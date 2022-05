Cannes 2022: «Frère et sœur», Arnaud Desplechin montre la haine, «le visage malheureux de l’amour»

Entretien

Attention : ce film risque de laisser des traces. Avec « Frère et sœur », le réalisateur français Arnaud Desplechin est en lice pour la Palme d’or au Festival de Cannes. Il raconte l’histoire entre un frère écrivain, incarné subtilement par Melvil Poupaud, et une sœur comédienne, interprétée passionnément par Marion Cotillard. Depuis l’âge adulte, ils se haïssent et s’évitent. Quand leurs parents se retrouvent face à la mort après un accident grave, Alice et Louis se confrontent, malgré eux, à leur haine. Entretien.

RFI : Quelle était la première image que vous avez eue en tête par rapport au sujet « frère et sœur » avant le tournage du film ?

Arnaud Desplechin : Je ne sais pas si j’ai des images en tête… J’ai une très grande faiblesse en tant que réalisateur : je n’ai aucune imagination visuelle. Aucune. Pour cela, je ne sais pas tourner en studio. J’ai besoin de tourner en décor naturel, parce que c’est la réalité. Par exemple, au début du film, Melvil est en exil dans les Pyrénées. Quand je suis arrivé, je ne sais pas ce que j’écrivais. Quand j’écris, je n’ai pas d’image en tête. Tout à coup, j’arrive dans une maison où il n’y a pas d’eau, pas d’électricité, pas de téléphone. Et je me suis dit, voilà, c’est la première image du film : ces montagnes de western avec cette maison perdue au milieu. Là, je me dis : c’est ça le film. C’est en rencontrant la réalité que cela produit en moi des images. Ce n’est pas l’écriture qui produit des images. L’écriture produit en moi un désir d’acteur. Pour le reste, il me faut attendre la rencontre avec la réalité pour que cela provoque en moi le désir d’image.

Melvil Poupaud, vous incarnez dans le film le frère. En même temps, vous êtes aussi un père, un fils, un amant, un écrivain… Qu’est-ce qui est différent quand vous jouez un frère comparé avec les autres rôles ?

Melvil Poupaud : C’est une question difficile, mais pour ce film, tout était difficile. Chaque scène, j’aurais pu l’aborder avec une grande appréhension, avec du trac, parce qu’il n’y avait pas de répit. Ce n’était pas un film où l’on se dit : ah, cette scène va être cool… ou dans quinze jours, il y aura un rendez-vous difficile. Dès la première scène, et jusqu’à la fin, c’étaient des moments compliqués. En plus, quand Arnaud disait qu’il attendait la rencontre avec la réalité pour avoir des images, je pense qu’au tournage aussi, c’est quelqu’un qui ne prémédite pas. Il n’arrive pas sur le tournage avec son plan qu’il met en place et après il rentre chez lui. C’est quelqu’un qui invente et crée – presque comme un musicien de jazz improviserait des solos et, tout à coup, il laisserait le couplet un peu plus longtemps. Il y a cette façon de s’abandonner et d’aller avec lui aussi loin que lui est capable d’aller et d’essayer de suivre. Il n’y avait pas une dimension du rôle qui m’est apparue plus difficile ou plus proche ou éloignée de moi. C’était un ensemble. La première fois qu’Arnaud m’a parlé du rôle, il me disait : c’est une montagne. Effectivement, il y avait ce côté effrayant et en même temps, une fois qu’on commence, on avance petit à petit…

Melvil Poupaud et Marion Cotillard dans « Frère et sœur », en lice pour la Palme d’or au Festival de Cannes. © Festival de Cannes 2022

Le cinéma a souvent mis en lumière la relation entre frères, entre sœurs, entre père et fils, entre mère et fille, mais très rarement entre un frère et une sœur qui se haïssent. Avez-vous le sentiment que le sujet de votre film est comme une page blanche dans le cinéma ?

Arnaud Desplechin : Non, parce que j’aime bien penser qu’il y a cette haine très vive qu’Alice éprouve pour son frère, et dans laquelle elle est perdue. Et lui aussi. Et pourtant, cette haine n’a qu’une valeur, parce qu’il y a un côté presque incestueux dans l’amour qu’ils se portent l’un à l’autre. C’est le visage malheureux de l’amour. C’est juste ça. Pensant à ça, j’aime bien penser à Love Streams de John Cassavetes en me disant : voilà, il y a un frère et une sœur. Elle est exaspérante, il est exaspérant. Et ils s’aiment. Pour eux (Marion Cotillard et Melvil Poupaud), c’est un petit peu plus compliqué…

Au centre du film, il y a la haine entre un frère et une sœur. Est-ce que la relation entre un frère et une sœur est différente des autres relations sociales, par exemple plus mystérieuse, plus mystique ou plus mythologique ?

Melvil Poupaud : Effectivement, il y a un peu de tout cela. En plus, il y a un mystère. Ce n’est pas comme si elle lui avait fait quelque chose ou si lui avait fait quelque chose contre elle, qui avait rompu un lien. C’est quelque chose qui s’est installé, qui a mis du temps. C’est une haine viscérale, mais qui remonte à très longtemps. À tel point qu’on a oublié l’origine. C’est comme certains mythes ou certaines pièces de théâtre de tragédies antiques où tout à coup il s’est passé quelque chose et on prend l’action au milieu des choses. Mais on sait qu’il y a eu ce drame. Et après, il faut vivre avec ce drame et faire avancer l’histoire, en l’occurrence vers la lumière…Donc, il y avait ce côté un peu mythologique, quelque chose qui fait des ravages.

Vos films sont souvent nourris de vos proches. Vous êtes l’aîné dans la famille. Vous avez une sœur romancière. Quel est votre « remède » contre la haine ?

Arnaud Desplechin : C’est un sentiment qui m’est un peu étranger. Le remède auquel je penserais, c’est la trivialité de la vie. Il y a une scène triviale qui est au cœur du film. C’est une des premières scènes qui m’est venue à l’esprit quand j’ai commencé à écrire. C’est une scène dans un supermarché. Alice fait des courses et elle tombe littéralement sur son frère. Ils se cognent et ils tombent. Tout à coup, vous êtes devant un autre être humain, soit quelque chose qui vous est toujours étranger, soit quelqu’un qui est exactement pareil comme vous. C’est les deux en même temps.

Tout à coup, c’est drôle. Dans ce rire, je voyais une fin à la haine. Puisque, quand vous êtes en train de ramasser de la nourriture, comment pouvez-vous dire : « Je te déteste ». Je n’ai pas le temps, il y a du travail à faire. Pour moi, le travail est la solution à la haine. C’est la rencontre. C’est quelque chose auquel je crois – pour la haine et pour l’amour. Lacan disait que l’amour c’est la tuchê, quand on trébuche sur quelqu’un. L’amour n’est pas du tout raisonnable, et la haine pas non plus. Si vous trébuchez sur quelqu’un, ce quelqu’un est comme un caillou. Il n’y a rien de plus beau que quand vous prenez le caillou et vous l’embrassez et vous dites : qu’est-ce que c’est beau que je sois tombé sur toi.

Le frère Louis (Melvil Poupaud) et sa femme Faunia (Golshifteh Farahani) dans « Frère et sœur » d’Arnaud Desplechin. © Festival de Cannes 2022

Dans le film, votre meilleur ami est juif et il vous amène dans une synagogue. Et votre femme vous emmène dans une grotte. Est-ce que ce sont les deux espaces « solutions » ou « fuite » possibles par rapport à votre haine ?

Melvil Poupaud : Il y a une forme de passion, parce que chez ma femme, Faunia, il y a ce savoir, cette culture, cette passion. Quand elle m’amène dans la grotte, c’est comme un temple. Il y a quelque chose de sacré. Le lien, c’est le sacré. Moi, je peux être sensible à cela aussi. Dans la synagogue, mon ami n’essaie pas de me convertir au judaïsme, mais il m’invite à partager ce moment sacré. Il pense peut-être que moi, qui vient de perdre mon père, que cela va me toucher et faire du bien. Effectivement, c’est un lien au sacré, à la transcendance.

