Vidéo

Arnaud Desplechin et Melvil Poupaud en un mot, un geste et un silence

04:54 Le réalisateur Arnaud Desplechin et l'acteur Melvil Poupaud en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI

Le réalisateur Arnaud Desplechin, Prix Louis-Delluc pour « Rois et Reine » et César pour « Trois souvenirs de ma jeunesse », et l’acteur Melvil Poupaud (Jacques Doillon, François Ozon, Raoul Ruiz, Xavier Dolan…) partagent avec nous leur approche du cinéma en un mot, un geste et un silence, à l’occasion de la sortie du film « Frère et sœur » au Festival de Cannes 2022.