zombies avec la noblesse des acteurs français habitués au cinéma d’auteur ? Pendant presque deux heures, Hazanavicius cherche à faire surgir la magie du septième art à travers les névroses des protagonistes, des pannes techniques et un casting de stars, entre vrai et faux vomis et bain de sang…

Romain Duris interprète un réalisateur aussi passionné qu’autoritaire et désespéré. Bérénice Bejo (The Artist) incarne avec fougue et autodérision la comédienne incontrôlable. Et Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir) s’amuse visiblement à jouer le musicien qui transforme chaque dissonance sur le plateau en harmonie hilarante créée en direct.

L’histoire est vite racontée. Au cœur de Coupez ! se trouve le tournage plein de ratés d’un film d’horreur pitoyable – genre série Z avec des zombies. Et le lieu du tournage, une usine désaffectée, se transforme en cauchemar suite à l’irruption de véritables morts-vivants… Hazanavicius, le réalisateur de films comme OSS 117 ou Le Redoutable, se fait à nouveau un plaisir de nous plonger dans l’envers du décor du cinéma. Avec allégresse, il nous invite à des allers-retours entre la forme et le fond de l’art cinématographique.

La plateforme « Z », alter ego de Netflix ?

« Un film rapide, pas cher, et dans la moyenne », promet Romain Duris en tant que réalisateur pour convaincre la riche et extravagante productrice japonaise lors de l’entretien d’embauche. Celle-ci est à la recherche d’un cinéaste malléable pour tourner son projet d’un film zombie aussi gore que sans ambition artistique. Habitué aux films de promotion, d’entreprise ou journalistiques sans élan ni éthique, le réalisateur est prêt à changer son fusil d’épaule pour épater sa fille dont l’acteur fétiche est prévu au casting.

Une scène qui peut aussi être interprétée comme une allusion au Festival de Cannes, connu pour sa réticence notoire aux films de Netflix : l’adaptation de cette histoire de zombies japonaise est destinée à la plate-forme « Z ». Très réputée au Japon pour ses B-movies, « Z » exige de rendre l’impossible possible : réaliser un film d’horreur en direct sous forme d’un seul plan séquence d’une demi-heure. Le réalisateur se trouve alors coincé entre un budget minuscule et des exigences maximales.

Mais l’essentiel se situe ailleurs : en un clin d’œil, entre une coupe de la caméra et une coupe de la hache, Michel Hazanavicius nous embarque dans les entrailles du processus cinématographique. En soufflant le chaud et le froid, l’humour et l’horreur, il rend visible le côté mini-société des plateaux de tournage. Ce monde où le réalisateur obsédé par son film est prêt à gifler son rôle principal pour arracher une belle scène. Bien sûr, il y a aussi le technicien syndicaliste qui fait valoir – coûte que coûte – son droit à l’eau potable douce. Sans oublier l’acteur qui a pris la grosse tête, mettant en cause chaque phrase du scénario au nom de l’art.

On rit beaucoup, néanmoins, souvent le film manque à convaincre sous sa forme de B-movie sophistiqué. Coupez ! se contente de provoquer le rire, laissant à l’abandon le hors champs, l’imagination du film d’horreur et la poésie de la comédie.

Un hymne aux rêves et cauchemars cinématographiques

Dans Coupez !, on trouvera aussi la belle métaphore d’une famille retrouvée unie, heureuse et accomplie grâce au monde du cinéma. Ce n’est pas un hasard que la fille du réalisateur arbore un t-shirt avec son idole Quentin Tarantino. Ce dernier avait appris son métier en partie grâce aux séries B. Il est donc presque logique que la fille finisse à se réconcilier avec son père jusque-là méprisé, tout en donnant aussi sa chance à la mère, ancienne actrice délaissée. Coupez ! est un hymne aux rêves et aux cauchemars cinématographiques. Une déclaration d’amour à cet art capable de transformer une catastrophe annoncée en miracle, devant et derrière la caméra.

