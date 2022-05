Art: avec «Restes suprêmes», Dorcy Rugamba bouleverse la Biennale de Dakar

Le masque punu prend vie sous les traits de l’actrice Nathalie Vairac. © RFI / Sabine Cessou

Texte par : Sébastien Jédor Suivre 4 mn

Il appelle cela une « œuvre plastique performative ». Le Rwandais Dorcy Rugamba met en scène « Restes suprêmes », à la Biennale internationale d'art africain contemporain de Dakar. À mi-chemin entre l'exposition et la pièce de théâtre, il s'interroge sur la place des objets africains dans les collections européennes. Le public est invité à entrer dans les décors, au plus près des acteurs… et de l'histoire.